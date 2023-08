STØRES MANN I TRONDHEIM: Emil Raaen er ordførerkandidat i Trondheim.

«Anonyme» Emil vil ta over etter røde Rita: − Har jobbet for å gjøre meg kjent

TRØNDELAG (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre har tro på sin ferske ordførerkandidat i Trondheim - selv om Emil Raaen for mange trondhjemmere fortsatt er et ganske ukjent navn.

– Hvert valg er nytt, ingen kan ta noe for gitt. Det er viktig for oss å beholde Trondheim - men det er aller viktigst for folk, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)

Han står utenfor huset til Emil Raaen, som er Aps ordførerkandidat i trønderhovedstaden.

Der lever Ap farlig på målingene, etter 20 år med rødgrønn dominans og Rita Ottervik som ordfører. På de siste målingene har de hentet seg litt inn igjen - men Høyre er fortsatt største parti.

Raaen var blant annet lærer, rådmann og kommunedirektør før han bestemte seg for at han ville være ordførerkandidat, og han har vært rådgiveren til Tore O. Sandvik - som har vært Aps fylkestopp i Trøndelag i 20 år.

Støre benyttet anledningen til å barbere seg hos Raaen, fordi hotellet han overnattet på bare hadde kaldt vann i krana.

– Tror du folk vet hvem du er?

– I stadig stigende grad, tror jeg. Vi er ikke egentlig så opptatte av at folk skal vite hvem jeg er, men hva vi står for. Men det er en sammenheng. Så vi har jobbet med å gjøre både meg og budskapet kjent.

I løpet av døgnet han tilbringer i Trondheim, rekker Støre å være med ordførerkandidaten på en av de mest tradisjonelle trønder-aktivitetene: Den tradisjonsrike, årlige konserten med Åge Aleksandersen, Trondheimsnatt.

PILS: Støre har fått en øl av Raaen, mens de nyter Åge-konserten.

Statsministeren synes det var stor stas:

– Det å se ham med den gløden imponerer meg. Musikken har jo blitt tidløs, og han har et samfunnsengasjement som han tar med seg i innholdet i tekstene.

Åge Aleksandersen er medlem av Trond Giskes lokallag Nidaros. Backstage på historiske Sverresborg museum prater han med Støre og Raaen inne på et rom, men vil ikke snakke politikk med VG.

STJERNE: Åge Aleksandersen den største stjernen backstage på den tradsjonsrike honserten. Her har statsministeren nettopp fått et glass vin av ham. FIKK MØTE ÅGE: Støre hilser på Åge Aleksandersen backstage.

– Et generasjonsskifte

Støre har brukt flere intervjuer den siste tiden på å skryte av sitt nye «dreamteam», med Tonje Brenna og Jan Christian Vestre inne som nestledere.

Det gjør han i Trondheim også:

– På samme måte som jeg sier at Tonje og Jan Christian er lyden av en ny generasjon, så bringer Emil det inn i trondheimspolitikken, sier han.

– Et generasjonsskifte kan være forløsende, gi ny energi, nytt språk og gjøre at man ser utfordringer med nytt blikk. Det har Emil. Samtidig har han virkelig erfaringer fra hverdagslivet i å drive en kommune. Han har drevet med store omstillinger, og tar det med seg inn i arbeidet med en av Norges største byer.

PÅ FROKOST: Støre på frokost hjemme hos familien Raaen, sammen med helseminister Ingvild Kjerkol, som også er leder av Trøndelag Ap. STØRES MANN I TRONDHEIM: Emil Raaen er ordførerkandidat i Trondheim. PÅ FROKOST: Helseminister og Trøndelag Ap-leder Ingvild Kjerkol ble med på frokost hjemme hos Emil Raaen.

Raaen trekker frem at det står fem nye og fem gamle på lista før valget.

– Jeg prøver å ta vare på de positive erfaringene man har gjort seg, men må også tørre å stille spørsmål ved det vi gjør nå - fungerer det som det skal fungere i morgen? spør Raaen retorisk.

– Dette liker jeg veldig godt. Det er verdt å ta med inn i det arbeidet vi gjør også nasjonalt, repliserer Støre.

En annen ting hjemme hos Raaen faller også i smak hos Støre - den gamle Jøtul-ovnen, som ifølge statsministeren er av en type som var hans bestefars store stolthet.

Statsministerens personlige formue gjennom familieselskapet Femstø var på 83 millioner kroner i 2022 - den stammer i hovedsak fra hans bestefar, som var en av eierne av ovnsprodusenten.

SKRYT: Raaen-familiens ovnsvalg får tommel opp av Støre.

Raaen har også dobbelt opp med tvillingsønner - August og Syver (13) og Peder og Edvard (10). Det er Støre også imponert over.

– Det er sjeldent i alle fall, det er det. Mange har jo vett til å stanse når de får ett sett med tvillinger, sier Raaen og ler.

Han pakker dem sammen med statsministeren inn i bilen og kjører alle bort på Markaaksjon med Trondheim Ap, før ungene skal videre på fotballtrening.

