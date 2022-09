LISTER OPP: Ingrid Marie Idland sier hun har hørt skyting på Torshov en rekke ganger de siste ukene.

Naboer bekymret etter flere skyteepisoder: − Det er dritskummelt

TORSHOV (VG) Den siste måneden har det vært minst tre skyteepisoder på Torshov i Oslo. Ingrid Marie Idland (26), som bor i området, mener bestemt hun har hørt skyting tre ganger til. Nå er hun redd.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det føles som at du står i Ville Vesten og ikke har peiling på hva som skjer rundt deg. Det er dritskummelt, sier Ingrid Marie Idland da VG møter henne i nabolaget.

Hun har bodd på Torshov, sentralt i hovedstaden, i to og et halvt år. Aldri før har hun opplevd det slik som de siste månedene.

– Jeg våknet til nyheten om skyting i dag. Og det er skummelt at jeg ikke er overrasket over det, sier Idland.

Studenten mener også å ha hørt skudd ved tre andre tilfeller enn de som allerede er kjent i media:

Én kveld for noen uker siden (hun kan ikke datofeste den hendelsen, men er nokså sikker på at det skjedde før den første av de ovenfornevnte)

På kvelden 15. september.

Natt til mandag denne uken.

1 / 3 30. AUGUST: Ingen ble skadd da det ble skutt mellom biler på Torshov i slutten av forrige måned. 2. SEPTEMBER: Det ble skutt mot en bil i Åsengata på Torshov tre dager etter skytingen i Torshovgata. Ingen ble skadet. 27. SEPTEMBER: Én person ble skadet da det ble skutt inne i ein leilighet tirsdag. forrige neste fullskjerm 30. AUGUST: Ingen ble skadd da det ble skutt mellom biler på Torshov i slutten av forrige måned.

Har erfaring med skytevåpen selv

Ved alle de tre tilfellene har hun ringt politiet og varslet. Hun er overbevist om at det har vært skyting og ikke smell fra andre ting, som for eksempel fyrverkeri, garasjedører, eller annet.

– Jeg har skutt med våpen på skytebane selv. Jeg vet hvordan skyting høres ut, sier studenten, som forteller at hun var våken natt til mandag, da hun hørte «to distinkte skudd»

VG har også snakket med en annen nabo som bor i området og som også varslet politiet natt til mandag om det hun mener var to skudd.

– Jeg er veldig bekymret, for det virker som at det er noe som skjer akkurat her i dette området nå.

Mandag morgen ringte VG til politiet etter å ha fått tips om skyting på natten. Politiet bekreftet at de hadde fått flere meldinger om skyting, men opplyste at de ikke hadde funnet noen tegn i området på at det faktisk var blitt skutt.

– Livredde

Alle hendelsene den siste tiden er uansett blitt en snakkis blant Ingrid Marie Idlands omgangskrets. Både medstudenter og andre.

– Jeg har venner med barn som bor i området. De er veldig redde for barna sine nå. De våger ikke sende dem på trening, eller ut på andre ting om kvelden. Jeg vet også om mange studenter som bor i området her som er livredde, sier hun i det en kort sirene kan høres:

– Se da! En politibil med blålys.

Rykket ut flere ganger den siste måneden

Tor Grøttum, politioverbetjent i Oslo politidistrikt, sier til VG at politiet jevnlig mottar meldinger om smell, hvor det antydes at smellene kan komme fra skudd.

– Meldingene ringes inn fra hele vårt distrikt og da også i området Torshov. Jeg har ikke noe konkret tall på stående fot, men jeg kan bekrefte at vi har rykket ut til området Torshov flere ganger den siste måneden.

Grøttum sier at politiet alltid gjør selvstendige vurderinger på om de skal rykke ut eller ikke, og mener terskelen for å iverksette oppdrag har er blitt lavere, på bakgrunn av trusselbildet og fokuset på de kriminelle miljøene.

– Så vil tilnærmingen variere fra melding til melding. Noen ganger vil det være en stor synlig politiaksjon, mens i andre tilfeller kjører vi med en lavere profil.

– Stor forståelse for at noen føler seg utrygge

Politioverbetjenten sier det er viktig for dem at innringere blir tatt på alvor, noe Grøttum mener de gjør, og sier at om innringere føler det annerledes, hører politiet gjerne fra dem.

– Vi har stor forståelse for at noen føler seg utrygge når man hører om skyteepisoder. Da blir det vår jobb å betrygge byens befolkning ved tilstedeværelse, trygghetsskapende patruljetjeneste og rask respons når det skjer hendelser.

– Er det trygt på Torshov om dagen?

– Med fokus på disse punktene, så vil jeg hevde at det er trygt også på Torshov, men at vi aldri kan garantere at det ikke skjer hendelser, heller ikke der. Vi er også avhengig av at folk har tillit til politiet og at de ringer inn hvis de opplever noe som kan tyde på at våpen blir benyttet. På den måten kan vi få kunnskap om hva som skjer og sørge for rask respons hvis det er en reell hendelse.

På spørsmål om hva politiet tenker om skyteepisodene som har funnet sted i samme område de siste ukene og hvorfor, henviser Grøttum til det som er blitt kommunisert fra Oslo politidistrikt i etterkant av de konkrete hendelsene.