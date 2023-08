FLYTTER: Matilde Sønju Ellingsen (15) skal tilbringe natten hos en venninne.

Hokksund evakuerer: − Vi har nådd grenseverdien

HOKKSUND (VG) Vannet kommer. Familien Ellingsen flykter og håper «Hans» ikke ødelegger huset.

Kortversjonen På grunn av høye vannstander ved demningen på Hellefoss i Hokksund, har rundt 80 husstander blitt evakuert. Vannmengden i elva er større enn noen gang tidligere registrert.

Matilde Sønju Ellingsen (15) Ellingsen er en av flere som må evakuere.

Kommunikasjonsrådgiver i Å energi, Ragnhild Ask Connell, forklarer at det renner seks ganger mer vann enn vanlig. Vis mer

Vannstanden i dammen på oversiden av demningen på Hellefoss i Hokksund har nådd et så høyt nivå at evakuering er nødvendig.

Torsdag ettermiddag evakueres rundt 80 husstander. Kommunen og Røde Kors går fra hus til hus.

Et av husene de banker på er familien Ellingsen sitt på Dynge.

– Det har kommet vann nesten opp til terrassen. Jeg har aldri sett noe sånt før, sier Matilde Sønju Ellingsen (15).

Heldigvis har hun rom i andre etasje, forteller hun.

– Men jeg vil jo ikke miste noe. Jeg håper vannet ikke kommer så høyt.

Hun har pakket med seg det viktigste forteller hun: Klær – og ikke minst – sminke.

– Mamma sa vi må ta den dag av gangen. Så da gjør jeg det, sier Matilde og legger til at hun per nå beholder roen.

1 / 3 MÅ DRA: Matilde Sønju Ellingsen (15) forteller at hun er vant til at elven er både liten og stor, men ikke så stor som nå. PÅ VEI TIL EN VENNINNE: Matilde Sønju Ellingsen (15) har bagen klar. PAKKER: Familien redder det de kan. forrige neste fullskjerm MÅ DRA: Matilde Sønju Ellingsen (15) forteller at hun er vant til at elven er både liten og stor, men ikke så stor som nå.

Far Preben Holter Ellingsen har bodd her i 18 år. Han har opplevd flom før, men aldri evakuering.

– Hele hagen er under vann. Vi har pakket ut av garasjen og flyttet mye opp til andre etasje, sier han til VG.

Både far og datter forteller at mor Tina er mest stresset.

– Det er nok verst for mamma. Hun løper rundt. Vi vil jo ikke at dette skal ødelegge huset, sier Matilde.

KJØRER VEKK: Preben Holter Ellingsen og Tina Kristine Sønju Hansen flykter til sistnevntes foreldre på andre siden av veien.

Målestasjonene øverst i Drammensvassdraget måler høyere vannstand enn det NVE noensinne har målt.

VG møter kommunikasjonsrådgiver i Å energi ved Ragnhild Ask Connell ved Hellefoss Kraftverk – det eneste kraftverket i Drammensvassdraget.

– Hva skjer her nå?

– Nei, vi passer på kraftverket vårt, sier hun til VG.

Connell forteller at de åpnet begge lukene på kraftverket i går for å slippe mest mulig vann gjennom. Det er ikke noe galt med kraftverket, men det kommer veldig mye vann på en gang, ifølge Connell.

– Det renner seks ganger mer vann enn vanlig – 1800 kubikkmeter i sekundet. Det har vi ikke opplevd før. Vi begynte å se konturene i går kveld, men så kom det kanskje litt raskere enn det vi hadde trodd, forklarer hun.

STORE VANNMENGDER: Skulle det oppstå skader på dammen eller svikt, kan det ifølge NVE og dameier Å Energi være snakk om 70 cm forhøyning av elva i Øvre Eiker kommune.

Det kan i slike situasjoner være fare for materielle skader på dammen, som igjen kan føre til ekstra mye vann i Gamle Hokksund.

Connell legger til at evakuering ikke bare handler om dammen, men også om at flomnivået er så høyt. Og at det handler om å være føre var.

Kollega og operativ beredskapsleder Line Drangerud forteller at de har gjort konkrete vurderinger på hva de tror vil skje med dammen gjennom dagen.

– Vi hadde en grenseverdi som vi nådde og vi forberedte politiet på å starte evakuering, sier hun til VG.

Drangerud forteller at de aldri har sett lignende vannstander.

– Det er ekstremt. Man føler det på kroppen – dette er krefter man er vant til å temme, sier hun.

Øvre Eiker kommune har opprettet et evakueringssenter på Eikertun helsehus.

