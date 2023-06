Solberg om økonomi-bekymringer: − Får klump i magen av å tenke på det

Billigere SFO og fritidstilbud for familier som sliter, og høyere barnetrygd. Det er blant Erna Solbergs løfter i møte med et dyrere Norge.

Økte bokostnader, matvarepriser og strømpriser gir mange nordmenn dårligere råd. I dag legger Høyre-ledelsen frem sin egen rapport om hvordan partiet vil håndtere fattigdom og forskjeller i en tid hvor alt blir dyrere.

– Mange vil merke at pengene ikke strekker til. Allerede merket folk renten, som nå har steget enda mer, og at alt vi kjøper har blitt dyrere, sier nestleder Henrik Asheim til VG.

Partileder Erna Solberg er ikke i tvil om at Norge er i en dyrtid dyrtidDyrtid er en periode med høye eller sterkt økende priser. Kilde: SNL . Hun tror flere nordmenn nå går en sommer og høst i møte hvor de vil kjenne at økonomien blir enda trangere.

Tall fra forbrukerinstituttet SIFO viser at 22 prosent av norske husstander dropper ferie for å få endene til å møtes. Og de som tar seg råd til en utenlandsferie i sommer kan belage seg på et kronesjokk, tror Solberg.

– Nordmenn er ikke lenger konger på ferie i Europa eller USA.

Det er dog ikke nordmenn med råd til utenlandsferie som sliter mest.

Tærer på psyken

Rapporten til SIFO viser at 18 prosent av norske husstander opplever økonomiske utfordringer. Dette tærer på psyken til flere, ifølge rapporten. 15 prosent av deltagerne i undersøkelsen sier de sover dårlig om natten grunnet økonomiske bekymringer. Det synes Høyre-lederen er vond lesning.

– Se for deg foreldre som må si nei til at barna skal være med på ting vennene får være med på. Fotballturneringer, korpsturer eller andre ting som koster penger. Jeg får klump i magen av å tenke på det.

På spørsmål om Solberg selv har måttet gjøre grep i sin personlige økonomi svarer hun:

– Jeg er over 60 år og tilhører den gruppen som har betalt ned boliglånet og har god økonomi. Vår generasjon har opplevd boliglånsrenter tre ganger så høye som de vi ser nå, og da kan jeg love at vi måtte kutte ned på ting. I dag tenker jeg mye mer på hva utviklingen får å si for barna våre, som er i den alderen at de skal prøve å komme inn på boligmarkedet og etablere seg i voksenlivet. Det er ikke synd på meg.

PÅ TUR: For nordmenn flest blir det svært dyr å være norsk i Danmark i år. I fjor, da Erna Solberg og resten av Høyre-ledelsen var på besøk i Tivoli i København, var kronekursen litt mer behagelig.

For nordmenn som ikke har betalt ned boliglån eller kommet seg inn på boligmarkedet er situasjonen en annen. Ifølge SIFO sier nå en fjerdedel av alle hushold at økte bokostnader står for det største innhugget i privatøkonomien deres.

– Jeg tror mange av de som er i etableringsfasen nå, ikke hadde sett for seg at renten skulle øke så mye, og så raskt da de tok opp boliglånet sitt. Samtidig ser vi at leieprisene er rekordhøye, og at veien inn på boligmarkedet bare blir lenger for dem som ikke er der. Du klarer ikke spare til egenkapital hvis hele bufferen din går til økt husleie, sier hun.

Legger frem rapport

Solberg og Høyre går inn i sommerferiemodus etter sin oppsummerende pressekonferansen onsdag. Der legger partiet frem sin politikk i møte med dyrtiden.

– Høyre kommer med denne rapporten fordi vi ønsker å vise hva som er våre svar til dem som sliter her og nå, og for å si noe om hva vi mener må gjøres for å bekjempe fattigdom og sosiale forskjeller på lang sikt, sier Solberg.

– Vi vet at alle med barn rammes hardt. Derfor ønsker vi å øke barnetrygden med 3000 kr for alle barn. Vi vil gjøre barnehage og SFO billigere for dem som trenger det mest. Og så vil vi sørge for at alle barn får delta på fritidsaktiviteter, uansett størrelse på foreldrenes lommebok.

Kutt i skatter og mildere importvern

Solberg fremmer også skattekutt som et umiddelbart tiltak.

– Vi vil kutte skattene for alle med moderate og lave inntekter. Helt konkret vil vi la en familie på fire beholde 8000 kroner mer av egne penger.

Om Høyre får det som de vil skal også importvernet lettes i tråd med forslag fra Konkurransetilsynet.

– Vi ser også på andre områder, som å lette på importvernet for en del varer slik at hylleprisen i matbutikken blir lavere. Det har regjeringen avvist. Vi vil sikre konkurranse på meieriprodukter, som i snitt utgjør 15 prosent av handlekurven til folk, men også det har regjeringen avvist. De vil fjerne tiltak som fremmer konkurranse og lavere priser, sier Solberg.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Uenig

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) er sterkt uenig.

– Det Erna gjør er å kaste norsk landbruk under bussen, sier Borch til VG.

Info Importvernet Importvern er begrensninger på import (varer og tjenester som bringes inn i et land) av varer fra utlandet med hensikt å beskytte produksjon innenlands mot konkurranse fra importerte varer.

Importvern begrenser fri handel mellom land.

Den viktigste typen importvern er toll, det vil si avgifter som pålegges varer når de innføres i landet. Tollavgiften avhenger vanligvis av typen varer som importeres. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Hun hevder at å lempe på importvernet ikke nødvendigvis vil gi lavere matvarepriser.

– Å lempe på importvernet vil være kroken på døren for norsk landbruk, og bety at vi åpner døren for et massivt industrilandbruk. Det er det Erna sier at hun ønsker. Høyre ønsker ikke å støtte norsk matproduksjon. Senterpartiet og regjeringen er sterkt imot et stort industrilandbruk. Vi vil støtte opp om mellomstore og små landbruk, kontrer landbruksministeren.