Ut mot 17. mai-fyll: − Hvor i helvete er foreldrene?

Alexander Hermansen skulle stille ut den blankpolerte veteranbilen midt i Fredrikstad på nasjonaldagen. Det ble en ubehagelig opplevelse – og han forlot sentrum etter 15 minutter.

Kortversjonen Alexander Hermansen opplevde ubehagelige og fulle ungdommer midt i Fredrikstad på nasjonaldagen.

Han oppfordrer foreldre til å ta ansvar for barna sine.

Generalsekretær Ragnhild Kaski i alkovettorganisasjonen uttrykker bekymring for drikkekulturen på 17. mai.

Politiet hadde det travelt den 17. mai. Vis mer

– Første del av 17. mai var veldig fin. Men på ett eller annet tidspunkt skjer det et sceneskifte, forteller han til VG.

Da veteranbilkortesjen skulle ta oppstilling på Stortorvet 17. mai rundt klokken 16.30 ble de vitne til en rekke fulle ungdommer. Hermansen beskriver området som et rent vepsebol.

– Det riktige er vel å si at det var barn, de var knapt tenåringer. De trakk til byen med drikkevarer og samlet seg på torget, sier han.

VETERANGLIS: Her viser Alexander Hermansen fram London-taxien sin – både han og bilen er pyntet for 17. mai.

Det var Fredriksstad Blad som omtalte saken først.

– Det lå glass og flasker over alt, og det var aggressiv stemning, med skriking og dytting, beskriver han.

Han opplevde at stemningen roet seg litt da det kom en 30–40 edru voksenpersoner i veteranbiler til sentrum.

– Hvor i helvete er foreldrene? Det har jeg min mistanke om. Jeg mener voksne drikker mer på slike dager enn de gjorde i min oppvekst. De starter dagen med champagnefrokost, og legger ut bilder på sosiale medier om at flasken er sprettet. Da er de ikke disponible for barna lenger, sier Hermansen.

FESTDAG: Mange starter nasjonaldagsfeiringen med et glass champagne – og fortsetter alkoholkonsumet utover dagen.

– Ta ansvar

Han hadde selv med seg barn som opplevde det som ubehagelig, og ikke ville gå ut av bilen. De valgte derfor å forlate etter kun 15 minutter.

– Vi tenker at det er et paradoks at barnas dag har blitt en dag der det ser ut til at det er sosialt akseptert å drikke alkohol til frokost – og gjennom hele dagen. Vi har registrert at medier over hele landet har meldt om mye fyll i løpet av dagen, sier generalsekretær Ragnhild Kaski i alkovettorganisasjonen Av-og-til til VG.

Veteranbil-entusiast Hermansen har en klar oppfordring til voksne.

– Ta ansvar. Det er ikke læreren, SFO, politiet eller vekteren på kjøpesenteret som har hovedansvaret, det er du som forelder, sier han.

Han mener at slik det er nå, er det ikke trygt for barn i sentrum på nasjonaldagen uten følge av en voksenperson.

SYND: Foredragsholder Erik Hanøy mener det ikke er tilrådelig å ha barn i sentrum på 17. mai på ettermiddagen lenger. – Det er synd.

– Rølp i penklær

Også foredragsholder – og tidligere radiokjendis – Erik Hanøy i Bergen bemerker det samme.

– Folk må gjøre som de vil, jeg hadde tatt noen glass champagne jeg også. Men det begynner ganske tidlig. Det å ha barna i sentrum på 17. mai er ikke særlig tilrådelig lenger. Det er synd. Nå må man ta med seg ungene hjem etter togene er ferdig, sier han.

Han har blant annet tvitret om opplevelsen. Han skriver at 17. mai har utviklet seg til å bli «rølp i pene klær».

Selv hadde han leid en suite på hotell i sentrum – der han feiret med familie, venner og sine voksne barn i mer rolige former. Da han i 20-tiden gikk ut for å hente pizza observerte han flere svært berusede mennesker.

– Jeg så ingen som gjorde noe voldelig eller spydde. Men man kan ikke la eksempelvis en syvåring se voksne mennesker gå og sjangle slik, sier han.

Nyere trend

Flere VG har snakket med mener 17. mai-problematikken er en nyere trend.

– Vårt inntrykk er at det har blitt verre de siste 10–15 årene. Mange steder har det gått fra å være en tradisjon med 16. mai-fest til å i stedet bli 17. mai-fyll på dagtid. Det er krevende at det skjer på et tidspunkt der alle ønsker å ferdes ute i bybildet. Og det kan gå ut over en uskyldig tredjepart – altså barn, sier Ragnhild Kaski i Av-og-til.

Hun håper en debatt om alkoholkulturen på 17. mai gjør at folk blir mer oppmerksomme på hvordan alkoholkonsumet deres kan ramme andre.

OPPFORDRER TIL MÅTEHOLD: Ragnhild Kaski i alkovettorganisasjonen Av-og-til.

– Det er trist å lese at foreldre vegrer seg for å ta med barna til bykjernen på nasjonaldagen. Alkoholbruk kan skape usikkerhet og utrygghet hos barn, sier Ragnhild Kaski til VG.

– Travelt for politiet

I operasjonssentralen i Oslo ble det registrert 398 oppdrag 17. mai-døgnet mot 355 oppdrag i fjor. Det er sammenlignbart med helger og andre festdager.

I Bergen ble det registrert 229 oppdrag 17. mai. Mot 262 i 2022 og 257 i 2019, i oversikten VG har fått tilgang til.

– Det er travelt, men den helgeproblematikken som vi ellers ser mellom midnatt og 04.00 flytter seg til tidligere på dagen. Folk går dessuten penere kledd, det er lyst ute og fyll og uorden blir mer synlig for flere, sier politileder Morten Ørn i Stor-Bergen.

Han forteller at i år hadde de litt flere oppdrag i tidsrommet mellom 16.00–22.00 enn tidligere år. Politiet bruker betydelige ressurser i sentrum på nasjonaldagen.

De har tidligere oppfordret folk til å roe ned alkoholkonsumet 17. mai.

– Men det er ikke vi som bestemmer disse trendene. Vi ser over hele landet at rusmidler er blitt en faktor på høytider som 17. mai i større grad enn før.