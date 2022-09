BLE HØRT: Imran Saber alias «Onkel Skrue» ble trodd på at et skjellsord ikke var rettet direkte til en spesialetterforsker fra Oslo politidistrikt, da de to traff hverandre ved Badedammen i Lillomarka for 2,5 år siden.

«Onkel Skrue» frifunnet for politi-hets

Imran Saber (44) alias «Onkel Skrue» var tiltalt for å ha skjelt ut en spesialetterforsker i Oslo, som har etterforsket ham i 15 år. Nå er han frifunnet.

Det kommer frem av en fersk dom fra Oslo tingrett.

Det var 11. desember i 2020 at politimesteren i Oslo skrev ut et forelegg mot Imran Saber på 10.000 kroner for å ha skjelt ut en spesialetterforsker i Oslo politidistrikt. 44-åringen godtok ikke forelegget, noe som førte til at saken ble brakt inn for domstolen.

Hovedforhandlingen ble holdt 25. august i år, der Saber benektet anklagene om politi-hets som var rettet mot ham.

I den ferske dommen kommer det frem at Imran Saber hadde møtt spesialetterforskeren og en kamerat av ham i Lillomarka i Oslo, om ettermiddagen 3. april i 2020. Spesialetterforskeren og Saber gjenkjente hverandre, men for å unngå konfrontasjon, løp spesialetterforskeren og kameraten videre, ifølge dommen.

De to kameratene hørte at Saber uttalte «jævla horeunge» og «han har kostet samfunnet 150 millioner kroner» eller lignende, står det i dommen.

Kameraten til spesialetterforskeren skal ha stoppet opp og gått mot Saber. Da skal Saber ha uttalt at det ikke var ham, men spesialetterforskeren som «skyldte samfunnet flere millioner».

– Snakket i telefonen

Under hovedforhandlingen forklarte Imran Saber at uttalelsen «jævla horeunge» ikke var rettet mot spesialetterforskeren, men at han var i en telefonsamtale med en kamerat – og at han ga beskrivelsen om etterforskeren til kameraten.

Tingretten mener at man ikke kan utelukke denne forklaringen, siden spesialetterforskeren og kameraten hadde ryggen mot Saber og dermed ikke kunne se om han snakket i telefonen.

«Retten kan etter dette ikke se at det er bevist utover enhver rimelig tvil at Saber forsettlig forulempet spesialetterforsker N.N. da han uttalte «jævla horeunge».», står det i dommen.

MØTTES HER: Det var ved Badedammen at Imran Saber traff spesialetterforskeren og kameratens hans om ettermiddagen 3. april 2020.

Etterforsket «Onkel Skrue» i 15 år

I dommen påpeker tingretten at det er en historikk mellom spesialetterforskeren og Imran Saber.

I 2008–2009 begynte politimannen å etterforsker Saber for et større sakskompleks om vinningskriminalitet – og var hovedetterforsker på saken frem til mars 2019, da Saber ble frifunnet i Borgarting lagmannsrett.

I retten uttalte Imran Saber at han derfor hadde liten tillit til Oslo politidistrikt i denne saken, siden den aktuelle politimannen hadde etterforsket ham i 15 år, selv om det ikke forelå bevis mot ham, står det i dommen.

I tillegg påpekte Saber at han hadde blitt uriktig domfelt på grunn av straffeforfølgning av Oslo politidistrikt og fått erstatning for at han sonet fengselsstraffen han ble uriktig idømt.

Tingretten var enig med Saber i at det var uheldig at Oslo politidistrikt etterforsket denne saken og viste blant annet til at 44-åringen hadde blitt domfelt for et lignende forhold mot samme spesialetterforsker – men at saken da ble etterforsket av Øst politidistrikt.

FORSVARER: Advokat Ketil Magnus Berg representerer Imran Saber (44).

