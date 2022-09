FERDIG MED PAPPAPERM: SVs partileder Audun Lysbakken under partiets landsstyremøte på Hotell Opera i Oslo i fjor. Lørdag holder han tale på landsmøtet etter fem måneders pappapermisjon.

Audun Lysbakken tilbake etter pappaperm: − Vi får litt å arbeide med

Strøm, «skatteflyktninger» og krigen i Ukraina var tema da SV-leder Audun Lysbakken talte på landsmøtet lørdag. Partilederen lovte også kamp i høstens budsjettforhandlinger.

Silje Lien Sveen

NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Lørdag formiddag gikk Audun Lysbakken (SV) på talerstolen under SVs landsstyremøte. I talen lovte han regjeringen harde tak, når Arbeiderpartiet og Senterpartiet i høst skal forhandle med SV om både statsbudsjett og strømstøtte.

– Jeg ser for meg at vi får litt å arbeide med, sa Lysbakken.

I talen gikk Lysbakken blant annet løs på det han omtaler som en «stråmann», nemlig regjeringens gjentatte advarsel om at det ikke kan brukes mer oljepenger i statsbudsjettet.

– Det er ikke noe rop i Stortinget om å bruke mer oljepenger. Det vi har tatt til orde for, er målrettede kutt i ting som bidrar til å presse prisene oppover, som nye store motorveier og oljeinvesteringer, sa Lysbakken.

Han viste også til Kjell Inge Røkkes skatteflukt til Sveits, og sa at det haster å få på plass en såkalt exitskatt.

– Det finnes ingen unnskyldning for å flytte til Sveits for å spare skatt. De rike i Norge bør, kan og skal bidra mer til fellesskapet.

– Skjebnekrig

SV-lederen brukte også mye tid på Ukraina-krigen i sin tale. SV var splittet i spørsmålet om Norge burde sende våpenhjelp til Ukraina, men Lysbakken framholdt at han står på sitt om at det var riktig.

– Dette er en skjebnekrig i en skjebnetid. Den ukrainske frihetskampen er et oppgjør mellom diktatur og demokrati, framholdt han

– Vi må se kampen mot de nye autoritære høyrekreftene som den viktigste kampen. En russisk seier i Ukraina vil skape mer av det samme. De massegravene som nå avdekkes i frigjorte områder i Ukraina, viser hva slags «fred» Putin kan tilby.

SV-leder Audun Lysbakken i forbindelse med et møte i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget i februar.

Lysbakken mener også regjeringen må ta innover seg at de som nå prøver å komme seg ut av Russland, er folk som ikke ønsker å kjempe Putins krig. Han er bekymret for at stadig flere land stenger grensene for disse.

– Jeg oppfordrer regjeringen til å finne måter å hindre at de som nekter å kjempe Putins krig, blir stengt inne i Russland, sier han.

– Debatten som «aldri kom»

Talen er Lysbakkens første politiske opptreden i politikken, siden han gikk ut i pappapermisjon i april. SV-lederen fikk i oktober i fjor sitt tredje barn.

I et innlegg på Instagram i forkant av talen, takker Lysbakken for «debatten som aldri kom», da han gikk ut i pappaperm.

Under et bilde av ham selv og datteren, ser partilederen tilbake på tiden etter han fikk sitt andre barn i 2012. Flere kritiserte Lysbakken for å ta ut pappapermisjon på over fire måneder.

– Da jeg var i pappaperm med storebror for ti år siden, ble det opphetet debatt av det, og jeg fikk kritikk – kunne virkelig en partileder prioritere å være hjemme med barn?

– Jeg var skuffet over at vi ikke hadde kommet lengre i 2012, skriver Lysbakken.

Han skriver at han etter at han gikk ut i pappaperm denne gangen, ikke har registrert et eneste kritisk innlegg eller noen kritiske spørsmål fra pressen.

– Det viser at vi har kommet videre, etter mange år med politisk kamp for bedre permisjon og mer likestilling.

Takker partiledelsen

Mandag er Lysbakkens siste dag i pappapermisjon. Han skriver at tiden med datteren har vært fantastisk.

– Uerstattelige måneder med utforsking av den forunderlige og vakre verdenen hun har blitt født inn i.

Partilederen takker også partiets nestleder Kirsti Bergstø for innsatsen som vikarierende partileder:

– Takk til Kirsti Bergstø og resten av partiledelsen som har vikariert for meg på supert vis, og til resten av partiledelsen og stortingsgruppen for hardt arbeid og gode resultater i disse månedene.

Tidligere i høst utløste daværende MDG-leder Une Batsholm en debatt om familieliv i politikken, da hun gikk av som leder av partiet.

– Jeg har to små barn hjemme som er i barnehagealder, samtidig er jeg folkevalgt på Stortinget og har vært partileder en stund. Jeg kjenner nå at jeg har vært for strekt over tid, sa MDG-leder Une Bastholm til VG i august.