VAR PÅ JOBB: Rebekca Nisseby ser over på den veltede kranen fra kafeen der hun jobber.

Jobbet få meter fra kranen: − La oss ned i full panikk

MELHUS (VG) Etter at en heisekran veltet i kraftig vind og tok livet av en kvinne på Melhus kjøpesenter, har den lokale kafeen tatt grep.

Nesten et døgn etter ulykken på Melhus kjøpesenter, hvor en 60 meter høy heisekran veltet i uvær, er flere sterkt preget.

En kvinne i 50-årene som jobbet på senteret mistet livet i ulykken.

Rebekca Nisseby var på jobb på serveringsstedet Schei Jakobsen café & interiør da heisekranen veltet over nabobygget. Kaféen ligger i umiddelbar nærhet til kjøpesenteret.

– Kollegaen min ropte «krana velter» og vi la oss ned på gulvet i full panikk. Vi ble livredde, forteller Nisseby.

VG møter henne ved kjøpesenteret dagen etter den fatale ulykken.

Skal holde åpent

Lørdag tok de ansatte ved kafeen et valg om å holde åpent.

– Selv om man ikke er direkte berørt, så har flere behov for å møtes. Dette er sterkt for mange og flere er rystet, forteller Cathrine Jakobsen, som eier og driver kafeen.

Ti minutter etter at kafeen åpner denne lørdagen, hadde det allerede kommet mange folk.

– Jeg håper folk kan komme hit, ventilere og ta en kaffe. Mange som kommer har spørsmål og selv om vi ikke har svar, så er vi her, sier Nisseby.

Flere gir hverandre en klem.

– Det har vært stor hjertevarme, og folk er veldig takknemlige for at vi holder åpent. Vi er et lite lokalsamfunn, understreker Jakobsen.

ÅPNER DØRENE: Cathrine Jakobsen åpner caféen hun eier og driver slik at folk kan møtes for å prate om det som har skjedd.

– Alt skjedde så fort

Skadeomfanget etter hendelsen er stort. Kranen var på plass i forbindelse med byggeaktivitet i området.

– Det var helt uvirkelig. Alt skjedde så fort, som på en film, forteller kaféeieren.

Fredag fungerte kafeen som knutepunkt for redningsmannskapene.

Kvinnen som omkom var ansatt i kjøpesenterets skobutikk.

– Hennes nærmeste pårørende er varslet, skrev Trøndelag politidistrikt i en pressemelding fredag.

Thor Arne Falkanger er eier av skobutikken og bekrefter at kvinnen var deres medarbeider.

– Vi skal samle de ansatte på mandag, og ta vare på dem så godt vi kan, sier Falkanger til VG lørdag.

– Mørklagt og smadret

Ordføreren i kommunen forteller at kjøpesenteret har vært et sosialt knutepunkt for mange.

– Melhus-sentrum vil være preget nå. Kjøpesenteret var en møteplass for folk, spesielt på lørdagene. Nå er det mørklagt og smadret, ordfører Jorid Oliv Jagøyen.

Lørdag har det kraftig uværet og vindkastene stilnet fullstendig.

– Det var rart å våkne i dag tidlig. Nå er det helt vindstille, det er som om noen har skrudd av en bryter, fortsetter Jagøyen.

STOR RESPONS: Valget om å holde åpent dagen etter ulykken har fått stor respons forteller eier Cathrine Jakobsen.

Etterforskning pågår

Nå er politiet i gang med etterforskningen av hendelsen.

Ulykken har ført til store materielle skader.

– Når det gjelder materielle skader, er det først og fremst andre etasje av kjøpesenteret som er skadd. Flere områder er vanskelig å ta seg inn i. Det er også materielle skader på flere kjøretøy utenfor kjøpesenteret. Ingen var i kranen da den veltet, skrev politiet videre i pressemelding.

Politiet opplyser til VG at det ikke er noen nytt å melde lørdag morgen.