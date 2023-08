KRITISK: Andrine Hanssen-Seppola, her på landsmøtet der Sp sa nei til elektrifisering av Melkøya med landstrøm.

Mener Sp bør vurdere regjerings­samarbeidet: − Alvorlig tillitsbrudd

Senterungdommen vil samle landsstyret og diskutere regjeringssamarbeidet med Arbeiderpartiet, hvis ikke Trygve Slagsvold Vedum snur om elektrifisering av Melkøya.

– Dette er et klart brudd på Hurdalsplattformen, og på Sps landsmøtevedtak denne våren. Det er et alvorlig tillitsbrudd som svekker hele troverdigheten til Sps energipolitikk, sier Senterungdom-leder Andrine Hanssen-Seppola til VG.

Tirsdag klokken 12 skal statsminister Jonas Gahr Støre Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og energiminister Terje Aasland (Ap) holde pressekonferanse i Hammerfest. Der har flere medier erfart at de kommer til å si ja til elektrifisering av Melkøya, med strøm fra land.

Dette stemte Senterpartiet mot på sitt landsmøte i år, mot stemmene fra partiledelsen.

Nå har Senterungdommens sentralstyre behandlet en uttalelse med to kulepunkter:

Regjeringen må snu i beslutningen om å elektrifisere Melkøya med landstrøm.

Hvis de viderefører saken, må det kalles inn til et ekstraordinært landsstyremøte der de diskuterer saken, og deltagelsen i denne regjeringen.

Flere lokallag i Finnmark truer også med kollektiv utmelding fra partiet, rapporterer Dagbladet.

– Helt uforståelig

Sps landsmøte i mai vedtok blant annet at «planene om å elektrifisere Melkøya med strøm fra dagens nett må stanses», og at «Equinor sin søknad om konsesjon for å elektrifisere LNG-fabrikken på Melkøya må avvises».

– Det fremstår som Arbeiderpartiet rett og slett har pusha igjennom noe som vi i Sp ikke ønsker. Jeg synes det er helt uforståelig at man er nødt til å elektrifisere Melkøya-anlegget for å bygge ut strøm og kraft i nord. Det burde ikke være motsetninger, og det er virkelig å sette hele fremtiden til Nord-Norge på spill, sier Hanssen-Seppola.

– Vil true vår fremtid

Hun understreker at Finnmark trenger mer kraft og nett, men mener det ikke trenger å ha sammenheng med å elektrifisere Melkøya-anlegget.

– Elektrifisering er en viktig del av å nå Norges klimamål?

– Jeg merker meg at de Ap-folkene som har vært ute og forsvart noe som ikke er offentliggjort sier at dette er for å kutte utslipp. Det kommer ikke til å kutte utslipp, det kommer til å eksportere dem. Det er en kortsiktig klimagevinst, sier Hanssen-Seppola.

Senterungdommen mener også det er usannsynlig at planene regjeringen skal legge fram for kraftutbygging vil kunne gjennomføres, og gi nok strøm til at det ikke går utover folk og næringsliv.

– Dette er rett og slett symbolpolitikk uten miljøgevinst. Og jeg har veldig lyst til å høre noen gå ut og si at dette ikke vil øke strømprisene, sånn som man har sagt med utenlandskablene, for det kan man ikke si, sier hun, og videre:

– Høyere strømpriser vil være dårlig nytt for alle oss som ønsker å motvirke den negative fraflyttingen fra Nord-Norge, og vil hindre muligheten til næringsetableringer og ny industri. Det er dagens unge som skal arve landsdelen, og denne beslutningen vil true vår framtid i nord.

VG har kontaktet Senterpartiet sentralt om saken, men har foreløpig ikke fått svar.