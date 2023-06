UT MOT REGJERINGEN: Kjendisinvestor Øystein Spetalen mener regjeringens skattepolitikk ødelegger den norske kronen. I sommer må du gange med 13 i euroland.

Spetalen om kronen: − Den svakeste valutaen i hele vesten

Og han mener regjeringen har skylden for at du og jeg nå blir fattigere.

Kortversjonen Kronen fortsetter å svekkes, og investor Øystein Spetalen mener årsaken er politisk risiko og usikkerhet rundt skatteendringer.

Nordmenn blir fattigere som et resultat av den svake kronen, og importerte varer som biler, klær, og elektronikk vil bli dyrere.

Økonomiprofessor Ola Grytten ved NHH er enig i at den politiske situasjonen påvirker kronen, men peker også på andre årsaker. Vis mer

I føljetongen «hva i all verden skjer med den norske kronen», kommer nå investor Øystein Spetalen med sitt innspill:

Utlandet har mistet tillit til regjeringens økonomistyring.







Og hvem tar regningen? Det er du som skal på stranden i Frankrike i sommer og må gange med 13.

– Norge har nå den svakeste valutaene i hele vesten. Det er en situasjon få trodde var mulig. Økonomene har pekt på flere årsaker. Jeg mener hovedårsaken er den politiske risikoen og synet på kronen. Og ikke minst usikkerheten rundt nye skatteendringer. Når jeg snakker med det internasjonale investormarkedet stiller de hele tiden spørsmål rundt de brå og kraftige skatteøkningene for næringslivet.

– Og strømmen av nordmenn som stikker, er med på å forsterke et bilde av Norge med stor politisk risiko, sier han, og sikter til rike nordmenn som har flyttet til Sveits på grunn av økte skatter, som formuesskatt.

– Pill råtten kalte du kronen til DN?

– Den er pill råtten når den svekker seg mot de andre valutaene så mye som den gjør. Mot moldovsk leu er kronen ned 25 prosent på et år – tenk på det. Mot Moldova. Det fattigste landet i Europa.

– Alle nordmenn har det siste året blitt 20 prosent fattigere enn den gjennomsnittlige europeer. Hvis vi sammenligner med valutaen er vi blitt nesten 30 prosent fattigere enn polakkene siden august i fjor.

– Flere økonomer mener det er umulig å si akkurat hvorfor kronen er svak – men peker mot at renten er høyere i andre land og oljeprisen har falt?

– Valutamarkedet er alltid vanskelig å spå. Men jeg mener at økonomene ikke har fokusert nok på den politiske risikoen. En valuta er alltid forbundet med fremtiden til et lands inntekter og stabile rammevilkår til næringslivet.

Svindyr vaskemaskin

Det som skjer når kronen blir svak, er at varer blir dyrere fordi det meste vi kjøper er importert. Det er fordi butikker må betale mer for utenlandske varer.

– Biler, sko, klær, TV, vaskemaskiner, iPhone, kaffe og vin vil bli 30 prosent dyrere de neste månedene siden starten av året.

Spetalen mener derfor at prisveksten den neste måneden kan bli veldig kraftig på grunn av den veldig svake kronen.

– Og skal du ut og reise, er den svake kronen og prisstigningen i landene i Europa medvirkende til at en utenlandsferie nå kan være 30–40 prosent dyrere enn for et år siden.

Spetalen mener at valget nå er enten å endre skattepolitikk og retorikken eller sette opp renten kraftig. Sistnevnte vil gå kraftig utover alle, også vanlige folk.

– Hva hadde du gjort hvis du selv var finansminister?

– Vi må gjenskape tilliten til den norske kronen. Norge har alltid vært forbundet med liten politisk risiko. Husk at alle landene som over tid har hatt lav inflasjon har forutsigbare rammevilkår og en stabil skattepolitikk for næringslivet.

DELVIS ENIG: Ola Grytten er økonomiprofessor på NHH og har tidligere vært spesialrådgiver i Norges Bank.

Økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole (NHH) mener Spetalen har et poeng.

– Hvis jeg var utlending, og styrte et fond eller jobbet som megler eller i en investeringsbank, ville jeg reagert når jeg ser at kapitalsterke nordmenn flytter penger til utlandet for å unngå skatt. Da vil jeg ikke investere i Norge.

– Hva betyr det at kronen har svekket seg mot Europas fattigste land, Moldova?

– Det er ikke sunnhetstrekk for norsk økonomi, det er det ikke. Det er tegn på lite tillit til den norske kronen.

Også han peker på det han mener er vingling fra regjeringen:

– Vi har et regjeringsparti som signaliserte at de ikke ville hatt grunnrenteskatt på oppdrett, så plutselig blir det en stor skatt. Det gjør at investorer blir litt overrasket.

– I høst prøvde regjeringen å stramme inn, og i vår gir de gass igjen. Målingene tillot ikke et stramt budsjett. Og det er snart valg.

Men Grytten, som også har vært spesialrådgiver for Norges Bank, peker på flere årsaker:

– Så tror jeg det at kronen svekker seg skyldes en generell mistillit. Jeg tror det er en forventning i markedet om at kronen skal falle. Jeg mener det er på tide å vise signal om at man mener kronen bør styrkes.

Han understreker at Norges bank ikke akkurat får drahjelp fra regjeringen:

– Hvis regjeringen skal kompensere for all inflasjon, får du aldri bukt på inflasjon. Hvis det ikke skjer noe, vil de heve og heve renten.

– Hverken Norges Bank eller regjeringen har vist at de nå prioriterer kronestyrking i særlig grad. Regjeringen har med sin oppmyking av budsjettpolitikken og kompensering av prisstigning heller vist det motsatte og ikke hjulpet Norges Bank med å holde kronen oppe.

