OPPSPLITTING: Linjene markert i rødt, omtalt som «Østlandet 2» ønsker Jernbanedirektoratet at Flytoget tar over fra vinteren 2023.

Vy advarer mot ny togplan på Østlandet: Hevder tilbudet blir dårligere

De to statlig eide selskapene Vy og Flytoget kniver om Østlandets togskinner. Jernbanedirektoratet tror tilbudet vil bli bedre. Det tror ikke Vy.

Jernbanedirektoratet ønsker å dele togtrafikken på Østlandet mellom to statlige selskaper:

Vy, eid av Samferdselsdepartementet, og Flytoget, eid av Næringsdepartementet.

Planene har skapt raseri i fagbevegelsen, men samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) vil ikke stanse prosessen.

Han avfeier også at oppsplittingen innebærer konkurranseutsetting av jernbanen, som Arbeiderpartiet er stor motstander av.

Lokomotivmannsforbundet beskylder imidlertid regjeringen for å videreføre Høyre-politikk, og mener tilbudet blir dyrere og mindre fleksibelt hvis det skal deles mellom to statlige selskaper.

Nå rykker også VY, som i dag drifter hele dagens tilbud på Østlandet, minus høyhastighetsstrekningen til og fra Oslo Lufthavn, ut mot Jernbanedirektoratets ønske om oppsplitting:

AVFEIER LØFTEBRUDD: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I et brev sendt til minister Nygård og jernbanedirektør Knut Sletta, lister VY opp en rekke angivelige negative konsekvenser av oppsplitting:

Økt risiko for forsinkelser: «Oppsplitting snevrer inn mulighetene for effektive løsninger, fordi tog og personell ikke kan benyttes på tvers av de to kontraktene».

Dårligere kundeopplevelse: «Ved en oppsplitting vil kundeansvaret og kundegrensesnittet bli ytterligere fragmentert, og vi mener at dette totalt sett vil gi en dårligere kundeopplevelse».

Dårligere økonomi og kvalitet

Dårligere utnyttelse av kapasitet: «Kapasiteten på jernbanen gjennom Oslo er svært begrenset, med kun ett spor i hver retning på deler av infrastrukturen.»

Vy hevder også at Jernbanedirektoratet benytter kriterier som tvinger frem oppsplitting.

Selskapet avslutter brevet med å oppfordre til en ny vurdering av «risiko, kostnader og kundekonsekvenser av en videreoppsplitting av togdriften på Østlandet mellom to selskap».

Direktoratet er nå i forhandlinger med selskapene, og det er ventet at en avgjørelse først vil komme neste år.

– Vi tror det er positivt for utviklingen av togtilbudet at vi har to sterke statlige togselskaper i Norge. Dersom forhandlingene resulterer i at togtrafikken på Østlandet deles mellom Vy og Flytoget, forutsetter vi at selskapene samarbeider og finner felles løsninger til beste for kundene, sa jernbanedirektør Knut Sletta i en pressemelding da planene ble presentert i midten av august.

Info Oppsplittingen Dette er områdene for direktetildeling av togtilbud på Østlandet: Østlandet 1 (Vy valgt som foretrukken forhandlingspart) Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm

Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski

Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren

Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss

Regiontog (R-tog) Oslo S– Mysen/Rakkestad

Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski

Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden

Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik Østlandet 2 (Flytoget valgt som foretrukken forhandlingspart) Regionekspresstog (RE-tog) Skien-Eidsvoll

Regionekspresstog (RE-tog) Drammen-Lillehammer

Regiontog (R-tog) Kongsberg-Eidsvoll

Regiontog (R-tog) Drammen-Dal

Regiontog (R-tog) Asker-Kongsvinger

Regiontog (R-tog) Notodden-Porsgrunn (Bratsbergbanen)

Avtalen vil kunne inkludere tilbringertjenesten som i dag trafikkeres av Flytoget, senest fra 2028. Kilde: Jernbanedirektoratet Vis mer

– De konkurrerer ikke

Regjeringen har blitt beskyldt for løftebrudd, siden de i Hurdalsplattformen slår fast at de skal stanse både oppsplitting og konkurranseutsetting av jernbanen.

Nygård avviser løftebrudd. Han sier at man i Hurdalsplattformen siktet til en annen type oppsplitting.

– Vi sikter til selskapsstrukturene. Her var det lagt til rette for en politikk med enda flere togoperatører. Den retningen, den konkurranseutsettingen, har vi stanset, sier han til NTB.

Direktoratet har valgt Vy som foretrukken forhandlingspartner for «Østlandet 2», mens Flytoget er foretrukken for «Østlandet 1». Det er denne oppsplittingen som har skapt skuffelse i fagbevegelsen.

Nygård avviser imidlertid at det har vært en konkurranse mellom de to selskapene.

– De konkurrerer ikke. Det er misforståelse. Man velger fra Direktoratet en foretrukken samtalepartner, sier han.

POPULÆRE: Flytoget har høy kundetilfredshet. VY mener de to selskapene ikke kan sammenlignes fordi Flytoget i dag kun kjører én strekning, med særegne vilkår.

Utelukker ikke sammenslåing

Samferdselsminister Nygård begrunner todelingen med at togkapasiteten er sprengt i tunnelen som går gjennom Oslo, og at Flytoget har konsesjon til å kjøre gjennom tunnelen 10 ganger hver time.

– For å få økt kapasitet til passasjerene på togene, må vi gjøre noe med det. Flytoget er en nøkkel, sier han til NTB.

Det er staten som har gitt konsesjonen, og staten som eier begge selskapene. Nygård utelukker ikke at de to selskapene en dag kan slås sammen, men det ligger i så fall lengre fram i tid.

– Det kan være vi skal se på antall selskaper og selskapsstruktur for persontog i fremtiden. Men ikke nå.