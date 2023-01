PÅ BESTILLING: Studenter skal kunne få ferdige oppgaver levert.

Vil skrive eksamen for studenter mot betaling

– Å produsere akademiske dokumenter er lovlig. Det som ikke er lovlig er å levere det som sitt arbeid, sier mannen bak selskapet.

Torsdag søkte Utdanna.no etter ansatte, med en annonse som fikk flere til å stusse. Nettside søker topp-studenter til å skrive innleveringer for studenter.

Selskapet skriver at de ønsker å hjelpe studenter og elever på videregående med «innleveringer, obligatoriske oppgaver, hjemmeeksamener til bachelor og masteroppgaver».

Mot en betaling lager selskapet ferdige tekster for kundene, og de skal være laget av elever som har fått karakter 6 eller studenter som har fått B på eksamen.

– Hva slags tilbakemeldinger har du fått?

– Stort sett positive og det har kommet mange, men regner med at det kommer til å forandre seg. Noen vil kalle det umoralsk. Poenget er å sette lys på problemstillingen vi har, sier personen bak selskapet, Ole Norbert Jansen, til VG.

Formålet er ifølge Jansen å få i gang en debatt om forskjellene blant elever og studenter hvor noen må jobbe ved siden av studiene, mens andre slipper fordi de har bedre råd.

Regnes som plagiat

Studentorganisasjonene har i lang tid kjempet for økt studiestøtte fra Lånekassen.

– Formålet med selskapet er å sette lys på de sosiale forskjellene. I Norge har utdanning vært for alle, men de siste årene så har den sosiale kontrakten blitt brutt uten konsekvenser. Utdanning er ikke noe som skal være reservert for de ressurssterke, men de siste årene har det blitt sånn, sier han og legger til:

– Gapet som har oppstått skaper en ond sirkel, økt klasseskille og ulikheter.

Det må uansett skje en forandring med vurderingen av akademiske oppgaver uansett mener Jansen og sikter til utfordringene knyttet til chatboter, som skriver oppgaver.

NTNUs definerer dette som juks på eksamen i sine retningslinjer: «Plagiat. Det vil si at man bruker tekst eller innhold som noen andre har laget og later som man har skrevet eller laget det selv».

SØKTE: Med denne annonsen søkte selskapet etter ansatte. Den ble senere fjernet.

– Tror du studenter vil benytte seg at dette tilbudet?

– Ja, vi har allerede fått en del etterspørsel. Det er også en god del som har søkt på jobbene.

– Hvor mye skal det koste å få en oppgave skrevet?

– Det vil variere ut ifra hva du ønsker å få gjort. En hjemmeeksamen på jus må jo bli skrevet av jurister eller masterstudenter og da blir kostnaden tilsvarende. Det kan fort bli dyrt.

Vil skape debatt

– Studenter må jo selv betale?

– Det er for å illustrere et poeng. Godt bemidlede studenter som kan ta seg råd til dette. De blir kundene. På den andre siden så har du de som må slite og jobbe ræva av seg for å komme gjennom studiet sitt. De kan nå tjene til livets opphold ved å ta betalt for kompetansen sin.

Han håper tjenesten skaper en debatt og forteller at han legger ned bedriften når studiestøtten blir økt. Et mulig overskudd skal gå til veldedige formål. Kundegruppen er hvem enn som kunne tenkt seg å bruke tjenesten, forteller han.

– Det er ikke noen lovverk som stopper dere i å tilby denne tjenesten?

– Nei, jeg avklarte alt juridisk før jeg startet. Vi har vært innom advokater og fått det avklart at det å produsere akademiske dokumenter er lovlig. Det som ikke er lovlig er å levere det som sitt arbeid.

Jansen skjønner at flere reagerer på tjenesten han vil tilby.

– Det er det jeg er ute etter. Vi trenger en debatt og en endring.

Annonsen hvor han søkte etter ansatte ble fjernet samme dag den ble lagt ut.

– Finn.no opplyste at den var i gråsonen. Jeg sa at leksehjelp og mentortjenester kan brukes på samme måte.

– Ikke enig i virkemiddelet

Norsk studentorganisasjon (NSO) har i lang tid kjempet for at studiestøtten skal økes.

– Vi ser alvorlig på fusk og er derfor ikke enig i virkemiddelet utdanna.no tar i bruk, men problemet aksjonen løfter deler vi! Studentene er frustrerte og utålmodige, sier NSO-leder Maika Marie Godal Dam.

En undersøkelse studentorganisasjonen har gjort viser at studiestøtten har blitt svekket de siste årene.

– For oss er det viktig at alle har lik rett og mulighet til å ta høyere utdanning. Da må studiestøtten økes og være nok til at man kan dekke de reelle utgiftene en har som student, uten å jobbe så mye at det går ut over muligheten til å prioritere studiene, sier Dam.

NTNU tar avstand

Prorektor for utdanning ved NTNU Marit Reitan tar sterkt avstand fra at tjenesten til Jansen finnes og studenter som benytter seg av det.

– Det er svært uetisk å tilby eller benytte et kommersielt produkt som skal bidra til juks i utdanning, sier hun til VG.

Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU.

Hun mener vi må kunne stole på at de som er utdannet innenfor ulike fagfelt, faktisk kan gjøre jobben de er utdannet for.

– Vi kan ikke slippe leger, ingeniører eller lærere ut i samfunnet som bare later som de har den kompetansen de skulle hatt. Fremtidens kunnskapssamfunn kan ikke bygges med juks. Det er en trussel mot samfunnssikkerheten, sier prorektoren.

Å få noen andre til å skrive en besvarelse for seg er en av de groveste formene for fusk, ifølge Reitan.

– Studenter som får vedtak om fusk, får eksamen annullert og blir utestengt enten ett eller to semester. To semester vil være normen for fusk av denne typen.

