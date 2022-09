STRØM-MØTE: Næringsministeren på vei til et tidligere strøm-møte med partene i arbeidslivet. Dagens møte skjer digitalt.

Strømstøtteforhandlingene: Her er den store utfordringen

Regjeringen nærmer seg en strømstøtte for bedriftene. Men de går ikke inn i dagens møte med partene i arbeidslivet med et ferdig forslag, ifølge VGs opplysninger.

Fredag klokken 16 skal næringsminister Jan Christian Vestre ha et digitalt møte med LO, NHO og Virke om strømstøtteordningen regjeringen lenge har forsøkt å spikre.

Ifølge TV2 er det eneste som er utelukket en automatisert støtteordning av den typen husholdningene har. VG kjenner også til at det ikke er aktuelt med en slik ordning.

Næringsministeren har tidligere uttrykt bekymring for overoppheting av økonomien, og for misbruk av ordningene.

Ifølge VGs opplysninger nærmer regjeringen seg en løsning, men sitter ikke med et ferdig forslag de er klare til å presentere på møtet med partene.

NHO vil ha ren støtte

En mer begrenset ordning vil være en lånebasert støtte, der staten tar det meste av risikoen for lånene. Ifølge Dagens Næringsliv er det dette regjeringen ønsker. Det er også det SV, regjeringens budsjettpartner, har tatt til orde for.

Men NHO har vært tydelige på at en lånebasert ordning ikke er nok. I forhandlingene har de argumentert hardt for at det må være et direkte tilskuddselement.

– NHO venter på et konkret forslag fra regjeringen. Det må ligge en direkte tilskuddsordning i bunnen. En eventuell ordning som kun inneholder lånegarantier og energieffektiviseringstiltak, er ikke nok. Det trengs en målrettet tilskuddsordning til de bedriftene som er hardest rammet av skyhøye kraftpriser, sier NHO-sjef Erik Almlid til VG torsdag.

Vanskelig å avgrense

Ettersom en ordning som det husholdningene har ikke er aktuelt, er alternativet enten en ordning der det er mange kriterier utelukker hvem som automatisk kommer inn i ordningen, eller en søknadsbasert ordning. VG kjenner til at dette diskuteres.

Ifølge Dagbladet er det en søkbar støtteordning som er kompromisset begge parter i forhandlingene kan leve med.

Der er den store utfordringen hvordan en slik søkbar ordning skal avgrenses, for ikke å skape urettferdige utslag.

LO har ikke utelukket en støtteordning, men sier den i så fall må være veldig avgrenset.

– En ordning tilsvarende det husholdningene har er helt uaktuelt. Bedrifter som har dekket inn utgifter ved å øke prisene til kundene, betaler utbytte eller går med store overskudd, kan jo ikke også få strømstøtte, har sjeføkonom Roger Bjørnstad tidligere sagt til VG.

Enøk-tiltak

Et annet kompromissforslag kommer fra Virke, som i tillegg til en låneordning har foreslått en ordning der tilskudd kan gjøres om til lån hvis bedriftene ikke gjør Enøk-investeringer for å spare energi. Her er utfordringen at ikke alle bedrifter har mulighet til å gjøre Enøk-investeringer, for eksempel de som driver i leide lokaler.

Dette er heller ikke langt unna det SV har pekt på. De har avvist en generell strømstøtte, og i stedet tatt til orde for en låneordning, Enøk-tiltak, og flere fastprisavtaler.

VG kjenner til at Enøk-tiltak vil være en del av støttepakken regjeringen kommer med.