REDDIT: Enya Iversen Wick (19) har fått navnet sitt spredt i reddit-tråder flere ganger, blant annet i helgen.

Selger bilder av unge norske jenter på nett

På Reddit etterspørres bilder av navngitte norske jenter. Noen av bildene blir også solgt videre på andre sosiale medier-plattformer.

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag skrev NRK og TV 2 om forumer på Reddit der menn etterlyser nakenbilder av unge norske jenter.

I noen av tilfellene er jentene mindreårige, altså under 18 år.

VG har sett chatterom på Discord hvor man kan betale penger for å få nakenbilder av norske jenter. Både deling og salg av slike bilder er ulovlig.

På Reddit skriver brukere at de har mapper som også kan deles gjennom fildelingstjenesten Mega til bare en 50-lapp.

– Vi har eksempler på samlinger av filer på Mega med norske jenter. Mange er navngitt med navn og steder, sier Jostein Dammyr, faglig leder for nettpatruljen i Øst politidistrikt.

50 KRONER: En bruker på Reddit tilbyr bilder av norske jenter til bare 50 kroner på nett.

Har delt falske bilder av 19-åringen

Den siste tiden har politiet fått mye informasjon om et spesifikt underforum på Reddit hvor folk spør om bilder på navngitte jenter eller jenter fra navngitte steder.

En av dem som opplevde dette i helgen, er 19-år gamle Enya Iversen Wick. Men dette er ikke første gang hun har opplevd det. Det samme skjedde i 2017.

– Den gangen fikk jeg tilsendt at de spurte om meg og flere andre jenter, og at de hadde bilder av meg.

Hun var helt sikker på at det ikke fantes noen nakenbilder av henne ute, og fikk en kompis til å undersøke de angivelige bildene av henne.

– Da fikk vi tilsendt bikinibilder jeg allerede hadde lagt ut, og det brydde jeg meg ikke så mye om fordi jeg har jo lagt de ut selv. Men så var det to forskjellige bilder av to forskjellige jenter, som var tynne og blonde med mobilen foran ansiktet som angivelig skulle være meg. Det så jeg åpenbart og tydelig at ikke var meg, sier hun til VG.

Wick har også pratet med TV 2 om bildedelingen.

SAMTALER: Slik ser en av samtalene på Reddit ut.

Hun ble lettet da hun så at det ikke var nakenbilder av henne på avveie, men etter hvert gikk det opp for henne at folk kanskje ville tro det var bilder av henne basert på at det var hennes navn som var tilknyttet bildene som lå ute.

– Jeg har jo lagt ut et bikinibilde når jeg er på ferie og sånn. Greit nok at jeg har det ute, men det at det blir noe som noen skal bruke til noe seksuelt gjør det ekkelt, sier hun.

Hun synes også det er ekkelt å tenke på at bilder av henne kan ha blitt spredt rundt og at folk kan ha tjent penger på det.

– Jeg legger de ikke ut på OnlyFans eller tjener penger på de bildene. Men det gjør jo disse folkene som selger bildene av meg.

Prøver å undersøke hvor stort omfanget er

Politiet vet at fildelingstjenesten Mega har blitt brukt for å dele nakenbilder av norske jenter.

– Der deles det database-samlinger med bilder som vi vet at de prøver å selge, sier Dammyr i nettpatruljen.

Mega er som en vanlig fildelingstjeneste og kan sammenlignes med Dropbox.

– Vi prøver å undersøke hvor stort det markedet faktisk er.

BILDEDELING: Jostein Dammyr er faglig leder for nettpatruljen i Øst politidistrikt.

Ber folk ta kontakt

Å dele bilder av barn er straffbart. I tillegg er det straffbart å dele seksuelle bilder av noen som ikke har samtykket til det.

Både politiets nettpatrulje og Kripos, som er en del av politiet, ber folk som opplever at bilder av dem blir spredt på nett om å ta kontakt.

– Ta kontakt med lokalt politi og anmeld det, sier Dammyr.

Folk kan også ta kontakt med sin lokale nettpatruljen, ifølge politiet.

– Dersom politiet ikke får informasjonen, får vi heller ikke gjort noe. Politiet klarer i mange tilfeller å identifisere personer som ikke oppgir noe annet enn brukernavn på internett. Samtidig er det ikke alltid at politiet kommer i mål med en etterforskning, av forskjellige grunner, sier politioverbetjent Hanne Andreassen i Kripos.

Politiet ber også steder hvor slikt skjer om å ta større ansvar.

– Omfanget er stort, også internasjonalt, og det involverer tjenester i andre land. Tjenestene, som Reddit, bør ta et større ansvar for å ikke være en tilrettelegger for spredning av overgrepsmateriale, og annet ulovlig materiale.

Reddit sier til TV 2 at delingen av bilder uten samtykke er i strid med deres mål og at deling av slikt innhold er forbudt, ifølge deres retningslinjer.

De sier også at de aktivt jobber med å gjerne innhold og forumer som bryter med retningslinjene og at de har gjort det lettere å rapportere slikt innhold.

– Reddit er hele tiden på jakt etter nye måter å oppdage slikt innhold, skriver talspersonen i Reddit til kanalen.