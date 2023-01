Aktiver kart

Andre Lucas De Oliveira Arcenio (19) ble funnet død i Averøy

Den unge mannen var savnet siden lørdag. Det er ikke mistanke om noe kriminelt, ifølge politiet.

Det var 19 år gamle Andre Lucas De Oliveira Arcenio som ble funnet død i Averøy i Møre og Romsdal natt til mandag. Det melder Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding.

Navnet blir frigitt i samråd med de pårørende.

– Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart. Det vil bli foretatt obduksjon for å få klarlagt dødsårsak, sier politiadvokat Jan Roar Gidske i pressemeldingen.

Politiet ble varslet om den savnede klokken 20.00 søndag.

Det ble satt i gang en leteaksjon i området ved Sveggen i Averøy der den savnede sist ble observert kvelden før i forbindelse med et arrangement.

Politiet bekreftet til Tidens Krav litt over klokken 01 natt til mandag at den unge mannen ble funnet død like over midnatt.

Det var en frivillig som fant den savnede i vannkanten inne i Sveggesundet. Pårørende er varslet.

Politiet har ikke mistanke om at det ligger noe kriminelt bak hendelsen.

– Det som har skjedd framstår som en tragisk ulykke. På et eller annet vis har han havnet i sjøen, sier operasjonsleder i politiet, Leif Arne Mork til Tidens Krav.

Kristiansund og Averøys psykososiale kriseteam har åpnet dørene på Grand Hotel for alle berørte fra klokken 12.00 mandag.

Kriseteamet stiller med alle hjelpetjenester. Røde kors og prest vil også være til stede.