SLITEN: Frode Hanssen. Her hjemme i leiligheten ved Carl Berners plass i Oslo.

ALS-syke Frode (51) ventet på transport i over tre timer

Etter å ha vært på Ullevål sykehus, ble Frode Hanssen (51) sittende å vente på transporten i nesten tre og en halv time.

– Det er veldig uforutsigbart. Man vet ikke om man sitter i syv minutter eller fire timer, sier Frode til VG.

– Det er syke mennesker vi snakker om, som sitter der time etter time, sier Hans-Egil Hanssen (75), som var med sønnen på sykehuset.

VG møter far og sønn i leiligheten ved Carl Berners plass i Oslo, like etter at de kom hjem fra sykehuset.

– Jeg er veldig gåen i ryggen. Jeg er tung i hodet og må legge meg nedpå litt, sier Frode.

Info Hva er ALS? Helse-Norge beskriver ALS slik på sin hjemmeside: ALS er en sjelden nervesykdom der nerveceller i hjernen og ryggmargen svinner hen og blir borte. Dette medfører gradvis økende lammelser og muskelsvinn, og hos noen kognitive vansker. Vis mer

I mars 2021 begynte han å føle på de første symptomene, da han ikke klarte å bevege tærne på høyre fot.

I januar 2022 fikk han diagnosen ALS.

I 30 år laget Frode radioprogrammet Kvegpels sammen med kjendisbrødrene Aleksander- og Kristopher Schau, men i sommer måtte han kaste inn håndkleet.

– Talen er uforståelig og det er litt vrient å komme seg i studio med rullestol, sier Frode.

BESTEVENNER: Kristopher Schau (t.h) beskriver det som en pussig situasjon, nå som kompisen hans har fått ALS.

Ringte fem ganger

Onsdag var han på nevrologisk avdeling på Ullevål sykehus, i forbindelse med et forskningsprosjekt på Amyotrofisk lateralsklerose (ALS).

Timen hans var ferdig i 12-tiden. Frode og faren Hans-Egil satte seg for å vente på transport, men ante etter hvert ugler i mosen.

Det viste seg at det hadde oppstått en misforståelse, hvor pleierne trodde det allerede var bestilt transport, forteller far og sønn.

– Jeg bestilte taxi hos Pasientreiser klokken 13.02 og purret fire ganger. Jeg fikk beskjed om at bestillingen lå inne og at de ikke kunne gjøre noe mer med saken. Til slutt måtte man finne alternativ transport for pasienten. Jeg ringte Pasientreiser siste gang klokken 15.09 og avbestilte, sier sykepleier ved Ullevål sykehus, Tone Hakvåg Rønning, til VG.

Det ble bestilt drosje til Frode, men bilen fra Pasientreiser kom denne i forkjøpet, til tross avbestillingen.

Pasientreise- og syketransportavdelingen ved OUS la inn rekvisisjon på oppdraget klokken 13.06, mens pasienten først ble hentet klokken 16.21, skriver avdelingsleder Egil Johannessen i en e-post til VG.

– Det er svært beklagelig å høre om denne pasientens opplevelse. Det er helt klart at slik skal det ikke være, sier han.

FAR OG SØNN: Hans-Egil Hanssen (t.v.) og Frode Hanssen.

Sykepleier Rønning sier at hun dagen etter hendelsen sendte skriftlig klage til Pasientreiser.

– Jeg syns det er ofte at pasienter må vente veldig lenge, ofte i over en time, sier hun.

Johannessen skriver at det ofte er to årsaker til forsinket transport, noe det også var i Frodes tilfelle onsdag:

– For det første vil ikke en pasient uten videre bli prioritert foran andre hvis ikke det fremkommer spesielle behov fra den i sykehuset som rekvirerer transport. Pasientreiser fikk ikke en slik rekvisisjon i dette tilfellet. Sykehusets rekvirenter må bli flinkere på dette, skriver Johannessen.

– For det andre har vi begrenset kapasitet. Det er mangel på transportkapasitet stort sett over hele landet når det gjelder transport av rullestol. Selv om vi har begrenset kapasitet, skal det ikke ta så lang tid som i dette tilfellet. Vi skal kontakte leverandøren for å få en forklaring på forsinkelsen, skriver Johannessen.

Avdelingen for Pasientreiser ved Oslo universitetssykehus administreres av det lokale helseforetaket og er ikke det samme som det nasjonale helseforetaket Pasientreiser HF.

RADIO: (f.v.) Aleksander Schau, Frode Hanssen og Kristopher Schau.

Schau: – Åpenbare kjempehull

Kristopher Schau, som også er kjent som TV-profil og musiker, beskriver Frode som sin «beste venn gjennom 30 år».

– Dette er veldig pussig og nytt for oss begge. Vi må finne en måte å manøvrere oss gjennom det på, sier han til VG.

Han fikk en melding fra Frode mens sistnevnte fortsatt ventet på transport.

– Nå skjedde dette og det ordnet seg, men det blir mye verre om det skjer om fire måneder når han er dårligere og det er kaldere, sier Schau.

– Han har gjort det veldig lett for oss fordi han er så positiv, men vi er alle klare over at dette ikke blir lettere – noe vi fikk et eksempel på i dag. Systemet er ganske bra på mange punkter, men så er det noen åpenbare kjempehull, fortsetter han.

ALS: Frode har utfordringer med å prate tydelig. Han benytter telefonen som et hjelpemiddel for å kommunisere.

– Mangel på transportkapasitet

Pappa Hans-Egil sier han er heldig som har mulighet til å følge opp sønnen.

– Jeg må holde litt armlengdes avstand og gjør det jeg blir bedt om – det skulle bare mangle. Jeg er så heldig at jeg orker og har tid, det finnes mange som er alene – jeg var på et møte hvor mange pårørende var helt knust og maktet ingenting, sier Hans-Egil.

Far og sønn er generelt veldig fornøyde med helsevesenet. Da Frode ventet på transport kom pleiere med dyne, pute og næringsdrikker.

– Det er Pasientreiser som er problemet. På Ullevål er de veldig gode, sier Frode, som legger til at også sjåførene er veldige hyggelige og sympatiske.

Både far og sønn peker på at det trengs flere ressurser til Pasientreiser.

– Min oppfatning er at en rullestolbruker veldig sjeldent kommer overraskende på. Beinbrudd og slikt kan jeg kjøpe, sier Hans-Egil.