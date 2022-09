– Ungdom må få kunnskap om at deling av voldsvideoer er ulovlig og at delingen øker belastningen for den som er blitt filmet i en sårbar situasjon. Spredning og liking av videoer kan dessuten indirekte bidra til at nye videoer lages og lastes opp , sier Anne Katrin Storsveen Oppegaard, avsnittsleder i Nettpatruljen ved Oslo politidistrikt.