FERDIG MED PAPPAPERM: SVs partileder Audun Lysbakken under partiets landsstyremøte på Hotell Opera i Oslo i fjor. Lørdag holder han tale på landsmøtet etter fem måneders pappapermisjon.

Audun Lysbakken etter pappapermen: − Viser at vi har kommet videre

I et innlegg på Instagram takker Lysbakken for «debatten som aldri kom», da han gikk ut i pappaperm.

Lørdag har Audun Lysbakken (SV) sin første opptreden i politikken, etter at han i april gikk ut i pappapermisjon. SV-lederen fikk i oktober i fjor sitt tredje barn.

Klokken 11 går han på talerstolen på SVs landsstyremøte.

Under et bilde av ham selv og datteren på Instagram, ser partilederen tilbake på tiden etter han fikk sitt andre barn i 2012. Flere kritiserte Lysbakken for å ta ut pappapermisjon på over fire måneder.

– Da jeg var i pappaperm med storebror for ti år siden, ble det opphetet debatt av det, og jeg fikk kritikk – kunne virkelig en partileder prioritere å være hjemme med barn?

– Jeg var skuffet over at vi ikke hadde kommet lengre i 2012, skriver Lysbakken.

Han skriver at han etter at han gikk ut i pappaperm denne gangen, ikke har registrert et eneste kritisk innlegg eller noen kritiske spørsmål fra pressen.

– Det viser at vi har kommet videre, etter mange år med politisk kamp for bedre permisjon og mer likestilling.

Takker partiledelsen

Mandag er Lysbakkens siste dag i pappapermisjon. Han skriver at tiden med datteren har vært fantastisk.

– Uerstattelige måneder med utforsking av den forunderlige og vakre verdenen hun har blitt født inn i.

Partilederen takker også partiets nestleder Kirsti Bergstø for innsatsen som vikarierende partileder:

– Takk til Kirsti Bergstø og resten av partiledelsen som har vikariert for meg på supert vis, og til resten av partiledelsen og stortingsgruppen for hardt arbeid og gode resultater i disse månedene.

Gikk av

Tidligere i høst utløste daværende MDG-leder Une Batsholm en debatt om familieliv i politikken, da hun gikk av som leder av partiet.

– Jeg har to små barn hjemme som er i barnehagealder, samtidig er jeg folkevalgt på Stortinget og har vært partileder en stund. Jeg kjenner nå at jeg har vært for strekt over tid, sa MDG-leder Une Bastholm til VG i august.

TRAKK SEG: Tidligere MDG-leder Une Bastholm under et intervju med VG, etter hun trakk seg som partileder i høst.

Forskning viser at når kvinnelige politikere får barn, faller sannsynligheten for å bli valgt dobbelt så mye som for menn i tilsvarende situasjon.

– Jeg tror det er viktig å sette søkelyset på arbeidsforholdene for småbarnsforeldre, og særlig kvinner, i noen sammenhenger, sa Bastholm i et intervju med VG.