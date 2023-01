REAGERER: – Hele systemet inviterer til frustrasjon, sier leder for Tilsynsrådet i region nord om kontrollen med fengsler etter selvmord. Dette er et bilde av Mandal fengsel.

Finner kun én rapport etter 69 selvmord i fengsel

69 mennesker har tatt livet sitt de siste 15 årene. Tilsynsrådene som skal føre kontroll med fengslene har ikke arkiv – og finner bare én rapport om selvmord.

– Frustrasjonen er stor i perioder, sier Aage Tørris Ekker til VG.

Han er leder for Tilsynsrådet i region nord. Tilsynsrådet er et uavhengig organ oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet. Rådet skal føre tilsyn med fengsel og se til at behandlingen av innsatte skjer i samsvar med gjeldende rett.

Problemet er at ordningen ikke fungerer, mener Tørris Ekker.

– Tilsynsrådet har en veldig ullen instruks. Hvis det er en instruks i det hele tatt.

– Hele systemet inviterer til frustrasjon, sier han.

69 døde: I løpet av 15 år har 69 kvinner og menn tatt livet sitt i norske fengsler.

11. desember avdekket VG at 69 personer har tatt livet sitt bak murene siden 2008. I over halvpartene av sakene var selvmordsfaren hos den innsatte kjent på forhånd.

VG har ønsket å finne ut hva eventuelle tilsyn og kontroll med fengslene i etterkant selvmordene har ført til.

VG ba derfor om innsyn i rapporter utarbeidet av Tilsynsrådene.

Da fikk avisen følgende svar:

Det er ikke ført tilsyn etter selvmordene - eller så finner ikke rådet rapportene.

ÉN RAPPORT: VG har bare fått tilgang på én rapport om selvmord i norske fengsler. Denne handlet om 20 år gamle Jonatan Krister Andersen som tok livet sitt i Mandal fengsel i 2021.

Fant bare én rapport

– Tilsynsrådet har ikke noe sentralt eller felles arkivsystem. Dette betyr at det i liten grad nå finnes tilsynsrapporter å be om innsyn i, skrev leder for Tilsynsrådet i sør, Ketil Aune Sondresen til VG.

Han har tidligere omtalt Tilsynsrådet som et slags ombud, som ikke fører helhetlig og systematisk tilsyn med norske fengsler.

I september skrev VG at Tilsynsrådet utarbeidet en to og en halv side lang rapport etter at Jonatan Krister Andersen (20) tok sitt eget liv i Mandal fengsel i 2021.

Dette er den eneste tilsynsrapporten VG har fått tilgang på fra Tilsynsrådene.

– Det er ingen automatikk i at vi blir varslet etter et selvmord i fengsel, sier Tørris Ekker, leder for Tilsynsrådet i region nord.

«Styrer seg selv»

Rådet får heller ikke tilgang på taushetsbelagt informasjon i slike saker, sier Tørris Ekker.

Tilsynsrådet i region Sør-Vest har tidligere uttalt at «Kriminalomsorgen er en organisasjon som styrer seg selv» som følge av den nåværende ordningen.

Sivilombudet har i en årrekke kritisert Tilsynsrådenes mandat og uavhengighet. I 2020 ble ordningen sendt ut på høring. Flere organisasjoner og institusjoner tok da til orde for at den bør endres.

Også justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) mener ordningen er for dårlig.

Likevel har tilsynsordningen bestått.

– Det er uforståelig at det ikke er gjort mer. Innsatte sitter midlertidig i fengsel. De skal ut igjen, og både de selv, deres familier og alle oss andre er interessert i at de da skal fungere godt når det er ute fra fengsel, sa Sivilombud Hanne Harlem til VG før jul.

– I sluttfasen

I desember varslet Enger Mehl at regjeringen skal legge frem et nytt lovforslag etter nyttår. VG har spurt ministeren hvordan arbeidet ligger an, når forslaget skal legges frem og hva det vil bestå av.

I en e-post skriver statssekretær Hans-Petter Aasen at arbeidet er i sluttfasen.

– Disse lovendringene vil sørge for tilsynsfunksjonen fungerer etter intensjonen. Fengsler skal være trygge både for innsatte og ansatte, skriver Aasen til VG.

Videre skriver han at regjeringen tar situasjonen på «største alvor» og viser til at det er foreslått en varig økning i kriminalomsorgens budsjett på til sammen 145 millioner kroner.

– Dette skal gå til økt bemanning, bedre innhold, og til å redusere omfanget av isolasjon, skriver Aasen og legger til at justisdepartementet nå jobber med mandatet til et utvalg som skal se på soningsforoldene til innsatte med særlige utfordringer.