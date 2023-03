1 / 4 INGEN DRAMATIKK: De to russiske Ilyushin 11–38 flyene befant seg i internasjonalt luftrom da de ble fotografert. forrige neste fullskjerm INGEN DRAMATIKK: De to russiske Ilyushin 11–38 flyene befant seg i internasjonalt luftrom da de ble fotografert.

Her fotograferes russiske fly tett på norsk luftrom

Norske F-35 kampfly gikk på vingene i morges da to uidentifiserte objekter var på vei i retning Finnmarkskysten samtidig som det pågår en stor NATO-øvelse i Nord-Norge.

Ifølge Forsvaret ble alle prosdedyrer som er vanlige i en slik situasjon fulgt, og det skal ikke ha vært noen uregelmessigheter i forbindelse med manøvren.

– Det var ingen voldsom dramatikk. Det ble observert uidentifiserte fly på vei vestover tett på norsk luftrom. Da vi slo alarm var de utenfor Kola med retning vestover langs Finnmarkskysten, forteller oberst Eirik Guldvog, sjef for 133 luftving på Evenes, til VG.

Rundt klokken 0845 ble det besluttet at NATO skulle identifisere objektene.

Quick reaction alert

– Da sendte vi to F-35 som vi har på «quick reaction alert» (QRA) fra Evenes flystasjon, ser Guldvog.

Oberst Eirik Guldvog, sjef for 133 luftving på Evenes

En såkalt QRA betyr at de norske kampflyene er på vingene innen 15 minutter.

De russiske flyene var av typen Ilyushin Il-38 med NATO-kallenavnet MAY.

– Dette er et maritimt russisk patruljefly, forteller Guldvog.

I Nord-Norge foregår i disse dager årets største militærøvelse hvor 20.000 norske og allierte soldater skal øve seg på å forsvare Norge. Det meste av landaktiviteten skjer i indre Troms.

– Det er grunn til tro at når de sender opp maritime patruljefly under øvelsen så er det for å få oversikt over NATO-elementer øvelsen. På samme måte som vi er interessert i russisk aktivitet i Barentshavet, så er de interessert når det er NATO-aktivitet i Norskehavet , sier Guldvog.

– Bildene får tale for seg

– Ble det utvekslet noen tegn mellom pilotene i de forskjellige flyene?

– Ikke som jeg er kjent med. Jeg har ikke opplysninger om noen form for uregelmessigheter i forhold til prosedyrene som gjelder når vi operer tett på hverandre, sier obersten som ikke ønsker å opplyse hvor nær flyene var.

– Bildene får tale for seg.

De russiske flyene befant seg i internasjonalt luftrom.

Det var i januar i fjor at F-35 tok over QRA-beredskapen fra de gamle F-16 flyene som da ble pensjonert. Flyene var tilbake på Evenes kl 10.10.