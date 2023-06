DOMSTOLEN: Elisabeth Raasholm Larby har alvorlig endometriose. Nå vil hun sørge for at andre slipper å gå gjennom det hun har.

Elisabeth har alvorlig endometriose – nå saksøker hun staten

Etter to avslag på erstatning har Elisabeth Raasholm Larby bestemt seg for å saksøke Pasientskadenemnda. – Ikke riktig måte å bli møtt av helsevesenet.

Kortversjonen Elisabeth Raasholm Larby saksøker Pasientskadenemnda etter to avslag på erstatning for forsinket diagnose og behandling av alvorlig endometriose.

Sykdommen førte til store smerter og vokste så mye at Larby fikk varige nerveskader.

Advokat Thomas Roander forteller at han ikke har funnet andre saker om endometriose som er tatt til retten. Vis mer

Elisabeth Raasholm Larby har siden hun var 13 år, hatt store smerter knyttet til menstruasjon.

Over flere år var hun inn og ut hos fastlegen. Hun hadde mye fravær på skolen, og måtte planlegge hverdagen etter når hun hadde mensen og ikke.

– Jeg fikk beskjed om at sånn er det å være kvinne, og å ha mensen, sier hun.

Ikke før hun ble 28 år fant legene ut av det var på grunn av endometriose.

Spredte seg til lungene

Først fikk hun beskjed om at hun hadde mild grad av sykdommen, og at det kunne gi store smerter.

Smertene vedvarte, men hun fikk ikke videre utredning. Hun oppsøkte selv en spesialist som fastslo at hun hadde alvorlig endometriose.

Det ble også funnet at vevet hadde spredd seg til tarmene hennes.

Da hun fikk operasjonen hun trengte, fant de endometriose på tarm, blære, livmor og eggledere.

Senere ble det også funnet endometriose på lungene hennes.

Fordi sykdommen ble oppdaget så sent, har endometriosen vokst så mye at hun har fått varige nerveskader.

– Jeg er forberedt på at jeg må gjennom flere operasjoner i løpet av livet. Jeg kommer aldri til å bli frisk. Men selv om det for sent for meg, er det ikke for sent for andre. Kvinner må bli trodd og få helsehjelp raskere, sier Raasholm Larby.

Avslag på erstatning

Raasholm Larby har søkt om erstatning hos Norsk pasientskadeerstatning, for forsinket diagnose og behandling.

Hun fikk avslag og saken gikk videre til Pasientskadenemnda. Også der fikk hun avslag.

– De mener jeg har fått behandling i tråd med god medisinsk praksis. Jeg er ikke enig i det, sier Raasholm Larby.

Avslaget begrunnes med at hun ikke har fått skader som skyldes svikt i behandlingen. Heller ikke at det har vært svikt i oppfølgingen.

Pasientskadenemnda peker også på at kunnskapsgrunnlaget for endometriose er begrenset.

Nå har hun bestemt seg for å ta saken til retten.

– Jeg håper at staten skal erkjenne at dette ikke er riktig måte å bli møtt i helsevesenet, at kvinners symptomer ikke må bagatelliseres, sier hun.

Hun måtte selv lese seg opp på sykdommen, og meldte seg inn i Endometrioseforeningen. Nå er hun styreleder i foreningen.

VG har vært i kontakt med Helseklage, som er et nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. Det er de som uttaler seg i forbindelse med søksmålet mot Pasientskadenemnda.

Kommunikasjonsansvarlig Marit O. Øvregård, skriver til VG i en e-post at de ikke uttaler seg om saker som er til behandling eller som skal opp i retten.

Tar saken til retten

Det er nå tatt ut søksmål mot Pasientskadenemnda.

Raasholm Larby har med hjelp av advokat Thomas Roander også lagt fram nye vurderinger fra to leger, som begge mener hun ikke fikk god nok behandling.

Pasientskadenemnda står fast ved at hun fikk behandling i tråd med god medisinsk praksis.

Det neste steget er rettssak.

Roander forteller at han ikke har funnet andre saker om endometriose som er tatt til domstolen.

– Om det er noen, så er det veldig få saker som har blitt tatt til domstolen som gjelder forsinket diagnose og behandling av endometriose, sier Roander.

Å ta en sak til retten er krevende. Derfor opprettet vennene hennes en Spleis, der flere har bidratt for å hjelpe henne gjennom rettsprosessen.

