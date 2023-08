BROKOLLAPS: Broen i Olsvik i Bergen kollapset over en lastebil 31. juli.

Gangbroen som kollapset i Bergen ble anbefalt rehabilitering et halvt år tidligere

Bergen kommune ble i januar i år anbefalt å rehabilitere broen, men avventet fordi den ikke hadde «kritiske mangler».

Kortversjonen Broen som kollapset i Olsvik, Bergen, 31. juli, og førte til lastebilsjåføren Stein Aksel Dales død var anbefalt å bli rehabilitert 6 måneder før ulykken.

Ingeniørfirmaet ING Asbjørn Danielsen utarbeidet en rapport, bestilt av Bergen kommune, hvor det ble konkludert med at den 40 år gamle broen var i dårlig stand.

Ingeniørfirmaet foreslo å fikse broens nedbøyning, men rapporten viste ingen "kritiske mangler" som krevede umiddelbare tiltak, og derfor valgte kommunen å vente. Vis mer

Broen som kollapset i Olsvik i Bergen 31. juli, og som tok livet av lastebilsjåføren Stein Aksel Dale, ble anbefalt rehabilitering seks måneder tidligere.

Rapporten ble gjennomført 27. januar av ingeniør firmaet ING Asbjørn Danielsen.

– Vi mener at broen er i såpass dårlig stand at det er på tide med rehabilitering, står det i rapporten.

Rapporten ble gjort på bestilling av Bergen kommune, og det kommer tydelig frem at den 40 år gamle broen har nedbøyning i midten av broen.

– Det er spesielt elementet i midten over veibanen som har de største visuelle og strukturelle svakhetene. Elementet har synlig nedbøyning og avflassing. Nedbøyningen tyder på at elementet ikke har tilstrekkelig kapasitet.

– Broen bærer preg av å være gammel, slår rapporten fast.

Det var Bergens Tidene som først omtalte saken.

FØR KOLLAPS: Bilde av broen før hendelsen.

La frem konkrete tiltak

Ingeniørfirmaet skal ha kommet med konkrete tiltak til kommunen om å fikse nedbøyningen i broen.

– Utfordringen er at den nedbøyning broen har fått, ikke vil være mulig å reversere, heter det i rapporten.

Det står også at broen kan stille til dagens krav dersom den blir utbedret.

– Byttes midtelementet vil broen tilfredsstille dagens krav til kapasitet og nedbøyning.

– Forsvarlig å vente

Kommunen ventet med å utbedre broen fordi rapporten ikke fant kritiske mangler.

– Rapporten peker på tydelige vedlikeholdsbehov, men ingen kritiske mangler som gir behov for umiddelbare tiltak, sier Tord Honne Holgernes fungerende etatsdirektør i Bymiljøetaten i Bergen kommune.

– En bro tåler nedbøyning, men nedbøyningen kan ikke reverseres og vil bli verre med tiden, legger Holgernes til.

Han forteller at det var en forenklet rapport med få detaljer, men at de på bakgrunn av rapporten utførte en befaring av broen.

– I etterkant av dette gjennomførte vi også vår egen befaring av broen, for å vurdere situasjonen. Vi konkluderte med at det var faglig forsvarlig å vente med å vurdere større tiltak, frem til den mer detaljerte hovedinspeksjonen var gjennomført, som vil gi et bedre faglig beslutningsgrunnlag, sier Holgernes.

Han legger til at broen ville vært stengt, dersom den hadde vært farlig å bruke.

BURDE BLITT REHABILITERT: ingeniør firmaet ING. Asbjørn Danielsen anbefalte Bergen kommune å rehabilitere broen.

Jourhavende jurist ved Vest politidistrikt, Dywecke Gjermundrød, bekreftet overfor VG mandag 31. juli at en av flere hypoteser politiet hadde er at kranen på lastebilen kan ha truffet gangbroen og ført til kollapsen.

Dersom denne teorien stemmer forteller Holgernes at broen ikke skal ha vært bygd for en slik påkjenning.

– Hverken denne rapporten, eller hovedinspeksjonene, tar for øvrig for seg om broen tåler den form for ytre påvirkning som den virker å ha vært utsatt for i dette tilfellet.

Han sier likevel at de venter med å fastslå teorien frem til undersøkelsene til politiet er gjennomført.

– Vi vil avvente eventuelle funn fra politiet og ulykkesgruppen om hva som forårsaket den tragiske ulykken. Våre tanker går til de pårørende og andre berørte, forteller Holgernes.

Etterforskes bredt

Påtaleansvarlig Benjamin Zuidhoek Larsen sier til VG at de ser svært alvorlig på saken.

– Vi har flere hypoteser som undersøkes. Politiet ser svært alvorlig på saken og vi etterforsker bredt. Det skal gjennomføres en del undersøkelser fremover. Jeg kan derfor dessverre ikke på nåværende tidspunkt utdype mer om teoriene bak brokollapsen.