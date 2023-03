Kraftselskap siktet etter tre personer døde i Tokagjelet

Politiet har siktet kraftselskapet Clemens kraft etter at tre personer omkom i et elveløp i Tokagjelet i Kvam i Vestland i 2021, skriver NRK.

– Vi har tatt ut siktelse for mulig brudd på vannressursloven, sier påtaleansvarlig Cathrine Melau i Vest politidistrikt til kanalen.

Rett før ulykken startet Clemens kraft utbygging av et nytt kraftverk i området. Politiet understreker at selskapet ikke er direkte siktet for ulykken, men for arbeidet med kraftverket.

– Politiet vil nå undersøke om selskapet gjorde en god nok jobb med å avdekke og lokalisere farer ved anlegget, sier Melau.

KVAM: Det ble igangsatt en omfattende redningsaksjon da de tre personene ble savnet.

Det var ekteparet Ruth Wathne (68) og Nils Johan Bårdsen (72), i tillegg til Kjell Arne Pedersen (64), omkom i ulykken i Kvam i Hardanger 24. oktober i 2021.

De tre ble tatt av strømmen da en båt kantret idet de forsøkte å krysse elven langs et tau spent over et elveløp. Høy vannstand gjorde at båten ble tatt av strømmen, og de personene falt 15–20 meter ned i en foss og ble senere funnet omkommet.

Les også Tok farvel etter Kvam-ulykken: - Brått, brutalt og meningsløst ASKØY (VG) Ekteparet Ruth Wathne (68) og Nils Johan Bårdsen (72) omkom begge i den tragiske ulykken i Tokagjelet i…

Saken ble først henlagt av politiet etter at de ikke fant noe som tydet på noe straffbart. Etter at de etterlatte krevde at politiet måtte gjøre flere undersøkelser og ny informasjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kom på banen, ble etterforskningen gjenopptatt.

NVE konkluderte i sin egen tilsynssak at det ikke var etablert tilstrekkelige sikringstiltak.

Les også Hyttenaboer i Kvam: – Man blir lamslått, det er så grusomt TOKAGJELET (VG) Naboer beskriver de tre savnede som «fjellvante folk som kjenner vannet og værforholdene».

Politiadvokat Melau sier til NRK at kraftselskapet er siktet for at politiet skal kunne innhente mer informasjon i etterforskningen. Politiet vil avhøre både nåværende og tidligere ansatte.

Direktør Knud Nørve i Clemens kraft sier til NRK at de er blitt gjort kjent med siktelsen og tar den til etterretning. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger