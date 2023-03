1 / 3 KRAGERØ SVØMMEHALL: Tirsdag ble Kragerø Svømmehall stengt etter at ansatte hadde rapportert om grønt hår etter å ha brukt dusjene i bygget. KOBBERRØR: Det er ifølge eiendomssjef Júlíus Finnsson mest sannsynlig kobberrør i dusjene som er årsaken til det grønne håret. GRØNT HÅR: Signe Danielsen Hansen (30) er en av flere badegjester som har opplevd å få grønt hår etter å ha besøkt Kragerø svømmehall. forrige neste fullskjerm KRAGERØ SVØMMEHALL: Tirsdag ble Kragerø Svømmehall stengt etter at ansatte hadde rapportert om grønt hår etter å ha brukt dusjene i bygget.

– Da folk ble grønne i håret, skjønte vi at noe var galt

Kragerø Svømmehall ble tirsdag stengt etter at flere badegjester og ansatte fikk grønt hår: – Jeg får det ikke bort!

– Håret mitt var grønt, jeg fikk helt sjokk!

Cathrine Aspnes (29) fra Kragerø er en fast bruker av Kragerø Svømmehall.

Det kom derfor som et sjokk da et helt vanlig besøk resulterte i en litt utradisjonell hårfarge.

– Jeg så plutselig at håret mitt var grønt, spesielt på toppen av hodet! Jeg bruker for det meste hårstrikk, så jeg hadde ikke fått med meg fargen før et par dager etter turen i svømmehallen. Jeg fikk helt sjokk, og skjønte ikke hva det kom av!

Aspnes trodde først det var en vanlig reaksjon på grunn av klorvannet fra svømmehallen, og googlet mulige løsninger i desperasjon.

– Det sto at jeg skulle bruke ketchup, så jeg prøvde det et par ganger, men det hjalp ikke. Jeg kjøpte også lillasjampo, men det gikk fortsatt ikke bort. Det er jo helt vilt!

Det var Kragerø Blad Vestmar som omtalte saken først.

SKAL FARGE PÅ NYTT: Cathrine Aspnes har planer om å farge håret sitt på nytt etter det uheldige svømmebesøket.

– Helt ødelagt

Aspnes la ut et innlegg på Facebook hvor hun delte artikkelen til Kragerø Blad Vestmar, og skrev at hun nå endelig skjønner hvorfor hun har blitt grønn i håret.

Under innlegget fikk hun kommentarer av flere kvinner som hadde opplevd det samme

– Jeg har også fått grønnfarge i håret, men jeg viste ikke det var fra svømmehallen. Håret mitt er jo ødelagt, står det i en kommentar under innlegget.

– Mitt hår er også grønt etter jeg var der, skriver en annen.

FLERE RAMMET: Det er flere som nå oppdager hvorfor de har fått grønt hår.

Nå ser Aspnes ingen annen utvei enn å farge håret på nytt.

– Jeg har planer om å farge det blondt i morgen kveld. Det er kjipe penger selvsagt, men jeg får ikke grønnskjæret bort. Hadde jeg vist dette, hadde jeg heller dusjet hjemme, forteller hun.

– Men det er jo også litt morsomt, jeg hadde aldri trodd jeg skulle få grønne striper i håret, legger hun til.

– På grunn av kobberrør

Eiendomssjef Júlíus Finnsson forklarer til VG at de ble klar over problemene mandag kveld.

– Da folk ble grønne i håret, skjønte vi noe var galt. Det var to ansatte som ga oss beskjed mandag kveld om at de hadde fått grønt hår etter å ha dusjet. Vi har sendt vannprøver for analyser. Vi får forhåpentligvis svar i morgen, forteller Finnsson.

Han forteller at hovedteorien er at det er noen gamle kobberør som har gitt utslag i dusjvannet.

Det er ifølge Finnsson ingen risiko eller helsefare forbundet med misfargingen.

– Sett bort fra kobberutslaget, så har vannprøvene vært fine så langt. Vi har heller ikke fått meldinger om reaksjoner på hud eller lignende, sier Finnson.

VENTER PÅ PRØVESVAR: Eiendomssjef Júlíus Finnsson sier til VG torsdag kveld at kommunen fortsatt venter på svar etter at det har blitt tatt vannprøver.

– Hva tenker du om de som har fått grønt hår og ikke får det bort?

– Det er nytt for meg. Det har kun blitt rapportert om to ansatte. Om det er noen som ikke får det bort, er det i så fall ikke bra! Da har dette foregått i lengre tid enn vi har fått med oss. Det ble stengt med en gang vi fikk dette med oss.

– Vet du når svømmehallen åpner opp igjen?

– Vi åpner ikke svømmehallen før vi vet det er trygt.

Ifølge Kragerø kommune sin nettside er svømmehallen stengt fram til 24. mars.

– Kragerø kommune beklager dette sterkt, står det på nettsiden.

