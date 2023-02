KREVER PÆNG: SVs Audun Lysbakken mener at regjeringen bør punge ut enorme beløp til gjenoppbyggingen av Ukraina.

Ny Ukraina-pakke: SV vil ha minst 14 milliarder

Om kort tid starter partiene i Stortinget forhandlinger om en flerårig bistandspakke fra Norge til å reparere følger av krigen i Ukraina. SVs utgangspunkt er minst 14 milliarder kroner – allerede nå i 2023.

– Det vi ønsker å få til, er at noe av de store ekstra olje- og gassinntektene som Norge har fått i perioden med krig, skal gå til støtte til Ukraina og de som lider av følgene av krigen, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

Torsdag formiddag kommer statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til Stortinget for å redegjøre om «krigen i Ukraina og dens følger».

Støre invitert partilederne i Stortinget til den første diskusjonen om den flerårige planen kommende mandag, 6. februar.

ENORME ØDELEGGLESER: Ukrainsk redningspersonell rydder den 30. januar etter at en boligblokk i Kharkiv ble delvis ødelagt av et missil.

Minst en prosent

Da SV og regjeringspartiene forhandlet om statsbudsjettet før jul, ble de enige om å lage en slik plan, i samarbeid med de andre partiene på Stortinget.

Nå sier Lysbakken hva slags forventninger han har om størrelsen på Ukraina-pakken:

– SV ønsker å nå målet om minst en prosent av brutto nasjonalinntekten – BNI – allerede nå i 2023, sier SV-lederen.

De enorme ekstrainntektene fra olje og gass som Norge har håvet inn siden krigen startet, førte til at regjeringen gikk langt under bistandsmålet i statsbudsjettet for 2023, og landet på 0,75 prosent.

Gapet opp til en prosent er dermed om lag 14 milliarder kroner i 2023.

ALL MAKT I DENNE SAL: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) møter mandag de parlamentariske lederne på Stortinget for å samle støtte til en bred Ukraina-løsning.

Enorme behov

– Behovene i Ukraina er enorme. I løpet av 2022 mistet Ukraina inntekter tilsvarende en tredel av sitt brutto nasjonalprodukt. Og Ukraina har mange umiddelbare behov. En ting er våpenhjelp, som SV støtter, men i tillegg trengs det umiddelbar humanitær hjelp til millioner av mennesker der. Etter det skal vi bidra til å gjenoppbygge landet, slik at Ukraina kan bli en fremgangsrik stat i fremtiden, sier Lysbakken.

Han sier at Ukraina-pakken også må støtte opp om andre land som er indirekte berørt av krigen, spesielt fattige land i sør som er rammet av matmangel.

– Vi har høye ambisjoner, og i samarbeid med partiene på Stortinget ønsker vi å gjøre dette til en avtale som blir lagt merke til, både i Ukraina og ute av verden, sier Lysbakken.

PÅ TUR: E24 var med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på tur til Nord-Norge og Melkøya tidligere denne uken.

Støre: Rammene kommer mandag

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til VG at redegjørelsen torsdag vil handle om håndteringen av Ukraina-krisen og den sikkerhetspolitiske situasjonen.

– Norge er, og skal fortsette å være, en viktig støttespiller for Ukraina, skriver han i en SMS til VG.

På spørsmål om hvor mye penger regjeringen kan være villig til å legge inn i en flerårige planen, svarer statsministeren:

– De økonomiske rammene og innretningen for det vi foreslår, kommer jeg til å legge frem for de parlamentariske lederne i et møte på Stortinget mandag 6. februar. Målet er bred politisk enighet om det flerårige Ukraina-programmet.

TRENGER PENGER: Ødelagte hus i byen Kamyanka i østlige Ukraina. Bildet er tatt 26. desember.

Bredt flertall

Leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Ine Eriksen Søreide (H) sier at støttepakken til Ukraina må sikres bredest mulig støtte i Stortinget slik at den står seg gjennom skiftende politiske flertall:

– Vi forventer at redegjørelsen gir en oppdatert analyse av situasjonen og behovene som grunnlag for utforming av en langsiktig og forpliktende norsk støtte til Ukraina. Vi må støtte Ukraina humanitært, militært, økonomisk og med gjenoppbygging i mange år fremover. Norge må samarbeide og koordinere støtten tett med allierte og partnere, og bruke både NATO, EU og FN-systemet i dette arbeidet, skriver hun i en e-post.

SPENT: Henriette Westhrin er generalsekretær i Norske Folkehjelp.

En veldig liten del

– Jeg er veldig spent på hvor mye penger de vil foreslå. 14 milliarder kroner er uansett en veldig liten del av den norske merinntekten fra krigen. Men mindre enn 14 milliarder kroner vil være et mageplask, sier Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

– Nå sitter alle og venter på det store tallet, og avklaringen om hvor mye penger som går til de andre landene som lider under konsekvensen av krigen i Ukraina.

Westhrin sier at de humanitære krisene er akutte i land som Libanon, Syria, Sør-Sudan og Jemen.

– Folk der betaler også for krisen i Ukraina, sier hun.