Her reddes kalven fra kanten av elvestupet: − Alternativet var avlivning

Den hjelpeløse kalven kan prise seg lykkelig over innsatsen til Eid Røde Kors hjelpekorps.

Kortversjonen En turgåer oppdaget en kalv fast ved elvekanten i Bekkesæterfosen ved Fladalen i Stad kommune.

Bonden varslet Eid Røde Kors hjelpekorps elveredningsgruppe, som rykket ut for å redde kalven.

Redningsmannskapet ledet av Ove Haugen firte seg ned og gjorde kalven trygg, før de heiste henne opp 20 meter til trygg grunn.

Dette er første gang elveredningsgruppen har reddet et så stort dyr, med kalven veier rundt 200 kilo.

Kalven hadde flaks som ikke havnet i fossen og hadde mest sannsynlig stått der i et døgn. Vis mer

– Kalven var stresset. Vi merket på henne at hun var sliten og mest sannsynlig hadde stått der lenge.

Det forteller en av redningsmennene, Thomas Lefdal til VG.

Han er frivillig i Eid Røde Kors hjelpekorps elveredningsgruppe, og rykket ut sammen med to andre kollegaer da de fikk beskjed om den bortkomne kalven ved elvestupet.

Tirsdag oppdaget en forbipasserende turgåer kalven, som sto fast ved elvekanten rett ved Bekkesæterfosen ved Fladalen i Stad kommune.

Turgåeren varslet videre til bonden som igjen tok kontakt med Røde Kors sitt lokale hjelpekorps.

REDDENDE ENGLER: Thomas Bjørhovde Strand, Ove Haugen og Thomas Lefdal i Eid Røde Kors hjelpekorps fikk et noe spesielt oppdrag tirsdag. Heldigvis gikk alt bra med både dyr og mennesker.

Lefdal og gjengen trener flere ganger i måneden på redningsaksjoner i elv, og har hjulpet dyr i lignende situasjoner flere ganger.

– Bonden ringte oss og sa det så guffent ut for kalven hans. Alternativet var avlivning. Bonden mente hun hadde stått der et døgn. Da var det bare for oss å rykke ut, forteller Lefdal.

Det var lokalavisen Fjordabladet som omtalte redningsaksjonen først.

– Hun har hatt flaks

Siden de startet med elveredning for 12 år siden har de flere redningsoppdrag hvor mennesker har vært involvert.

Dette er første gang de har reddet et så stort dyr. Kalven veide rundt 200 kilo, ifølge Lefdal.

– I tillegg til utstyret ble det rundt 300 kilo for oss å trekke opp. Vi har hatt lignende redningsaksjoner med sau, men aldri med et dyr som er så stort.

HENG I: Her firer elverednings-gruppen fra Røde Kors den bortkomne kalven opp til trygg grunn.

– Hvordan tror du kalven havnet der?

– Bonden mente selv at kalven hadde sklidd ut og blitt stående. Det er utrolig at hun har blitt stående på elvehyllen, og ikke havnet i fossen. Hun har hatt veldig flaks.

Ekstra forsiktige

Mannskapet var nødt til å være ekstra forsiktige da de nærmet seg kalven, for ikke å skremme den ut i fossen.

– VI firte ned Ove (Haugen, leder i Eid Røde Kors Hjelpekorps) til henne. Han brukte rundt 50 minutter på å gjøre kalven trygg nok. Etter hvert satt vi en sele rundt kalven, og firte henne opp rundt 20 meter til trygg grunn.

– Kalven er fortsatt friskt og rask, og ved godt mot, skriver bonde Hege Aardal Alsaker i en tekstmelding til VG onsdag kveld.

Lefdal er glad for at han og kollegaene kan bruke kunnskapen sin til gode for folk og dyr.

– Jeg vil skryte av turgåeren som sa ifra. Det er ikke alle som tar seg tid og varsler bonden i en slik situasjon. Her har alle ledd fungert til punkt og prikke.