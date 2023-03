FÅR ROS: Hadia Tajik er «en av de mest effektive statsrådene vi noen gang har sett», ifølge satsminister Jonas Gahr Støre. Her i klem på Rogaland Aps årsmøte.

Tajik gir Støre full støtte: − Jonas kan vinne igjen

SANDNES (VG) Hadia Tajik sier hun har tro på Jonas Gahr Støre og hans prosjekt. Og at hun håper på å samarbeide i mange år med Tonje Brenna.

– Jonas kan vinne igjen i 2025, sier Hadia Tajik.

Det er ett år siden hun gikk av som Ap-nestleder og arbeidsminister etter VGs avsløringer om at hun fikk skattefri pendlerbolig med en leiekontrakt hun aldri brukte. Nå kjemper Tajik for å bli nestleder i partiet igjen på landsmøtet i mai.

Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre hyllet lørdag Tajik, som han kalte «en av de mest effektive statsrådene vi noen gang har sett».

Tajik gir på sin side Støre sin fulle støtte:

– Selv om det ikke ser spesielt lyst ut akkurat nå, er det lenge til stortingsvalget i 2025. Også i det viktige lokalvalgåret vi er inne i nå er vi har vi alle muligheter til å løfte oss frem mot september.

I HJEMFYLKET: Lørdag og søndag hadde Rogaland Ap fylkesårsmøte i Sandnes.

– Helvetes krevende jobb

Siste måling viste kriselave 15,5 prosent for Arbeiderpartiet.

Men Ap kan lykkes med en redningsaksjon denne gangen også, slik de gjorde i 2021, mener Tajik. Da løftet partiet seg fra målinger helt nede på 17-tallet i januar til et valgresultat på 26,3 prosent i september.

Et historisk svakt valg for Ap, men godt nok til at det ble rødgrønn valgseier og at Støre ble statsminister.

– Men ingenting kommer av seg selv. Det blir en helvetes krevende jobb for oss alle sammen, og heldigvis er det mange som er motiverte for å gjøre det som skal til, sier Tajik til VG.

PÅ BESØK: Statsminister Jonas Gahr Støre var innom fylkesårsmøtet i Sandnes lørdag.

Blåkopi

Tajiks skryteliste for hvordan Støre-regjeringen skiller seg fra Solberg-regjeringen handler om arbeid, velferd, rettferdighet, bruk av naturressurser og næringspolitikk.

Hun mener Ap gjennomfører de største arbeidslivsreformene siden 70-tallet, skjermer og styrker den offentlige velferden i en krevende økonomisk tid, bruker store penger på store oppgaver fremfor skattekutt til dem som har mest, sørger for at verdiskaping fra naturressurser kommer fellesskapet til gode og har en aktiv næringspolitikk.

– Det er særlig når det er vanskelige tider for landet at de politiske veivalgene har noe å si. Det er da politikk virkelig betyr noe, sier hun.

MISTENKT: Hadia Tajik tror Høyre og Erna Solberg vil forsøke å se mer ut som Ap.

Men Tajik mistenker at Høyre vil prøve å kopiere disse retningsvalgene:

– Jeg er ganske sikker på at Høyre vil fremstille politikken sin mer og mer inn mot Arbeiderpartiets og på den måten forsøke å ta velgere fra oss, samtidig som de ikke mister for mange den andre veien, til Frp.

– Det er et kjent triks fra dem, og jeg tror vi vil se mer og mer av det. Derfor er det nå avgjørende viktig at vi virkelig får frem våre retningsvalg, og fortløpende setter det ut i live, fortsetter hun.

– Hvorfor skal Høyre, som har målinger midt på 30-tallet, kopiere Aps løsninger?

– Erfaring fra tidligere valgkamper viser at Høyre gjerne vil fremstille sin politikk som mest mulig allmenn og sosialdemokratisk.

Hun mener det er lite debatt om de realpolitiske forskjellene mellom Høyre og Arbeiderpartiet for tiden.

– De sitter veldig stille i båten. Tidligere høyrestatsråd Torbjørn Røe Isaksen har nylig hevdet at Høyre er det nye Arbeiderpartiet, og Oslo Høyres ordførerkandidat har lagt seg på samme linje, sier Tajik.

