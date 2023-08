Ekstremværet «Hans»: Sjekk farevarslene der du bor

Områdene med de sterkeste farevarslene skrumper inn. Men fortsatt er det rødt og oransje farevarsel for store deler av Viken og Innlandet. Vannet stiger flere steder.

Vannstanden stiger fortsatt i Tyrifjorden, Mjøsa og Øyeren. Lørdag kan det bli flere evakueringer i områder langs Mjøsa.

Selv om flere steder langs Drammens- og Glommavassdraget fortsatt er merket med rødt farenivå, er det ikke lenger ildrødt, ifølge NVE.

– Flomtoppene vi har nå, er enten høyt oransje nivå eller lavt rødt, sier hydrolog ved NVE Sjur Kolberg til VG lørdag morgen.

Fargene i kartet betyr:

Rødt: Ekstrem fare, som er det høyeste nivået

Oransje: Stor fare

Gult: Fare

Grønt: Normalt

Få siste nytt: Følg ekstremværet «Hans» her

Rød farge betyr at faren regnes som ekstrem. Når det er rødt farevarsel, er det stor fare for at liv kan gå tapt hvis folk ikke iverksetter tiltak, forklarer vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Pernille Borander.

– På rødt nivå forventer vi ekstreme konsekvenser. Det kan bli store ødeleggelser på eiendom og infrastruktur. Befolkningen bør sikre verdier, sier Borander til VG.

Oransje farevarsel er det nest høyeste nivået.

– Innbyggere bes være forberedt på det som kommer, og situasjonen kan bli alvorlig.

Når det er gult farevarsel, bes innbyggere være oppmerksomme.

– Konsekvensene vil være forholdsvis små og lokale, for eksempel kan det være forsinkelser i trafikken og strømbrudd, sier statsmeteorologen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post