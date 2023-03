HJEMMELAGET: Ved en av lavvoplassene ved Frognerseteren har også en hjemmelaget bar fått plass. Fra venstre: Morten Dromnes, Hedda Fallet og Kjetil Andresen. Sistnevnte har snekret baren de tre står bak.

De ivrigste er på plass ved Frognerseteren: − Festival i skogen

FROGNERSETEREN (VG) Flere lavvoer har stått i flere dager, og mange har kommet tilbake for n'te år på rad. 50-kilometeren i Holmenkollen blir trolig en folkefest også i år.

– Det er litt sånn festival i skogen, sier Anders Ness Nilsen om Kollen-helgen.

Han og kompisene er i ferd med å spenne opp et stort norsk flagg mellom to trær når VGs journalist og fotograf tar turen bort for å hilse på. En annen kommer med vedsekker, som forhåpentligvis holder natten lang.

Det lukter bål ved Frognerseteren og diverse slagere høres godt fra litt lenger inn i skogen. Klokken nærmer seg 18 og det er drøye 16 timer til herrene starter på den tradisjonsrike 50-kilometeren i Holmenkollen.

– Det er noe gammelnorsk over det. Folk har alltid vært her, faren min har vært her. Det har noe med det å gjøre tenker jeg, sier Espen Antonsen til VG om hvorfor det er så spesielt å være i Kollen denne helgen.

Han, Ness Nilsen og Jon Tunby gjør den siste finpussen av den nøye utvalgte plassen på løypas høyeste punkt. Lavvoen kom opp torsdag, gutta tok turen opp fredag. Plassen er den samme som så å si alle årene fra første tur i 2012. Siden den gang har tradisjonen blitt en «reunion» for kompisene.

– Vi begynner å bli gamle da, det er den eneste måten å treffes, forteller Antonsen.

– Det har blitt et samlingspunkt om vinteren, skyter Ness Nilsen inn.

GUTTA: Ness Nilsen, Tunby, Antonsen og resten av gjengen er snart i mål med campen.

– Det holder vi ikke på med

Blant de garvede Kollen-farerne i guttegjengen er det også en som i år får sin debut.

– De har skrytt hvert eneste år, så har det ikke passet for meg. Men nå er jeg i pappaperm, så da passet det bra, jeg klarte å lure meg vekk, forteller Tunby og legger til at fruen ønsket ham god tur.

På spørsmål om hvordan kompisene har solgt turen inn, er svaret:

– Røverhistorier rundt bålet natten lang, det har vært salgspunktet. Og fyring av bål hele natta, utrolig deilig, forteller Tunby.

For guttene er gjensynsgleden og turen ut som er det viktigste. Ikke mengden alkohol.

– Jeg synes ikke det er noe særlig når det er fokus på fylla-delen av dette. Med alt det rotet og folk som ikke oppfører seg, det er ikke noe særlig. Men at folk tar seg en øl rundt bålet, det synes jeg er kjekt. Men ikke den fyllebiten. Det holder ikke vi på med, forteller førstereis Tunby.

For journalistens ikke helt utrente nese fanger også opp en liten eim av alkohol på vei innover i skogen fra Frognerseteren, i tillegg til bålrøyken som dominerer løypas høyeste punkt.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

Før pandemien ble Kollen-helgen preget av negative oppslag om fyllefest. I 2018 gikk det galt. Folk var overstadig beruset, ikke rustet for vinteren og det oppsto det komplette kaos rundt T-banelinjene. Syv personer ble den gang skadet.

Daglig leder i Holmenkollen skifestival, Stefan Marx, sa tidligere i uken at de har solgt mer enn ti tusen billetter. Et snitt som tilsvarer tiden før coronapandemien. Samtidig har de tatt grep for å unngå kaos for de som møter opp.

Arrangøren forteller blant annet at de kommer til å stenge T-banen slik at den stopper på Holmenkollen-stoppet. De håper at det vil gjøre det tryggere for publikum og at det også vil sikre en bedre flyt.

Det fortsetter med kombinert og hopp fredag, før den tradisjonsrike femmila starter lørdag klokken 10.30. Dermed fortsetter de med samme grep som i 2019, hvor de startet fire og en halv time tidligere enn i 2018.

– Det hjelper på slik at ikke alle går samtidig hjem. Folk klarer kanskje ikke å drikke så mye før rennet som de gjør på ettermiddagen. Det er også nye opplegg med kollektivtransporten som sikrer en mye bedre publikumsflyt, fortalte Marx.

Ute i skogen var en rekke personer fra Røde Kors på plass, samt vektere. Disse blir natten gjennom. I tillegg er det satt opp et varmetelt ved Frognerseteren Sportshall. Og oppe ved Frognerseteren er det ikke stappfullt, i alle fall ikke helt enda.

KOLLEGAER: Håvard Kvivesen (til høyre) og Simen Ulseth på plass ved Frognerseteren fredag kveld. Gutta hinter om at det kan bli en tur bort til «BarBar».

– Det er det vi ikke vet!

Et lite steinkast fra guttene sin «reunion» har en gjeng trøndere samlet seg. Det nærmer seg middag, jegergryte på menyen fredag kveld. Ett «hakk» lenger inn finner vi de skyldige for musikken. Mens Vidar Villa synger om «Moren din», viser Morten Dromnes, Hedda Fallet og Kjetil Andresen frem den hjemmesnekrede baren «BarBar».

På veien nedover fra Frognerseteren finner vi også kollegaene Håvard Kvivesen og Simen Ulseth, samt venninnene Elisabeth Øistad og Hanne Branes litt lenger bort.

– Vi håper på kvadrupel, som Norge er gode for, svarer Kvivesen på spørsmål om de sportslige forventningene.

Det er kollegaenes første overnattingstur i utkant av nasjonalanlegget. De tok turen opp fredag, naboen var på plass allerede onsdag.

– Det er litt uvisst enda, men jeg tror det blir litt friskt i morgen. Vi får koke litt kaffe og komme i gang igjen, Ulseth.

Han stiller med stroganoff, stormkjøkken, egg og bacon. Og en arv en Kollen-tilskuer verdig. Bestefar var Arve Ulseth, han vant femmila i 1947.

HEIING: Elisabeth Øistad (til venstre) og Hanne Branes er klare med norske flagg.

Også for Øistad og Branes er det første gang i Kollen, men de har samlet seg erfaring med både skirenn og heiing fra gjentatte turer til Birkebeinerrennet.

– Vi er gode på å heie, forteller Øistad.

Venninnene venter på en til og forteller at selv om det er morsomt å ta en øl og kose seg, er det ikke det som står i fokus denne turen.

– God stemning, og så skal vi lade opp til morgen også. Vi skal prøve å få noen timer på øyet. Og så skal vi spare litt stemme så vi får heiet mye i morgen, svarer Branes på spørsmål om hva forventningene for kvelden er.

På spørsmål fra en litt glemsk journalist om hvordan det egentlig er her på en Kollen-lørdag, kommer det unisont fra venninnene:

– Det er det vi ikke vet! Det er det vi skal oppleve.

