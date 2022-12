Aktiver kart

Stenger fengsel i Sarpsborg permanent

Samtidig som regjeringen vil avvikle firesengsrom i kvinnefengselet i Sarpsborg, vil de stenge høysikkerhetsavdelingen permanent.

– Regjeringen ønsker å forbedre soningsforholdene for kvinnelige innsatte ved Ravneberget fengsel i Sarpsborg, og departementet har derfor bedt Kriminalomsorgsdirektoratet om å fortsette dialogen med Sarpsborg kommune, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

Dette innebærer blant annet avvikling av dagens firesengsrom.

Ravneberget fengsel har 40 kvinneplasser på lavere sikkerhetsnivå, med en egen rusmestringsenhet.

Samtidig blir høysikkerhetsavdelingen i Sarpsborg stengt permanent, opplyser departementet.

Fengselet er en avdeling under Halden fengsel, og har vært midlertidig stengt siden september i år, som følge av at tilstandsvurdering og brannverntilsyn konkluderte med at det ikke var forsvarlig å opprettholde fengselsdriften.

Regjeringen har nå besluttet at fengselet skal stenges permanent. De ansatte ved fengselet har fått tilbud om nytt arbeidssted.

Halden fengsel, Sarpsborg avdeling er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå med plass til 25 innsatte, ifølge Kriminalomsorgens nettsider.

– Dagens utforming og begrensninger gjør det vanskelig å gi de innsatte innhold og aktivitetstilbud i samsvar med kravene til moderne fengselsdrift, selv om brannavvik og vedlikeholdsetterslep blir fulgt opp, skriver Justis- og beredskapsdepartementet.