Forsvarer: Ville flytte saken – ble ikke hørt

Oslo tingrett mener uttalelsen «kostet samfunnet 150 millioner kroner» ikke er et skjellsord i lovens forstand – og at Saber må ha lovlig tilgang til å gi uttrykk for sin misnøye med etterforskningen gjennom 15 år.

– Dette er en grundig og god dom. Dette forelegget skulle aldri vært gitt fordi min klient ikke har gjort noe galt, sier Sabers forsvarer, advokat Ketil Magnus Berg, til VG.

Forsvareren påpeker at klienten tidligere har vært etterforsket i 15 år i en sak som endte med frifinnelse. Saksbehandlingstiden var klart ulovlig, og riksadvokaten har bedt politi og påtalemyndighet om å ta lærdom av saken.

– Ytringsfriheten gir min klient rett til å gi uttrykk for misnøye for de krenkelsene han har vært utsatt for. Vi registrerer at tingretten kritiserer Oslo politidistrikt for ha håndtert denne saken selv. Under etterforskningen ba vi Oslo politidistrikt og statsadvokaten om å flytte saken til et annet distrikt, men ble ikke hørt. Det er betryggende å se domstolens grundige og prinsipielle vurdering, sier forsvareren.

Forsvareren opplyser videre at han flere ganger bedt Oslo politidistrikt om å revurdere saken, for å slippe å bruke tid og krefter på en unødvendig rettssak.

– Etter to og et halvt år kan min klient endelig legge saken bak seg, sier Berg.

Politiadvokat Maiken Brovold i Oslo politidistrikt sier til VG at det ikke er slik at ytringsfriheten eksisterer helt uten skranker.

– I straffeloven utgjør offentlige tjenestepersoners vern mot forulempende ytringer under eller på grunn av tjenesteutøvelsen. Man skal selvsagt ha rett til å uttrykke sin misnøye med offentlige myndigheter, men bruken av åpenbare skjellsord, som denne saken handler om, ligger ikke i kjernen av det ytringsfriheten er ment å verne, sier Brovold.

– Hvordan vil du kommentere frifinnelsen?

– Frifinnelsen er ikke i tråd med den påstand påtalemyndigheten la ned i retten, og vi vurdere nå hvorvidt den skal ankes, svarer politiadvokaten.

Politiet avviste inhabilitet

Da straffesaken ble behandlet i Oslo tingrett motsatte politiadvokaten anførselen om inhabilitet.

Politiadvokaten viste til at Oslo politidistrikt er stort og at det ikke foreligger noen relasjon mellom de som har jobbet med den aktuelle saken og spesialetterforskeren.

Oslo tingrett mener at også denne saken burde ha vært etterforsket av Øst politidistrikt og at det var uheldig at Oslo politidistrikt behandlet den.

«Retten kan imidlertid ikke se at Oslo politidistrikt var inhabil til å etterforske og behandle saken i lovens forstand. Det foreligger ingen relasjon mellom tjenestepersonene som har etterforsket og påtaleavgjort saken og spesialetterforsker.», står det i dommen.

«Spesialetterforskeren står heller ikke i en overordnet posisjon til tjenestepersonene som behandlet saken. Oslo politidistrikt er også såpass stort at inhabilitet hos N.N. ikke vil fører til at andre tjenestepersoner automatisk blir inhabile.», står det i dommen.

– Spørsmål om settepolitidistrikt ble behandlet av Oslo statsadvokatembeter etter grundig vurdering internt i Oslo politidistrikt. I avgjørelsen om at saken ikke skulle oversendes et annet politidistrikt, la statsadvokaten vekt på at den fornærmede i saken ikke var overordnet de tjenestemenn som skulle behandles saken, og at det ikke forelå opplysninger om andre relasjoner innad i politidistriktet som kunne utgjøre en inhabilitetsgrunn. Fra politiets side ble det lagt vekt på at saken ble behandlet ved en annen driftsenhet enn der fornærmede var ansatt, sier politiadvokaten.