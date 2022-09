ROSTE PARTENE: Riksmekler Mats Wilhelm Ruland (til høyre) roste partene i lærerstreiken etter lørdagens mekling. Her sammen med Aina Skjefstad Andersen fra Utdanningsforbundet på vei inn til møtet.

Møtes på nytt Riksmekleren: - Ønsker å være en del av løsningen

Søndag fortsetter forhandlingene i lærerstreiken på Riksmeklerens kontor. Partene jobber for en enighet - men holder enn så lenge kortene tett til brystet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Klokken 12 møtes Kommunesektorens organisasjon (KS) og lærerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund på ny hos Riksmekleren.

Her skal de fortsette forhandlingene etter lange samtaler dagen før. Riksmekler Mats Ruland sa etter lørdagens mekling at partene jobber hardt for å finne en løsning.

– Det har vært partene sitt ønske hele veien. De har jobbet hardt og konstruktivt for å komme i mål

Det er imidlertid ikke tydelig om avstanden mellom partene har blitt mindre – eller om de vil nærme seg en løsning på konflkten i løpet av søndagens forhandlinger.

Leder i Lektorlaget, Helle Christin Nyhuus sier til VG at de ønsker å være en del av løsningen.

– Løsningen må bidra til at fellesskolen skal være en attraktiv arbeidsplass for erfarne lektorer, skriver hun i en SMS.

Vil ikke kommentere

Parterne holder ellers kortene tett til brystet, da de har blitt enige om å ikke gi detaljer om selve innholdet i meklingen.

Steffen Handal i Utdanningsforbundet og Mette Walker fra Skolenes landsforbund vil heller ikke kommentere noe om forventningene til dagens møte.

De viser begge til Riksmekleren for ytterligere kommentarer mens meklingen pågår.

Heller ikke Tor Arne Gangsø, forhandlingsleder for motparten og arbeidsgiver KS, ønsker å gi noen kommentar søndag formiddag.

– Når vi er i mekling, er det Riksmekleren som uttaler seg, skriver Gangsøs pressekontakt i en SMS.

Gangsø sa imidlertid lørdag at også KS er innstilte på å finne en løsning på floken.

– Det er det handler om. Så er vi opptatt av elevene og få lærerne tilbake på jobb.

Riksmekler Mats Ruland har ikke besvart VGs henvendelse i forkant av søndagens forhandlinger.

Antall streikende kan øke

Lærerstreiken har pågått siden 8. juni. Utdanningsforbundet varslet fredag at de vil ta ut 300 nye lærere i streik fra onsdag neste uke, skriver NTB.

Dermed kan antallet streikende lærere øke til rundt 8 450 - med mindre partene finner en løsning.

I tillegg til Utdanningsforbundet har Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag tatt ut henholdsvis 107 og 89 medlemmer i streik.

Forhandlingene i lærerstreiken har ikke gått på skinner. Sist helg forlot Utdanningsforbundet meklingen etter kun to timer.

Fredag innkalte kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) partene til et møte. Brenna var klar på at partene må bestrebe seg på å finne en snarlig løsning.

– Jeg ga en tydelig beskjed om at ansvaret ligger på partene. Det er de som har ansvar for å få slutt på streiken. De må strekke seg for å få slutt på streiken, sa kunnskapsministeren.

Ruland avviste lørdag at en eventuell fremtidig tvungen lønnsnemnd påvirker den pågående meklingen.