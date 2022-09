BJØRGVIN UNGDOMSFENGSEL: Jonatan Krister Andersen skriver i et brev at han opplevde nakenvisitasjoner som svært krenkende. Nå anmelder foreldrene hans fengselet han satt i før han fylte 18 år.

Jonatan-saken: Skal ha blitt nakenvisitert over 60 ganger som mindreårig

BERGEN/OSLO (VG) På cellen til Jonatan Krister Andersen ble det funnet et brev etter hans død. Der omtaler han nakenvisitasjoner i ung alder som «overgrep» – og beskriver dem som «krenkende og særdeles ubehagelige».

«Jeg er blitt utsatt for nakenvisitasjoner, uten skjellig grunn, siden jeg var 15 år gammel», står det i brevet som ble funnet cellen i Mandal fengsel

Søndag fortalte VG historien om Jonatan Krister Andersen, som begikk et dobbeltdrap som 15-åring. Han fikk store psykiske problemer under soning, og tok sitt eget liv i Mandal fengsel høsten 2021.







Da var han 20 år gammel.

I det tre sider lange brevet skriver Andersen at han er blitt utsatt for et betydelig antall nakenvisitasjoner, og at majoriteten av disse fant sted før han fylte 18 år.

Brev: Følte seg hjelpeløs

Andersen var innsatt i Bjørgvin ungdomsfengsel da han var mindreårig.

«Jeg trenger vel ikke å nevne at disse «overgrepene» har vært krenkende og særdeles ubehagelige for meg. Spesielt m.t.p. at de er skjedd i en så ung alder», står det i brevet.

Videre skriver han:

«Da jeg spurte en betjent ved ungdomsfengselet hva som ville skje om jeg motsatte meg disse visitasjonene, fikk jeg til svar at «da vil vi legge deg ned i bakken å klippe opp klærne» dine eller lignende. Som en uviten ungdom turte jeg selvfølgelig ikke å utfordre fengslet. Jeg følte meg mer eller mindre hjelpeløs.»

BISTÅR FORELDRENE: Brevet på cellen var adressert til advokat Maria Hessen Jacobsen, som har jobbet med visitasjonssaker i fengslene gjennom i flere år.

Foreldrene anmelder ungdomsfengsel

Brevet på cellen var adressert til advokat Maria Hessen Jacobsen.

Hun er i dag bistandsadvokaten til den avdøde 20-åringens foreldre, som nå har anmeldt Bjørgvin ungdomsfengsel for 66 ulovlige nakenvisitasjoner med naken knebøy.

Disse skal ha funnet sted i perioden 2016 til 2019, og over 60 av de anmeldte nakenvisitasjonene skal ha funnet sted før Andersen fylte 18 år, ifølge anmeldelsen

– Brevet er gjorde et uutslettelig inntrykk på meg. Jeg skulle ønske han hadde sendt det. Det er ikke sikkert jeg kunne gjort noe som helst. Jeg syns det var trist, sier advokat Jacobsen til VG.

– Jeg har jobbet med visitasjonssaker i flere år, men det har ikke slått meg at Kriminalomsorgen også visiterte barn

– Hvorfor ikke?

– Det gikk rett og slett ut ifra. Det er nok problemet. Det har jo heller ikke advokater som har hatt klienter som er mindreårige vært klar over, det har heller ikke psykologene jeg har snakket med som har hatt ansvaret for disse og jeg kan heller ikke tenke meg at barnevernet har vært klar over det, svarer Jakobsen.

– Sårbare

– Det at disse ungdommene heller ikke har sagt noe om det, er illustrerende for hvor sårbare de er. Det er et premiss de aksepterer, sier Jakobsen.

På spørsmål om det ikke skal være mulig å nakenvisitere selv når sikkerhetsmessige hensyn tilsier det, svarer advokaten:

– Jo, det tror jeg. De må ha tilgang til både å visitere og gå enda sterkere til verks, når det er nødvendig. Men det er ikke mitt inntrykk ut fra det volumet det blir praktisert, at det er foretatt gode, kvalifiserte vurderinger som balanserer sikkerhet og verdighet.

Nødvendig med nakenvisitering

VG har onsdag vært i Bjørgvin ungdomsfengsel for å intervjue dem om nakenvisitasjoner.

De ønsker ikke å svare på spørsmål som gjelder avdøde Jonatan Krister Andersen.

Assisterende fengselsleder Åsmund Steine sier det helt nødvendig å gjennomføre nakenvisitasjoner av ungdom som soner hos dem.

– Visitasjoner må ses i sammenheng med skånsomme tiltak som turer ut. Dersom en innsatt har hyppige utganger og stor grad av frihet, så sier det noe om vårt behov for å visitere ved retur. Av sikkerhetsmessige hensyn er det nødvendig å visitere, sier Steine.

LUFTEGÅRDEN: Slik ser uteområdet i Bjørgvin ungdomsfengsel ut. Jonatan Krister Andersen var innsatt her fra 2016 til 2019.

– Skjellig grunn til mistanke

I tillegg til visitasjoner, brukes elektroniske hjelpemidler som metall- og kroppsskanner for å kontrollere de innsatte. Ungdomsenheten opplyser at de har avdekket ulovlige gjenstander ved visitasjon.

– Det er oftere at de innsatte ikke blir visitert, enn at de blir det, sier Steine.

Det må være skjellig grunn til mistanke for å utføre visitasjon, opplyser Bjørgvin fengsel.

– Skjellig grunn til mistanke kan bety at vi har fått tips om at det har vært noe, den innsatte kan ha truffet noen og slike ting. Hvem har den innsatte hatt besøk av, hvem har den innsatte truffet ute. Det blir tatt konkrete vurderinger i alle tilfeller.

CELLE: En typisk celle i Bjørgvin ungdomsfengsel avbildet gjennom dørluken. De innsatte her er under 18 år.

Kan bruke et par timer

Bjørgvin fengsel understreker at en visitasjon ikke betyr at den innsatte er fullstendig naken, men at de gjennomfører en såkalt trinnvis visitasjon av kroppen.

I et brev som VG har tilgang til, redegjør imidlertid ungdomsfengselet at det i perioden Andersen satt der, så antar man «at det i denne perioden er visitert både trinnvis og ved full avkledning».

– Dersom en ungdom nekter, bruker vi opptil et par timer på en visitasjon. Vi bruker den tiden som er nødvendig, for å gjennomføre visitasjonen på en skånsom måte Det er ikke fysisk agering dersom en innsatt nekter. Da bruker vi tid og forsøker å finne ut av hvorfor den innsatte nekter.

– De som sitter her har ulik bakgrunn, og det å kle seg naken vet vi kan være ubehagelig og flaut. Vi er veldig bevisst på at det er barn vi har med å gjøre, og at den aktuelle ungdommen kan ha traumer som vi må ta hensyn til, sier Steine

Fengselet kjenner ikke til at en innsatt har fått klærne klippet opp i forbindelse med visitasjon, slik som det står i brevet som ble funnet på cellen til Jonatan Krister Andersen.