AVFYRTE SKUDD: Politiet har etterlyst en bestemt gjerningsperson etter skytehendelsen mandag. Bildet er delt av politiet, som også har sladdet bildet.

Deler bilder av gjerningsmann etter gatekjøkken-skyting i Nydalen

Politiet jakter fremdeles på mannen som avfyrte skudd i Nydalen i Oslo mandag kveld. Saken etterforskes som drapsforsøk.

Sent mandag kveld smalt det igjen i Oslo. Klokken 21.40 fikk politiet melding om at det på nytt var avfyrt skudd, denne gangen på et gatekjøkken i Nydalen.

Tirsdag er fremdeles ingen pågrepet.







Hendelsen etterforskes som drapsforsøk. Den fornærmede, en mann i 50-årene, ble ikke fysisk skadet.

Nå går politiet ut med bilder av mannen de mener å ha avfyrt skuddene.

Gjerningsmannen skal ha vært kledd i mørke klær, med et rødt fritthengende merke på venstre arm. Han skal også ha hatt skrift på brystet i rødt og hvitt, skriver politiet i pressemeldingen.

– Vi oppfordrer de som kan ha opplysninger om hendelsen, vet hvem gjerningspersonen kan være eller har andre opplysninger som kan opplyse saken om å snarlig ta kontakt med politiet, sier Anne Alræk Solem, leder etterforskningsseksjon drap.

PÅ STEDET: Politiet var tilstede ved hendelsen mandag kveld.

Det har den siste tiden vært flere voldshendelser i Oslo.

Forrige helg ble to menn alvorlig skadet etter skyting i Oslo sentrum natt til søndag. Tre menn ble siktet for medvirkning til drapsforsøk.

Samme uke ble også en mann i 30-årene stukket med en skarp gjenstand i Brugata, også i sentrum. Mannen ble ikke alvorlig skadet.

Politiet sier i pressemeldingen at de per nå ikke ser sammenheng med andre hendelser i Oslo.

– Det er imidlertid tidlig i etterforskning og det er for tidlig å si noe om foranledning og motiv for handlingen. Dette vil være fokus for videre etterforskning. Vi etterforsker saken bredt og jobber ut ifra flere ulike hypoteser, sier Solem.