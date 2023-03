Person funnet død etter brann i Hallingdal

To personer var i bygget som brant i Hallingdal natt til onsdag. En mann kom seg ut, mens en person ble funnet død.

Rundt klokken 05.00 mottok nødetatene melding om brann i et bolighus i Hallingdal.

Det var to personer i bygget. En av disse kom seg ut, den andre ble funnet død i forbindelse med søk i huset, opplyser Sør-Øst politidistrikt.

Personen som kom seg ut er en mann, og han skal være lettere skadd.

Kari Møllerplass, seksjonsleder for etterforskning hos politiet i Hallingdal, opplyser til VG at identiteten til den avdøde er kjent. Pårørende er ikke varslet.

– Det er iverksatt både taktisk og teknisk etterforskning, og det er besluttet obduksjon av avdøde. Lokale kriminalteknikerer i Sør-Øst politidistrikt er varslet. Vi jobber nå med å varsle de pårørende til den avdøde, sier Møllerplass.

Ifølge NTB har ikke de to involverte fast tilknytning til kommunen brannen fant sted, og de begge var kommunen i forbindelse med et arbeidsforhold.

Politiet kan ikke si noe om årsaken til brannen.

– Vi ønsker ikke å gå inn på hypoteser nå, men vi holder flere muligheter åpne, legger hun til.

Varaordfører Geir Olav Garthus sier til NTB at kommunen har hatt møte i kriseteamet, som er i beredskap.

– Vi har vært i kontakt med pårørende og helsetjenesten følger opp, sier han.

Operasjonsleder Per Arne Amundsen fortalte til VG onsdag morgen at brannvesenet kom over en død person da de slukket på stedet, og la til at vedkommende ikke var identifisert.

– Brannen er nå slukket, og de slukket den ganske raskt. Boligen er ikke omtalt som nedbrent, sa vaktleder i Sør-Øst 110, Jan Rundtom, til VG onsdag morgen.