PÅ TUR: Hele familien Raaen, med August (foran til venstre) og Syver (bak til venstre) på 13, Peder (foran til høyre) og Edvard (Bak til høyre) på ti, og mor Siri Haugan gjemt bak Støre.

– Jeg opplever at vi er et samlet Trondheim Ap som står på for å vinne valg, og hvor alle lokallagsledere står på og jobber, sier Raaen.

– Hva var det som fikk deg til å stille likevel, når du tidligere har sagt nei?

– Det høres så pretensiøst ut når man svarer på sånne spørsmål, sier han, og tenker seg om:

– Sannheten er jo at jeg synes det er en flott mulighet til å bidra i en tid der den politiske interessen går ned, og oppgavene blir flere og større. Og når andre i partiet enn meg synes det var en god idé, møter jeg det med ydmykhet og stolthet.

TRONDHEIMSTOPP: Emil Raaen, flankert av kone og to av fire tvillingsønner, på Markaaksjon i Trondheim. – TRIVELIG: På Markaksjonen møtte Støre Heidi Leistad, trivselsanvsarlig i Nidaros, Trond Giskes lokallag. Hun sier til VG at det er trivelig at han kommer. Ingvild Kjerkol på Markaaksjonen i Trondheim.

Optimist

Før besøket i Trondheim reiste statsministeren rundt i flere historiske Ap-områder nord i Trøndelag. Der suste Senterpartiet frem på bekostning av Ap i forrige kommunevalg, men de er nå i ferd med å ta innpå igjen.

– Dette er historisk viktige områder for Arbeiderpartiet, og vi har kandidater i god posisjon. Jeg tror de kan gjøre gode valg. Det bryter med det bildet som blir tegnet av Arbeiderpartiet, og jeg tror vi kan overraske flere steder. Jeg er optimistisk, sier Støre til VG på et av stoppene.

I løpet av turen har han besøkt sykehjem, lokale kandidater og skoler - og stoppet innom Cafe Rampa i Malvik, som quizmaster.

EU!: Et av spørsmålene under quizen var «Hva er en diftong?». Mens Støre forklarer at det er to vokaler uttalt etter hverandre utbryter noen «EU!» til latter fra resten av bordet.

Han dro også til industrikommunen Verdal, der Senterpartiet fikk over 50 prosent i valget i 2019. Nå har de halvert seg, og Ap henter inn mange av velgerne igjen.

– Føler du deg hjemme i Trøndelag?

– Ja, jeg føler meg hjemme i Trøndelag. Det er det ingen grunn til å ikke gjøre. Her på denne gården har jeg vært mange ganger i forbindelse med aktiviteten ute på Verdal, så det er Arbeiderparti-hjemland. Her har vi en ordførerkandidat som har mye energi, mye lokal kunnskap og konkrete prosjekter, sa Støre til VG under et stopp på Rostadgården - Verdal Aps storstue.

DEN VEIEN: Støre håper målingene i Trondheim og Trøndelag fortsetter å gå oppover. LO-bussen på tur i Inderøy.

I Verdal møtte Støre ordførerkandidat Trine Reitan, som la frem en lokal skolesatsing.

– Tror du det hjelper å få besøk av Støre i valgkampen for din del?

– Jeg vet ikke om det hjelper på tallene - for den jevne verdaling er mer satt, man er ikke så opptatt av kjendiseri. Man tenker på hva som er lurt for Verdalen, og tar valg på bakgrunn av det og ikke hva slags folk vi har hatt på besøk. Men jeg synes det er artig at stortingspolitikere, og spesielt at Jonas, tar seg tida til å reise rundt, sier hun.

Støre og Verdal Aps ordførerkandidat, Trine Reitan. Statsministeren var også på grillfest og spiste Burger hjemme hos ordførerkandidaten i Malvik, Trond Hoset. IKKE GLEMME: I Steinkjer ble også Støre innstendig bedt om ikke å glemme Ukraina av Natalia Lillegaard (til venstre for Støre), som står på valglisten for Ap og dro fra Ukraina da Russland annekterte Krim.

Ordførerkandidat Gunnar Thorsen i Steinkjer, som ifølge seg selv og Støre var blant karene som holdt ut lengst under landsmøte-dansingen i vår, har også tro på valget.

– Jeg er glad for besøket, det er veldig stas, sier han.

Støres Trøndelag-tur ble avsluttet på Årsøya fritidspark i Selbu, med nok en grilling - og en tale om eldreomsorg og skole. Og Ukraina.

– I denne valgkampen har jeg bestemt meg for at alle steder der jeg kommer, i tillegg til den politikken vi er opptatt av lokalt, vil jeg si at vi ikke skal glemme at det er krig i Europa. Ukraina angripes hver dag, og det kommer fortsatt tusenvis av flyktninger til Norge. Det er et stort alvor over det som jeg mener er nytt i vår samtid, sier han til VG.

EPLEMOST OG KAKE: Støre på besøk på Inderøyheimen sykehjem på Straumen. Jørn Eggum i Fellesforbundet ble med på sykehjemsbesøket. Støre hører på et kulturelt innslag på valgkamparrangementet i Selbu. Også der var det grilling.