– Retorisk nærmer de seg oss, men politisk står vi fortsatt langt unna hverandre. Det viser også disse fem retningsvalgene for landet som Støre-regjeringen har tatt.

STORTINGSBENKEN: Hadia Tajik og Torstein Tvedt Solberg utgjør Rogalands-benken til Ap på Stortinget sammen med Tove Elise Madland.

Vil ha comeback

Hittil er Rogaland Ap det eneste fylkeslaget som har foreslått Tajik som ny nestleder – mens en rekke fylkeslag har foreslått kunnskapsminister Tonje Brenna.

– Jeg ønsker ikke å gjøre et såkalt «nestlederintervju», men jeg vil gjerne snakke om politikken vår, sier Hadia Tajik (Ap).

– Hvorfor ikke?

– Valgkomiteen må få lov til å jobbe i fred. Hvis det er noe valgkomiteen vil snakke med meg om, så trenger de ikke VG som mellomkvinne sier Tajik.

Siden Tajik gikk av i fjor har toppledelsen i Ap bestått av leder Jonas Gahr Støre, nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng. Alle tre ønsker å fortsette.

BOMPENGER: Hadia Tajik snakket om takstøkningene på veien Ryfast. Og spurte Støre hva de skal med samferdselsprosjekter som vanlige folk ikke har råd til å bruke.

Skryter av Brenna

Flere har foreslått en løsning der både Tajik og Brenna får plass i ledelsen: de to stortingsrepresentantene Tuva Moflag (Akershus) og Trine Lise Sundnes (Oslo), tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal og Jon Reidar Øyan, som leder Aps homonettverk.

Hvis både Tajik og Brenna skal bli nestledere, må dagens nestleder Skjæran ut. Og hvis Ap får to kvinnelige nestledere, må de velge en mannlig partisekretær i stedet for Stenseng.

– Må landsmøtet velge mellom deg og Brenna?

– Hvis det å sette sammen en partiledelse hadde vært en rent matematisk øvelse, så hadde vi ikke trengt en valgkomité. Jeg har full tillit til at valgkomiteen gjør de nødvendige, helhetlige vurderingene som partiet måtte trenge, svarer Tajik.

POPULÆR: Tonje Brenna har fått støtte fra en rekke fylkeslag i Ap.

– Synes du Tonje Brenna er en god nestlederkandidat?

– Jeg synes Tonje Brenna er en strålende kandidat. Hun er en dyktig politiker og en god kunnskapsminister for dette landet. Jeg liker henne, jeg samarbeider godt med henne og jeg håper på å samarbeide med henne i mange år fremover, sier Tajik.

– Synes du Bjørnar Skjæran er en god nestlederkandidat?

– Han har vært en svært god kollega for meg, og jeg har satt stor pris på ham. Han har stilt opp både menneskelig og politisk, og han har bydd på mye klokskap i vanskelige situasjoner.

– Synes du Kjersti Stenseng er en god partisekretær?

– Vi har en partisekretær som har måttet håndtere mange vanskelige situasjoner for dette partiet. Det har jeg stor respekt for, svarer hun.

GAMLEGJENGEN: Frem til mars 2022 var dette lederkvartetten i Ap: Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran og Hadia Tajik.

– Fastere grunn

I dag sitter Tajik i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Men før hun gikk av, var hun arbeidsminister.

– Vi har gjennomført noen av de største arbeidslivsreformene siden 70-tallet. Det gir folk fastere grunn under føttene sine, sier hun.

Arbeidslivspolitikken er enormt viktig for at Norge skal lykkes på internasjonale marked med satsinger som hydrogen, havvind eller batteriteknologi, mener Tajik.

– Det er viktig at de grønne næringene ikke bygges på krokbøyde rygger, midlertidige kontrakter, deltid og innleie. Det er hverken bra for arbeidsfolkene eller for de kompetansemiljøene vi ønsker å bygge, sier hun og fortsetter:

– Vi vet det blir investert i arbeidstagerne på en helt annen måte når de har faste, trygge jobber, enn når arbeidsgiver lurer på om de jobber hos en konkurrerende bedrift om seks måneder.