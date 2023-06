GÅR AV: Anette Trettebergstuen varslet fredag formiddag at hun går av som kultur- og likestillingsminister. Her forlater hun pressekonferansen.

Sylvi Listhaug: − En ukultur i denne regjeringen

Frp-leder Sylvi Listhaug reagerer kraftig på at kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) utnevnte tre av sine beste venner til verv.

Det skjer samme uke som Ap-nestleder og kunnskapsminister Tonje Brenna beklaget habilitetsfeil etter å ha gitt jurist og venn Frode Elgesem styreverv i et senter som gir penger til Utøya AS der hennes tidligere samboer er sentral.

– Dette er nok en sak som er svært alvorlig, hvor nok en Arbeiderpartistatsråd viser at man ikke har forstått regelverket rundt habilitet. Å utnevne venner og nære bekjente ser ut til å være en ukultur i denne regjeringen, skriver Sylvi Listhaug i en e-post til VG.

Anette Trettebergstuen på fredagens pressekonferanse.

Under pressekonferansen fredag sa Trettebergstuen at det var nyheten om Brennas habilitetsfeil som gjorde at hun begynte å undersøke sine egne habilitetsvurderinger.

– Da jeg så Tonje Brenna sin sak i avisen tirsdag morgen, så fikk det meg til å tenke over egne utnevnelser. Jeg ble usikker. Jeg tenkte «Her må jeg sjekke ut alt». Jeg tok da umiddelbart kontakt med departementsråden min og stabssjefen på Statsministerens kontor, for å si ifra om at jeg også kunne ha gjort feil, sa Trettebergstuen til pressen.

Listhaug synes det er ryddig at Trettebergstuen tar ansvar for sine feil og går av.

– Men det er stor grunn til å stille spørsmål ved statsminister Jonas Gahr Støres ledelse av regjeringen, når to av hans egne statsråder har en så lemfeldig omgang med regelverket.

FrP vil vite om det finnes flere saker som Støre er kjent med.

– Kommer han til å på eget initiativ til å undersøke om flere statsråder bryter habilitetsreglene? spør Sylvi Listshaug.

Frp viser til at kontrollkomiteen allerede er i gang med å undersøke habiliteten til kunnskapsministeren, og partiet vil nå ta initiativ til at komiteen utvider undersøkelsene sine til å gjelde praksisen generelt i regjeringen.

– Tårene rant

Leder i Innlandet Ap, Lise Selnes, var på gråten da hun fulgte pressekonferansen der Trettebergstuen annonserte sin avgang som kulturminister.

– Jeg synes det er usigelig trist at hun går av. Hun har vært en fantastisk kulturminister. Samtidig har jeg stor respekt for at hun tar ansvar for at hun har begått feil - ved å gå av, sier Selnes til VG. Hun har kjent Trettebergstuen i rundt 25 år - siden de var i AUF i Hedmark sammen.

– Tårene rant da jeg fulgte pressekonferansen hennes, sier Selnes som snakket med Trettebergstuen torsdag - og fikk kjennskap til hennes beslutning da.

– Tydelig stemme for skeive

FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold- synes det er synd å miste en statsråd som har kjempet så godt godt for deres rettigheter.

– Vi har hatt et svært godt samarbeid med Trettebergstuen i tiden hun har vært statsråd. Hun har vært en svært tydelig stemme for skeives rettigheter nasjonalt og internasjonalt, sier lederen i Fri, Inge Alexander Gjestvang.

Trettebergstuen sier hun er «flau, lei meg og skammer meg over å ha satt meg selv i denne situasjonen».

Regjeringskilder sier til VG at det ikke ligger an til at det kommer til å bli utnevnt en ny kultur- og likestillingsminister fredag.

Saken oppdateres