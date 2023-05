REKKVERK: Rogaland fylkeskommune setter opp rekkverk langs fylkesvei 4242 Moiveien hvor to tenåringer mistet livet etter at bilen de satt i havnet i elven Moisåna.

Setter opp autovern etter dødsulykken på Moi

Nå skal det settes opp autovern langs elven på Moi der to tenåringer mistet livet i mars.

Det opplyser Rogaland fylkeskommune til VG.

Det var i mars at en bil med tre tenåringer som hadde vært på trening, kjørte utfor Moivegen mellom E39 og Moi sentrum og havnet i elven Moisåna. En klarte å ta seg til land, Alexander Kro Hanssen (18) og Mikael Åvedal Bakken (16) omkom.

Det er ingen sikring mellom veien og elven, bare en bratt skråning på noen meter ned til vannet. Fylkeskommunen har tidligere sagt at dersom veien var blitt bygget i dag, hadde den hatt autovern. Nå kommer det.

– Vi har bestilt rekkverk som skal settes opp langs veien rundt hele vannet, sier Aksel Grunnreis, seksjonsjef for forvaltningsseksjonen i fylkeskommunen, til VG.

– Er det ulykken som er foranledningen?

– Den er bidragsytende. Det har vært en ulykke og vi har ingen garanti for at det ikke skjer igjen. Da anser man det fornuftig å sette opp et rekkverk, sier Grunnreis.

Akkurat når rekkverket kommer opp, er litt usikkert.

– Det går ut en bestilling fra oss, men så skal det gjennom et par ledd, sier Grunnreis som forteller at prislappen er kalkulert til å ligge et sted på 200.000 til 300.000 kroner.

Fylkeskommunen har tidligere opplyst at gjeldende krav ved bygging av ny vei tilsier at dersom det er vann med 0,5 meter dybde innenfor sikkerhetssonen som er 3 meter, skal det settes opp rekkverk. Det betyr at dersom veien var blitt bygget i dag, hadde hatt autovern/rekkverk.

Det skal ha vært underkjølt regn ulykkeskvelden. Ifølge lokalkjente kan det stedvis bli svært glatt på veien langs Moisåna.