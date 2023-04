OPPRØRT: Torill Aarøen reagerer på at utenlandske turister farter rundt i skredutsatte områder på Reinøya.

Torill (58) møtte intetanende skiturister i skredområdet

Dagen etter den tragiske ulykken på Reinøya, befant franske turister seg i det fortsatt svært skredutsatte området. Det skaper reaksjoner hos naboene.

Lokalsamfunnet på Reinøya er sterkt preget etter snøskredet som kostet et par i 60-årene livet ved Grøtnesdalen fredag.

Torill Aarøen (58) bor i Finnkroken og var på jobb som spesialsykepleier da skredet gikk.

– Alle kjenner alle her, så det var ikke noe hyggelig å være på jobb i går. Jeg ringte sjefen og sa at jeg kom til å være litt utkoblet, og det forsto alle. Folk ringte jo for å høre om vi var i live, sier Aarøen til iTromsø.

Men hun reagerte sterkt da hun på vei til jobb lørdag møtte en gjeng turister som hadde gått tur i området, helt intetanende om tragedien dagen før.

– Jeg kjenner at jeg er veldig opprørt. Hvem har ansvaret for at det kan gå med flere i fjellet?, undrer Aarøen.

SKREDOMRÅDET: Her er skredområdet der et stort gårdsbruk ble revet på havet fredag. To personer er bekreftet omkommet.

Ikke klar over skredet

Aarøen forteller at hun daglig sykler fram og tilbake mellom jobb og Finnkroken. Det var på en av de sykkelturene at hun støtte på noen franske turister lørdag.

– De fortalte at de hadde gått på ski på tinden. Jeg spurte om de var klar over at det hadde gått skred, og det svarte de nei til, sier hun til iTromsø.

– Det opprørte meg, og jeg snakket med en eldre mann som bor der de hadde gått opp og ned. Han hadde snakket med dem, men følte seg dum da de bare så rart på ham, legger hun til.

Aarøen, som selv har vært guide på Reinøya, sier at området turistene har vandret i, er i et svært skredutsatt område.

– De har gått opp Sæterelvstind, som ligger akkurat i det området det er evakuert fra. Reinøyas høyeste tind på nesten 900 meter. Det er store skavler, og vi ville aldri ha gått dit.

Mener mer informasjon må på plass

Aarøen forteller at det er mange turister i området. Spesielt mener hun det ligger mange båter på Langsund-siden.

– Det er en god del båter, to i uka, kanskje tre. Det er stort sett italienere og franskmenn. De går på plasser vi aldri kunne tenkt oss å gå. Når det går skred blir vi enda mer redd. Det gjør noe med oss at de kan gå rett i døden.

Hun vet ikke hvor ansvaret for bedre informasjon ligger, men mener noen må «inn» å gjøre noe med at turister vandrer rundt i ukjente og skredutsatte områder.

Ett konkret forslag har hun.

– Kanskje store plakater på flyplassen siden de ikke tar kontakt med oss som er lokalkjent. De sover jo også i båtene, og er ikke innom lokale turistbedrifter.

– Ikke én krone legger dem igjen, legger Aarøen til.

– Hadde aldri hørt om skred i Grøtnesdalen

Som andre i det lille lokalsamfunnet er Aarøen naturligvis preget etter fredagens tragiske hendelse.

– Jeg har det ganske ille, for det er jo nære og jeg kjenner familien veldig godt, sier hun.

Aarøen forteller at bestemoren hennes vokste opp på gården som forsvant på havet fredag, og hun hadde ingen erfaring med skred der.

Min bestemor ble født i 1904 og hun bodde på gården da hun vokste opp. Mor Emma som vi kalte henne, hadde aldri hørt at det hadde gått skred i Grøtnesdalen, forteller Aarøen.

– Hvor bevisste er dere på skredfaren i området?

– Det tror jeg vi er i enkelte områder der det alltid går skred. Folk i Grøtnesdalen går ikke der når det er skred. Men det er nok ingen som har tenkt på at det kan skje i bygda, sier hun.

