FRA FENGSELET: Viggo Kristiansen intervjues av VG tilbake i 2008.

Viggo Kristiansen anmelder og saksøker Jan Helge Andersen

Det bekrefter Kristiansens advokat Arvid Sjødin til Dagbladet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nyheten kommer dagen etter at Riksadvokaten gikk ut med at han mener Kristiansen bør frikjennes for ugjerningene i Baneheia som han har sittet over tyve år i fengsel for.

Kristiansen ble dømt etter at hans tidligere venn Jan Helge Andersen vitnet om at de sammen sto bak drapene og voldtektene av Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10). Andresen ble dømt for drapet på Sørstrønen, men ikke Paulsen.

Nå vil Kristiansen søke oppreisning.

– Det blir levert anmeldelse for falsk anklage. Med det pleier det å følge et krav om erstatning, sier Sjødin til Dagbladet lørdag formiddag.

Videre sier forsvareren:

– Krenkelsen Viggo er utsatt for, skjedde på bakgrunn av en rettsstridig handling. Det vil bli utgangspunkt for vurderingen av størrelsen på erstatningskravet.

Info Dette må du vite om Baneheia-saken Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i mai 2000. De tidligere kameratene Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt for dette. Kristiansen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 21 års forvaring, mens Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Sistnevnte ble løslatt i januar 2016. I 2021 fikk Viggo Kristiansen saken sin gjenopptatt. Han ble senere løslatt fra Ila fengsel. Oslo-politiet har etterforsket saken på nytt. Nå mener Riksadvokaten at Viggo Kristiansen er uskyldig og må frifinnes. Riksadvokaten samtykker til at det ikke behøver å være noen ny hovedforhandling. Formelt blir det nå opp til Borgarting lagmannsrett å avsi en frifinnende dom for Kristiansen. Vis mer

Fredag sa riksadvokat Jørn Sigurd Maurud at det ikke eksisterte bevis som underbygget forklaringen til Andersen.

Under politietterforskningen etter drapene, pekte Andersen ut den tidligere vennen sin som hovedmannen bak handlingene. Dette sto han på så sent som i 2021.

Når VG kontakter Andersens forsvarer Svein Holden lørdag ettermiddag, er Holden ordknapp:

– Er du kjent med at din klient vil bli anmeldt for falsk forklaring?

– Ikke annet enn at jeg har lest det. Jeg har ingen kommentar til det nå.

Etter drapene ble Andersen dømt til 19 års fengsel, mens Kristiansen fikk 21 år forvaring. Blant grunnene til at Andersen fikk lavere straff, var at han den gangen ble vurdert til å ha medvirket til å oppklare saken.