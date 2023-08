PREGET: Slik så det ut utenfor Stavern Frikirke lørdag ettermiddag.

Gråt sammen i sorg: − Akkurat nå føles alt veldig uvirkelig

STAVERN (VG) Ungdomsmiljøet i Stavern er i sorg etter at en 15 år gammel gutt omkom i en trafikkulykke på E18 i Oslo fredag kveld.

Kortversjonen En 15 år gammel gutt fra Stavern døde i en trafikkulykke på E18 i Oslo fredag kveld.

Ungdomsmiljøet i Stavern er i sorg etter dødsfallet. Lørdag kveld samlet flere ungdommer seg Stavern frikirke for å minnes den avdøde tenåringsgutten.

En mann i 20-årene er siktet for å ha forårsaket ulykken, mens en 18 år gammel mann og en 18 år gammel kvinne er lettere skadet.

Kriseteamet i Larvik er involvert og følger opp de etterlatte. Vis mer

Flagget henger på halv stang utenfor frikirken i Stavern. Et femtitalls ungdommer samlet seg i kirken lørdag kveld for å klemme, prate og gråte sammen.

Stemningen var trykket og preget av sorg. Frikirken ligger rett over veien fra Brunla ungdomsskole, hvor den unge tenåringsgutten skulle starte i 10. klasse.

Ungdommene klemte hverandre og gråt sammen, før de gikk inn i kirken. Inne i kirkerommet samlet de seg i et mørkt rom og minnet den avdøde. Stillheten ble kun avbrutt av gråt.

TUNG STEMNING: Det var sorgpreget stemning i frikirken.

Den unge gutten var i bilen sammen med tre andre. En mann i 20-årene er siktet for å ha forårsaket utforkjøringsulykken.

I tillegg er en 18 år gammel mann og en 18 år gammel kvinne lettere skadet etter ulykken.

– Akkurat nå føles alt veldig uvirkelig for de aller fleste. Det har nok ikke gått opp for mange helt ennå, at han er borte. Det er fint og viktig at ungdommene samles og sørger sammen, sier menighetsarbeider Ole Halvor Sveen.

Han har ansvaret for ungdomsarbeidet i kirken og er sammen med de sørgende ungdommene lørdag kveld.

SORG: Ole Halvor Sveen forteller om et ungdomsmiljø som samlet seg i sorgen i Stavern frikirke.

Sveen forteller at den avdøde beskrives som en «ordentlig godgutt» av venner og klassekamerater.

– Han var en godhjertet og snill gutt, som gjorde morsomme sprell i blant, sier han.

Stadig flere ungdommer strømmet til frikirken i løpet av kvelden for å minnes 15-åringen. Parkeringen ble fylt opp av mopeder og lettmotorsykler. Den avdøde var selv aktiv i motocross-miljøet.

ÅPNE DØRER: Stavern frikirke holdt dørenen åpne for alle som ville minnes den avdøde 15-åringen.

– Det betyr kjempe mye at ungdommene er her og sørger sammen. Det er mye bedre enn at de sitter hjemme hver for seg, på telefonene sine og gråter for seg selv.

Mange av de som møtte opp i frikirken var klassekamerater av 15-åringen. Når skolen starter opp igjen senere i august, står én pult tom på Brunla ungdomsskole.

– Den pulten blir veldig synlig i klasserommet første skoledag. Det blir enda en påminnelse om at dette faktisk har skjedd. Dette er et lite sted. De fleste vet hvem det er og er sterkt preget av dette, sier Sveen.

TOM PULT: Her skulle avdøde begynt i 10. klasse til høsten. Nå står en pult tom ved Brunla ungdomsskole.

Varaordfører i Larvik, Rune Høiseth, opplyser til VG at kommunens kriseteam er involvert etter den tragiske dødsulykken.

Han sier at det er en tragisk ulykke som berører hele Stavern-samfunnet.

– Det er en flott ung gutt som er borte, og det er tragisk at en pult står tom til skolestart.

Høiseth forteller at kommunen følger opp de etterlatte.

– Det var en gutt på 15 år som hadde hele livet foran seg. Det er bare trist. Det forteller oss at livet er skjørt.

