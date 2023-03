STEDET: Voldshendelsen utspilte seg i parkeringshuset ved Grorud Senter.

Politiet: Kvinne har blitt utsatt for vold og kjørt bort i bil

Kvinnen skal ha vært utsatt for slag i ansiktet. Politiet melder at de har kontroll på de involverte.

Politiet i Oslo melder at de er ved Grorud senter i Oslo, hvor en kvinne har blitt utsatt for vold og kjørt bort fra stedet i bil.

– Det er et vitne som ringer til oss og observerer hendelsen, og ser at hun blir tatt med i en bil. Kvinnen ble slått og blødde fra ansiktet. Det er alvorlig nok, men så får du mulig frihetsberøvelse inn i bildet, sier operasjonsleder Tor Grøttum til VG klokken 18.23.







I en oppdatering klokken 18.37 skriver politiet at de har kontroll på både mannen og kvinnen.

– De ble stanset på Tåsen i bilen vi søkte etter. Vi jobber med å få klarhet i skadeomfang og hva som har skjedd, skriver politiet.

– Vi vet ikke relasjon eller hvem det er snakk om, sier Grøttum, og legger til at politiet har tilgang på en video fra hendelsen.

Politiet skriver at hendelsen skjedde rundt klokken 17.30 i parkeringshuset under Grorud senter, samtidig som de ber om at eventuelle vitner tar kontakt.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

Vaktleder ved Grorud Senter, Igor Laketa står sammen med politiet da VG ringer ved 18.20-tiden.

Laketa oppgir å ha snakket med vitnet til hendelsen.

Vitnet skal ha prøvd å gå mellom mannen og kvinnen da voldshendelsen utspilte seg.

Formentlig var mannen og kvinnen i 20-årene, ifølge Laketa.

– Da han (vitnet journ. anm.) kommer bort til dem, drar den unge mannen kvinnen med seg inn i bilen og kjører av gårde, sier Laketa.

Vitnet skal ikke ha blitt utsatt for vold.

Har du informasjon eller bilder fra hendelsen? Tips VG her.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post