SISTE SPOR: Dette bildet er tatt på Ulsberg i Rennebu i midten av oktober, og det er her sporene etter savnede Ronny Melby slutter.

Funn av død person i søket etter Ronny Melby: − Det har svingt mellom håp og fortvilelse

Under nye søk etter savnede Ronny Melby gjorde politiet torsdag funn av en død person.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Funnet fant sted i forbindelse med nye søk etter den savnede Ronny Melby.

Politiet opplyser i en pressemelding at de pårørende til savnede Melby er varslet om at er gjort funn av en død person.

– Politiet har ingen andre savnede i området, og antar derfor at det er savnede som er funnet, skriver de.

– Vi kan ikke bekrefte identiteten før avdøde er obdusert, sier politiadvokat Bente Bøklepp til VG.

Kriminalteknikere er på stedet og den avdøde vil bli obdusert så raskt som mulig.

SAVNET: Familien til Ronny Melby ønsket å dele bildet av han, da han ble meldt savnet.

Sigrun Dybvad bistår Ronny Melbys familie og har i dag vært i kontakt med familien.

– Det har svingt mellom håp og fortvilelse de siste ukene, sier familien gjennom sin bistandsavdokat.

Hun opplyser også om at familien legger til grunn at det er Ronny Melby som er funnet død, og håper politiet klarer å avdekke hvem som er ansvarlig for tapet av deres sønn.

Intens etterforskning

I over to uker har politiet i Trøndelag jobbet intenst for å finne ut av hva som har skjedd med Ronny Melby. Minst 50 etterforskere har jobbet med saken.

Alle sporene etter 46-åringen stopper natt til 24. september. Lørdag 1. oktober ble han meldt savnet.

Det siste sikre livstegnet fra Ronny Melby er samtidig som politiet tror en voldsepisode har skjedd, kvelden eller natten 23. september.

Politiet har gjort flere og grundige søk i området. Etter en pause, bestemte de å gjøre nye søk.

Politiadvokat Bente Bøklepp forteller at de ikke kan gå nærmere inn på hvor avdøde ble funnet, av hensyn til etterforskningen.

Siktede nekter straffskyld

En person sitter fortsatt i varetekt, siktet for grov kroppsskade med døden til følge.

Siktelsen er uendret, melder politiet.

Når avdøde er identifisert vil politiet komme med mer informasjon.

VG har vært på stedet, rett ved en vei på en gjengrodd eiendom. Det er her alle sporene etter Ronny Melby slutter.

Ifølge fengslingskjennelsen hevder et vitne at den siktede mannen har sagt at han ga Ronny Melby juling.

Den siktede mannen nekter straffskyld og sitter fortsatt i varetekt.

Mannen nekter for å ha noe med Melbys forsvinning å gjøre, men har forklart seg om en episode som han ikke vil karakterisere som vold, ifølge hans forsvarer Kjell Myrland.