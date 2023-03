UT PÅ TUR: Fra venstre: Lubna Jaffery, Hadia Tajik og Kamzy Gunaratnam.

Ap-topper om innvandrerjenter: Avgrenses fra kontakt

SKULLERUDSTUA (VG) Hadia Tajik, Kamzy Gunaratnam og Lubna Jaffery sier det var mye de selv ikke turte å fortelle foreldrene om i oppveksten.

De ber om et større fokus på negativ sosial kontroll i hverdagen, og de «små» begrensningene som legges på jenter.

– Det vokser opp veldig mange unge jenter som opplever at det blir satt sosiale og seksuelle begrensningen på hverdagen deres som kan få store konsekvenser for hvor frie liv de kan leve, sier Hadia Tajik.

Hun er stortingsrepresentant, og kjemper for tiden om et nytt nestlederverv i Arbeiderpartiet. Kamzy Gunaratnam sitter også på Stortinget, og er foreslått som nytt medlem i sentralstyret av Oslo Ap. Lubna Jaffery er første nestleder i Stortingets kontrollkomité.

De tre Ap-toppene har ulike bakgrunner, men kjenner seg alle igjen i noen av de samme erfaringene.

– Det er en av de virkelig store frihetskampene i vår tid, sier Tajik.

«Hva vil folk si»

VG møter dem ved Skullerudstua, som ligger like ved inngangen til Østmarka i Oslo.

Det er bitende kaldt, og stua er stengt, men mange unge og voksne er ute på ski- og gåturer.

– Poenget er at det er viktig å få lov til å være med i et fellesskap som ikke er definert av foreldrene dine. Om det er ski, fotball eller dans, sier Jaffery.

MER AV DETTE: Jaffery sier det er viktig at jenter får delta på fritidsaktiviteter på lik linje med andre - for eksempel klasseturer til steder som dette.

– Det vokser opp mange jenter i dag som lever med glassvegger. De kan delta på noen felles arenaer, men de er avgrenset fra å ha den samme kontakten med jevnaldrende eller folk fra et annet kjønn som andre, sier Tajik.

De sier det er viktig at vi får høre mer om de ekstreme tilfellene, og at kvinner tør å dele hva de har opplevd.

Samtidig sier de at man også må snakke om tingene som ikke går så langt.

– For de fleste kan negativ sosial kontroll være subtile bemerkninger, som hvordan du snakker, hva du har på deg - så enkelt som «hva vil folk si». Det tror jeg litt for mange jenter opplever, sier Gunaratnam.

Turte ikke fortelle om kjærester

De tre Ap-kvinnene sier de har mange erfaringer med begrensninger i oppveksten som de tror mange vil kjenne seg igjen i.

Ingen av dem turte for eksempel å fortelle foreldre om kjærester i oppveksten. Guatnaram sier hun først hadde en samtale med foreldrene om tidligere forhold da hun var 25.

– Det var så vidt jeg turte å innrømme at det var flere enn to, for da er du jo offisielt løs, sier hun og ler.

Hun fikk ikke dra på leirskole, men fikk reise på AUFs sommerleir på utøya. Tajik fikk på sin side ikke reise på Utøya.

Tajik var aktiv i AUF, men alkoholforbudet på sommerleiren var ikke nok til at hun fikk lov av foreldrene til å overnatte der. Gunaratnam sier det kan være vanskelig å få delta på ting der de tkan være mange gutter eller alkohol involvert. Tajik var aktiv i AUF, men alkoholforbudet på sommerleiren var ikke nok til at hun fikk lov av foreldrene til å overnatte der.

Vil ikke mate trollene

Samtidig sier Tajik at hun tror en del kvinner med innvandrerbakgrunn kvier seg for å fortelle om egne erfaringer.

– Man har ikke har lyst til å mate trollene som bare skriver hatefulle ting om folk med innvandrerbakgrunn. Så vi er opptatte av å snakke om dette på en nyansert måte, sier hun.

Gunaratnam sier hun tidligere har opplevd at debatten ofte har stått mellom de som har brutt helt med familiene sine og er «mot» innvandrermiljøene, og de som forsvarer strukturene.

– Da faller de som både er glad i foreldrene sine men som samtidig trenger virkemidler til å drive en intern frihetskamp igjennom. Der tror jeg de aller fleste står.

ERFARINGER: De tre Ap-toppene har ulike bakgrunner, men sier de har opplevd noen av det samme, som de tror mange kjenner seg igjen i.

Ber foreldre ta det innover seg

Når unge jenter ikke tør å gå til foreldre med problemene de har, kan problemene ofte bli verre, sier de tre Ap-toppene.

Doble og triple liv kan føre til et ekstra stort press på mange innvandrerkvinner, som allerede står i krysspress.

– Når vi lever i det skjulte, om det er at man drikker, har kjæreste eller sex, så gjør vi det utrygt fordi man ikke kan oppsøke voksne. Med strenge foreldre blir barn flinke til å lyve, og så har man den onde sirkelen gående, sier Gunaratnam.

I tillegg sier de at man får mindre erfaring med å ta viktige valg, og at det for eksempel kan bli vanskeligere å bryte ut av dårlige kjæresteforhold.

Jaffery sier hun har reflektert over kampene hun selv selv har tatt tidligere i livet, i rollen som forelder til en jente på atten.

– Hun er opptatt av at hun skal ha det trygt, at hun skal ringe meg hvis det skjer noe når de er på fest eller hvis de er på tur. Den tryggheten hadde ikke jeg da jeg var ung.

TENKER TILBAKE: Å få barn selv har fått Jaffery til å tenke over hvordan hun selv vokste opp.

De sier de snakker til både unge kvinner for å vise at de ser dem og vet hvordan det er, men også til foreldrene.

– De bør ta innover seg at de fratar ungene sine trening i selvstendighet, som er noe ungdommene trenger for å lykkes i egne liv. Ikke minst i et land som Norge der selvstendighet er en nødvendighet og et gode, sier Tajik.