NYTT STOPP-RÅD: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen vil stoppe en ny spesialstyrke-enhet, men får motstand fra de tillitsvalgte.

Forsvarssjefen vil stoppe ny maritim innsatsstyrke

Ifølge VGs opplysninger går forsvarssjefen, Eirik Kristoffersen, til en ny omkamp mot et stortingsvedtak. Han har bedt regjeringen om å stoppe oppbyggingen av en ny maritim innsatsstyrke.

Innsatsstyrken SOTG - forkortelse for Special Operations Task Group - skal bli en ny enhet under Marinejegerkommandoen i Forsvarets Spesialstyrker.

Innen 2026 skal styrken være fullt ut operativ med 100 årsverk, og avanserte amerikanske fartøyer, ifølge planen.

Stortinget vedtok i 2020 å opprette den nye maritime innsatsstyrken, som en del av langtidsplanen for Forsvaret. Stortinget bestemte også at den skal ha Ramsund Orlogsstasjon i Troms som base.

Ramsund er en av de norske basene der USA ønsker å gjøre egne investeringer. Opprettelsen av maritim SOTG er en del av Natos såkalte kapabilitetsmål til Norge, altså ressurser som Norge er ventet å stille til disposisjon for alliansen.

I september bekreftet forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) at etableringen av den nye styrken gikk som planlagt.

Fikk bekreftet

Torbjørn Bongo, lederen i NOF, Norsk Offisers og spesialistforbund, sier til VG at han er kjent med at forsvarssjefen har fremmet en slik anbefaling.

– Vi er uenig i forsvarssjefens anbefaling, og i den angivelige begrunnelsen. Vi mener det er uheldig at han sår tvil om gjennomføring av et vel overveid og godt begrunnet vedtak i Stortinget, sier Bongo.

HURTIGUTRYKNING: Amerikanske spesialstyrker benytter denne fartøy-typen for sine maritime innsatsstyrker.

Mangler pengene

I en fersk anbefaling til regjeringen og forsvarsministeren, skal Kristoffersen ha argumentert for at det ikke finnes økonomi til å gjennomføre hele langtidsplanen som Stortinget vedtok i 2020.

Når pengene ikke strekker til, mener forsvarssjefen at han må prioritere å få det som Forsvaret allerede har, til å virke. Da ønsker han ikke å prioritere SOTG.

På VGs spørsmål svarer forsvarssjefen at han ikke ønsker å kommentere denne anbefalingen nå.

«Jeg tar den videre dialogen med Regjeringen», skriver Kristoffersen i en epost til VG, via sin kommunikasjonsavdeling.

Uenig i anbefalingen

– Vi tok dette opp i et møte med Forsvarsdepartementet tidligere i desember, og fikk bekreftet at de hadde mottatt en slik anbefaling, sier Torbjørn Bongo i NOF.

– Hva er bakgrunnen for at dere nå markerer uenighet med forsvarssjefens råd?

– Dette er en ressurs som både Norge og Nato har behov for, og spesielt nå i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i. Skal vi anskaffe kapasiteten i form av fartøyer, så må vi også sørge for at vi har det som trengs for å drifte den, ikke minst personellet. Det er det siste jeg opplever at forsvarssjefen trekker i tvil, sier Bongo.

KRITISK: NOF-leder Tobjørn Bongo (til venstre) sier at forsvarssjefens råd ikke er drøftet med de tillitsvalgte. Her er han sammen med LO-sekretær Are Tomasgard.

– I henhold til plan

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram har så langt ikke lagt inn de store pengene for å etablere innsatsstyrken. Men han har forsikret Stortinget om at prosjektet går sin gang:

«Forsvaret opplyser at anskaffelsen av nødvendig materiell, samt personlig bekledning og utrustning går i henhold til plan», skrev forsvarsministeren i et skriftlig svar til Stortinget og Frp-representanten Christian Tybring-Gjedde 25.september i år.

«Opprettelse av maritim SOTG har startet, og det planlegges for at avdelingen er etablert i løpet av 2026», la Gram til.

Andre gang i høst

Det er andre gang i høst det nå blir kjent at Kristoffersen griper inn i et pågående anskaffelse som Stortinget har vedtatt, og ber om at den stoppes.

Tidligere i høst avslørte DN at Kristoffersen hadde bedt forsvarsminister Bjørn Arild Gram om å legge til side anskaffelsen av nye stridsvogner - få uker før FD skulle ta det endelige valget mellom to tilbydere.

– På prosess er de to sakene veldig like, sier Bongo.

– Heller ikke denne gang har forsvarssjefen rådført seg med folk nedover i organisasjonen. Han har ikke drøftet anbefalingen med tillitsvalgte til de som er berørt, og heller ikke orientert de ansattes organisasjoner. Da vi møtte forsvarssjefen i november, fikk vi forsikringer om at denne etableringen gikk i henhold til planene, legger han til.