PÅSKESTEMNING: Ski og påske hører sammen. Men værforholdene i mars og april er også perfekte for farlige skred. Her er turister på tur i Lyngen i april 2022.

Skredekspertens fjelltips: − Ikke bli skråsikker

Påsken er høysesong for skiturer – og for dødelige snøskred. Ekspertene gir deg rådene som kan holde deg trygg.

Denne uken pakker nordmenn sekken full av Kvikklunsj og kakao, spenner på seg skiene og legger ut på tur.

Det er bra, mener Audun Hetland, førsteamanuensis ved skredsenteret Center for Avalanche Research and Education (CARE) ved Universitetet i Tromsø.

– Fjellet er jo fantastisk, og alle har lyst på de nydelige opplevelsene du kan få der. Det er ski, naturopplevelser og kameratskap. Det er hele pakka, det norske friluftslivet, sier Hetland til VG.

– Vi ønsker at folk skal komme seg til fjells, men vi må passe på at de kommer seg levende hjem igjen.

Forrige uke tok tre snøskred livet av fire personer i Troms. To av dem var skiturister, på tur i henholdsvis Lyngen og Nordreisa.

Torsdag er det ventet mildvær i de nordlige delene av landet og NVE sendte onsdag ut nye varsler om betydelig snøskredfare i Troms. Varslene gjelder for både for Nord-Troms, Indre Troms, Sør-Troms, Lyngen og Tromsø. Faren for snøskred på skjærtorsdag er oransje, skriver de på varsom.no.

PÅ HAVET: Flere bygninger og utstyr ble feid vekk av et snøskred fredag.

– Finn deg en dame

Han har et råd til menn som skal på tur i påsken:

– Hvis du er mann, så finn deg en dame, gå bak og hold kjeft, sier Hetland og fortsetter:

– Vi menn blir fortere trygge på oss selv og skråsikre, og hvis det er én ting jeg vil råde folk til, så er det å ikke bli skråsikre. Da slutter du å tenke.

– Hvordan motstår man gruppepress på tur?

– Velg vennene dine med omhu. Reis på tur med folk du er trygg på og som du kan snakke med, som tar deg på alvor, sier Hetland.

En risiko

Leder for fagteknisk utvalg i Norske Redningshunder, Tor Monsen, anbefaler folk å unngå bratte skråninger som ligger i le for vinden. Der kan store snømasser samle seg.

– Folk bør velge turer hvor de ikke går i terreng med over 30 grader helling, sier Monsen til VG.

Han råder alle til å tenke seg om og ta forholdsregler.

– Ikke ta de letteste veivalgene, men de tryggeste. Selv om det er skispor der, er det ikke sikkert at det er trygt. Ta dine egne vurderinger, sier han.

Det er stort sett trygt å ferdes i fjellet, selv om det er en risiko, påpeker Monsen.

– Enkelte er redde fordi de har lite kunnskap, det er naturlig. Lytt til de som har kunnskap, og kom deg ut i frisk norsk luft.

HUND: Tor Monsen, leder for fagteknisk utvalg i Norske Redningshunder. Monsen har vært engasjert i redningsorganisasjonen siden 1983.

Høysesong for dødsskred

Det er i mars og april flest har mistet livet i snøskred de siste 15 årene, til sammen 55 mennesker. Ni av ti skredulykker blir utløst av de som omkommer i skredet eller noen de er på tur med, ifølge Hetland.

– Det som er vanskelig i skredterreng, er at du aldri får en god tilbakemelding på om det du gjør er rett eller galt. Da er det vanskelig å lære, og det kan du hende du utsetter deg for mye fare du ikke vet om, sier han.

Når du kjører bil eller sykler fort, blir du redd, forklarer han. Og når du blir redd, senker du farten. Slik funker ikke snøskred.

– Fjellet ligger innbydende der, snøen ser fantastisk ut. Så snur det fra himmel til helvete, sier Hetland.

SKREDEKSPERT: Audun Hetland forsker på skred.

Slik blir du trygg på tur:

Sjekk varslene: På På varsom.no kan du sjekke skredvarselet, Regobs viser observasjoner av skred og NVE har et bratthetskart . Sjekk også værmeldingen – og snakk med kjentfolk hvis du ikke er lokalkjent.

Bli skredekspert: Både Både Den norske turistforening (DNT) og varslingstjenesten Varsom har kurs og informasjon om skred – og hvordan du unngår dem. Skredkortet kan du printe ut og ta med deg på tur. Lær deg tegnene på skred og snu når du ser dem.

Planlegg godt: Planlegg både turen og ruten – og sørg for å ha en plan B. Da kan du gå en annen tur i stedet for å måtte dra hjem hvis plan A er utrygg.

Ha med skredutstyr: skredsøker, søkestang og spade. Husk å skifte batterier på skredsøkeren og sjekke at alt er i god stand før du legger ut på tur. Og husk: like viktig som å ha med skredutstyr, er det å vite hvordan du bruker det.

PÅSKEVÆR: Her fra strekningen mellom Krækka og Stigstuv på Hardangervidda.

Info Dette er fjellvettreglene Planlegg turen og meld fra hvor du går. Tilpass turen etter evne og forhold. Ta hensyn til vær- og skredvarsel. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.

Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er. Vend i tide, det er ingen skam å snu. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig. Les mer her. Vis mer

– Trygge fjell

– Kan man gå i fjellet selv om det er skredfare eller er det best å bli i byen?

– Du kan alltid finne trygge fjell og trygge turer.

Hetland anbefaler å bruke varslingstjenesten Varsom og deres Regobs, der observasjoner av blant annet snøskred og andre faretegn registreres og deles.

– Det er mange fine turer utenfor skredterreng. Hvis du skal inn i skredterreng, huske at selv de aller flinkeste av oss tar feil. Det vil alltid være risiko, så du må kunne gjøre gode vurderinger.

Mandag 3. april er fjellvettdagen. Hetland minner om det syvende budet: «vend i tide, det er ingen skam å snu».

– Det er ingen som synes det er kjekt å snu. Pass på å ha et godt alternativ, så du kan gå en annen tur som er kjekk og spennende, sier han.

SE: I 2020 ble skikjøreren Nikolai Schirmer tatt av et snøskred. Dette må du tenke på før toppturen:

