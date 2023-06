SLUTT FOR HETEBØLGEN?: Etter en særdeles varm helg i Sør-Norge, blir det nå nye boller.

Nå kommer væromslaget

Mer skyer, kaldere og litt regn, det er forventningene til uken. Men noen brutal omlegging blir det ikke.

Flere steder i Sør-Norge har vi vent oss til eventyrlig sommervær, med temperaturer over 30-tallet, den siste uken.

Forhåpentligvis er du ikke for godt vant, for nå kommer et aldri så lite væromslag.

Yr.no viser nemlig maksimumtemperaturer så langt nede som 20 grader en rekke steder på Østlandet mandag.

Hvordan skal dette gå? Vi har tatt en telefon til meteorolog Mariann Aabrekk i Storm Geo for noen svar.

– Vi har hørt rykter om væromslag. Hva er det som skjer?

– Du sa det egentlig selv – det kommer et væromslag. Men det er ikke en brutal omlegging dette. Vi går inn i en uke med litt mer skyer, litt mer byger og litt mer regn.

Den mest merkbare endringen er at kvikksølvet neppe kommer til å bikke 30-tallet på termometrene våre.

– Likevel: Det blir ikke kaldt, det blir ikke kuling, det blir ikke søkkvått, bedyrer Aabrekk.

– Det blir kanskje mer behagelig, til og med?

Men hva med solen?

Ok, temperaturen går bare litt ned og det blir ikke styrtregn. VGs journalist kan puste lettet ut.

– Men hva med solen da, kommer vi til å se den?

– Den er ikke helt borte, heldigvis. Det blir en noe mer skyet værtype over hele Sør-Norge. Solen vil titte frem, men sånne dager hvor det ikke er en eneste sky på himmelen, får vi ikke.

Også regnbeskjeden fra meteorologen er tvetydig denne gangen.

Skogbrannfaren vedvarer, men det er samtidig ingen garanti for oppholdsvær.

– Det er vanskelig å si hvor mye som kommer. Det er svake nedbørsfelt og det blir nok litt nedbør her og der, men det er fortsatt tørt, sier Aabrekk.

Uansett om du har gledet deg til å invitere på grillfest i hagen eller grilltur i skogen, kan du regne med å bli skuffet, med andre ord.

– Det må komme nedbør av betydning for at skogbrannfaren skal avta, avslutter meteorolog Aabrekk.

