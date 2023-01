GLATT: På nyttårsaften var det svært glatte forhold flere steder i landet. Her på Fornebu.

Nå kommer regnet: − Det er bare å finne frem broddene igjen

Hvis du ikke har måkt unna snøen i oppkjørselen ennå bør du komme deg tidlig opp lørdag. For nå kommer regnet.

– I morgen (lørdag) er det helt slutt på den lette fine snøen, sier vakthavende meteorolog Martin Granrød hos Meteorologisk institutt.

Siste rest kommer natt til lørdag.

– Skal du måke, bør du strengt talt komme deg ut i kveld, sa han da VG snakket med ham fredag kveld.

Lørdag faller nedbøren som regn på Østlandet og i Sør-Norge.

Bare i fjellet og i dalstrøka vil det fortsette å snø.

Heller ikke i Midt-Norge og nordover kan man regne med noe særlig med snø de neste dagene.

– I natt kommer et nytt lavtrykk som drar med seg mild luft inn over store deler av Sør-Norge og Østlandet. Det betyr plussgrader, is og holkeføre, sier Granrød, og legger til:

– Det er bare å finne frem broddene igjen.

Slik var det fredag: Kaos på veiene

BLIR MIDT: Fredag kveld vil omslag til mildvær føre til ising og regn som fryser på bakken i deler av Agder

Krisestab på grunn av været

Med issålen som la seg før siste dagers snøfall og regnet som nå vil fryse mot bakken, kommer det til å bli speilblankt, advarer meteorologen.

De siste to dagers snøfall, har skapt kaos i trafikken på Sør-Østlandet. Biler og busser har sklidd av veien og ligget strødd langsetter motorveiene, måkebiler har kjørt skyttel uten å klare å ta unna snømengdene.

Vogntog har blitt stående og sperre veibanen og trikker har ikke kommet seg forbi feilparkerte innsnødde biler i hovedstaden. Tog har stått og bergingsbiler har slitt må å rekke over alle som skal trekkes opp av grøfter og skråninger.

Fredag kveld varslet Larvik kommune på sine nettsider at de setter inn krisestab på grunn av været.

VÅTT: Det kan bli slapseføre flere steder når det nå kommer regn. Men advarselen går først og fremst på at det blir glatt.

Sjelden mye snø

Så er det da heller ikke siste to dagers snøfall hverdagskost. I alle fall ikke for Oslo-folk.

Så mye snø på få timer har bare skjedd noen få ganger per ti år siden målingen startet i 1939. Sist for to år siden, en marsdag i 2021.

– Da kom det 20 cm snø på en dag på Blindern, sier meteorologen.

SNØFRESER: Ansatte i Sporveien jobber på nattestid 5. januar for å klargjøre, holdeplasser og hindre at kollektivtransporten stanser opp. Her bruker de en snøfreser for å rydde bort snø som lå på sporene på linjen mellom Majorstuen og Frognerseteren.

Mye vind

Fredag måtte fly på vei til Trondheim gi opp og returnere til Oslo på grunn av kraftig vind.

I Midt-Norge har det blåst 27-30 meter per sekund. Vinden vil gi seg utover natten og utover morgentimene lørdag i Trøndelag, men flytter seg nordover.

NVE har snedt ut farevarsel for kraftig vind i Nordland til lørdag kveld og i Troms og Finnmark til søndag kveld.

Det er bare å holde seg fast. Vi snakker 30 sekundmeter i kasta.

Også Nordland kan forvente seg plussgrader, mens vinteren fortsatt holder seg på minussiden i Troms og Finnmark.

Slik var status på fjellovergangene i Sør-Norge klokken 23.00 fredag kveld:

Kaos eller idyll

Snøkaos for noen er magi for andre.

– Skiglade folk østafjells bør komme seg ut tidlig lørdag morgen, anbefaler meteorologen.

For nå blir snøen tung og våt. Brun i bystrøk, med skorpe og is i marka. Og som vann i kystnære strøk.

Lørdag varsles det om flomfare på gult nivå for kystnære deler av Agder og Rogaland, melder Varsom.no.

Også på deler av Østlandet er det sendt flomfare på gult nivå.

RASFARE: Med væromslaget øker også faren for snø og is som faller fra hustak.

Snøsmelting og regn opp mot 600 moh kan føre til lokale oversvømmelser og overvann over veier som følge av tette rister, stikkrenner, og andre tette vannveier. Konsekvensen kan bli stengte stengte i tettbygde områder og lokale oversvømmelser ved bekke- og elveløp.

Men mildværet kan ha sin fordel. For til alle som er redde for lårhalsen:

– Isen vil forsvinne litt om litt, sier Granrød.

For denne gangen skal det ikke fryse på igjen med en gang, tror meteorologen.

– Mildværet vil trolig holde seg gjennom helgen og ut i neste uke.