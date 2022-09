– VIL HENTE HJELP UTENFRA: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier de vil hente eksterne krefter for å utrede en sammenslåing av de to selskapene.

Starter utredning av sammenslåing av Vy og Flytoget

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) bekrefter at han tar initiativ til en utredning for å slå sammen Vy og Flytoget.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Vi har startet et arbeid for å se på hvor mange togselskaper vi skal ha. Det er naturlig å gjøre i etterkant av direktetildelingen. Vi vil gi best mulig jernbanetilbud til innbyggerne i Norge, sier Nygård til VG.

Han legger til:

– Det er er helt i tråd med Hurdalsplattformen å se på om Norge skal ha ett statlig togselskap i stedet for to.

Direktetildelingen han viser til, dreier seg om at Jernbanedirektoratet har innledet en prosess med Flytoget, for å se om de bør overtar seks av Vys togstrekninger på Østlandet eller om Vy fortsatt skal være operatør.

Info Forslaget Dette er områdene for direktetildeling av togtilbud på Østlandet: Østlandet 1 (Vy pekt på som foretrukken forhandlingspart også i fremtiden) Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm

Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski

Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren

Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss

Regiontog (R-tog) Oslo S– Mysen/Rakkestad

Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski

Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden

Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik Østlandet 2 (Strekningene flytoget kan få ) Regionekspresstog (RE-tog) Skien-Eidsvoll

Regionekspresstog (RE-tog) Drammen-Lillehammer

Regiontog (R-tog) Kongsberg-Eidsvoll

Regiontog (R-tog) Drammen-Dal

Regiontog (R-tog) Asker-Kongsvinger

Regiontog (R-tog) Notodden-Porsgrunn (Bratsbergbanen)

Avtalen vil kunne inkludere tilbringertjenesten som i dag trafikkeres av Flytoget, senest fra 2028. Kilde: Jernbanedirektoratet Vis mer

RØDE LINJER: Det er disse røde strekningene det forhandles om at Flytoget kan overta fra Vy før jul neste år.

Om det blir Vy eller Flytoget som skal få ansvaret for de seks strekningene skal være avklart våren 2023 og i drift før jul 2023.

Det ha vakt heftig politisk debatt internt i Ap, hvor også LO har vært kritisk til en slik oppsplitting av Vys togtilbud.

Både LO og SV har sagt at de er for en sammenslåing.

Vil hente eksterne utredere

Nygård sier at de parallelt vil utrede en sammenslåing.

– Ved siden av direktetildelings-prosessen, tar jeg initiativ til å utrede den fremtidige organiseringen av selskapene Vy og Flytoget, hvor en sammenslåing av de to selskapene er et tydelig alternativ.

– Dere rekker ikke å få til en slik sammenslåing før julen 2023, så avklaringen og iverksettelsen om Flytoget skal overta de seks Vy-strekningene, vil skje før en eventuell sammenslåing er klar?

– Ja, en eventuell sammenslåing vil først kunne skje senere, men de to prosessene vil gå ved siden av hverandre. Målet må være at en mulig sammenslåing skjer på smidigst mulig måte.

PROPP: Nygård sier det er en propp som er hovedutfordringen.

Han viser til at Vy er underlagt hans departement, mens Flytoget er underlagt Næringsdepartementet.

Han sier seg det er en propp som er den store utfordringen.

– Selv om vi gjør alt for å bedre kapasiteten, så er det en propp i systemet, som heter Oslo-tunnelen – eller rikstunnelen – som vi kaller den nå. Hovedutfordringen er at Flytoget tar ut mye av den kapasiteten. Tunnelen er full.

– Flytoget argumenterer for å få de seks strekningene, at de kan redusere noe på Flytogets avganger, som vil kunne gi økt kapasitet til andre tog?

– Ja, det er noe av det som prosessen med dem vil avklare.

Kritisk Flytog-sjef

Flytog-sjef Philipp Engedal sa til VG fredag formiddag at en sammenslåing, som Nygård nå skal utrede er en dårlig idé.

– Å tenke at det er en god idé å slå sammen et rendyrket togselskap, som er veldrevet og populært – Flytoget – og Vy, som også er en økonomisk suksess, men som er mindre populært og et konglomerat av selskaper, som driver med tog, buss og reiseliv, det tenker jeg er spesielt.

– Hva sier du til den analysen, Nygård?

MER STAT: Samferdselsministeren sier de vil gi Vy eller andre fremtidige statlige togselskapsstrukturer togstrekningene som private i dag driver i Norge, når deres kontrakter utløper.

– Vi har to gode statlige togselskaper og må sørge for å ta med oss det beste fra de to i en slik prosess. Vi ønsker både å styrke togtrafikken på Østlandet og at det fortsatt skal være et dedikert togtilbud til Gardermoen.

– Foreslår du en utredning om å slå sammen de to selskapene, for å dempe kritikken fra kritikerne i Ap og LO?

– Jeg har sagt dette i 14 dager.

– Du går lenger nå, fordi du starter en formell prosess?

– Ja, det er riktig.

Mer stat

Solberg-regjeringen gikk løs på Vy-forløperen NSBs dominerende posisjon i tog-Norge, hvor private og utenlandske selskaper fikk operatøransvar.

Nygård gjør det klart at det vil de sette en stopper for, når kontraktene utløper.

– Vi vil ikke stanse inngåtte avtaler, men når enkeltkontraktene utløper mener vi det er riktig at vi skal bruke statlige togselskaper.