LØNNSHOPPENDE GLAD: Helle Christin Nyhuus i Norsk lektorlag.

Lærere får lønnshopp på 50.000 etter «vendepunkt-oppgjør»

En vår og forsommer uten streik var nesten utopisk for mange lærere. Så bladde kommunene opp mellom 30.000 og 50.000 kroner pr. lærer - og overgikk frontfagenes tillegg.

Tall fra Utdanningsforbundet og Lektorlaget viser at lærere med lektorutdannelse og lang fartstid kan plusse på akkurat 50.000 kroner i lønnstillegg etter et av tidenes beste lønnsoppgjør for lærerne.

– 43.000 kroner fra 1. mai og 7.000 kroner etterbetalt fra 1. januar. Det skulle bli 50.000 kroner, summerer leder for Norsk lektorlag Helle Christin Nyhuus overfor VG.

Da snakker hun om lønnstillegget til lektorer med tillegg og 16 års ansiennitet i yrket eller mer. De er da sikret en lønn på minst 741.000 kroner i året.

Leder Nyhuus, som selv har rundt 1 million kroner i årslønn, er mer enn tilfreds med utslagene hun ser på medlemmenes lønnsslipper.

TØFFERE TIDER: Kunnskapsminister Tonje Brenna på vei for å møte pressen etter et møte med partene i lærerstreiken i fjor høst. Fra venstre på bildet som avslører en noe trykket stemning og ingen løsning: Helle Nyhuus i Lektorlaget, Brenna, Mette Walker i Skolenes landsforbund, Steffen Handal i Utdanningsforbundet og Tor Arne Gangsø i arbeidsgiverorganisasjonen KS.

– Dette er faktisk et vendepunkt, et linjeskifte i lønnsoppgjørene våre, sier hun til VG.

– Du var mentalt forberedt på nok en streik?

– Vi har lært at vi streiker om nødvendig, men søker alltid løsning. Jeg tror dette linjeskiftet vil vise seg også i de kommende oppgjørene, svarer lektorlag-lederen.

Tall fra Utdanningsforbundets eget fagblad, Utdanningsnytt, viser at rammen på 5,4 prosent for kommunesektoren - gir lærerne med lengst utdanning og ansiennitet mest utslag på lønnsslippen.

Dette er de lærerne som har kommet dårligst ut prosentvis i flere oppgjør på rad.

PÅ ISLAND: Steffen Handal er for tiden på en konferanse på Island - han egentlig ikke hadde regnet med å kunne delta på.

Også tidligere streikegeneral Steffen Handal, som er mangeårig leder for lærerne i Utdanningsforbundet, er fornøyd.

Han hadde nesten ikke trodd han skulle bli med på en Island-tur som det likevel brått ble tid til.

– For skolen er det ekstra viktig at vi slipper en streik etter to år med streik de foregående årene, skriver Handal i en sms fra Sagaøya.

Han uttrykker glede over at medlemmer som «har kommet dårlig ut i årevis» endelig fikk gjennomslag for et skikkelig lønnshopp.

Slik blir lønnsutslagene for lærergruppene:

Slik ser tilleggene ut for de tre lærergruppene med lengst utdanning og maks ansiennitet (16 år):

Adjunkt med tillegg: 37.500 kroner.

Lektor: 42.000 kroner.

Lektor med tillegg: 43.000 kroner.

I tillegg har disse samme gruppene allerede fått et ekstra lønnstillegg fra 1. januar i år, som en del av fjorårets resultat. Dette tillegget er på henholdsvis 4500, 6000 og 7000 kroner.

Barnehagelærere med 16 års ansiennitet får 31.200 kroner i tillegg, og adjunkter får 33 000 kroner.

0-5 år ansiennitet

Barnehagelærer/lærer med 3-årig utdanning: 26.300 kroner. Minstelønn per år: 485.400 kroner.

Adjunkt: 26.300 kroner. Minstelønn: 526.400 kroner.

Adjunkt med tillegg: 27.000 kroner. Garantilønn: 562.000 kroner.

Lektor: 28.300 kroner. Minstelønn: 592 100 kroner.

Lektor med tillegg: 29.300 kroner. Minstelønn: 611.600 kroner.

6 års ansiennitet

Barnehagelærer/lærer med 3-årig utdanning: 26.300 kroner. Minstelønn: 495.600 kroner.

Adjunkt: 26.300 kroner. Minstelønn: 536.700.

Adjunkt med tillegg: 27 300 kroner. Minstelønn: 567.400.

Lektor: 29.700 kroner. Minstetilønn: 599.000.

Lektor med tillegg: 29.700 kroner. Minstelønn: 617.500.

8 års ansiennitet

Barnehagelærer/lærer med 3-årig utdanning: 26 300 kroner. Minstelønn: 505.800.

Adjunkt: 26 300 kroner. Minstelønn: 556.900.

Adjunkt med tillegg: 28.000 kroner. Minstelønn: 580.500.

Lektor: 35.000 kroner. Minstelønn: 609.500.

Lektor med tillegg: 35 000 kroner. Minstelønn: 630.800.

FÅR STREIKEFRI: Steffen Handal i aksjon under fjorårets streik - på ein streikemarkering i Lillestrøm.

10 års ansiennitet

Barnehagelærer/lærer med 3-årig utdanning: 26 700 kroner. Minstelønn: 556.600.

Adjunkt: 28.200 kroner. Minstelønn: 581.100.

Adjunkt med tillegg: 37 000 kroner. Minstelønn: 609.200.

Lektor: 38.000 kroner. Minstelønn: 643.700.

Lektor med tillegg: 40.000 kroner. Minstelønn: 665.000.

16 års ansiennitet

Barnehagelærer/lærer med 3-årig utdanning: 31.200 kroner. Minstelønn: 569.100.

Adjunkt: 33.000 kroner. Minstelønn: 598.900.

Adjunkt med tillegg: 37.500 kroner. Minstelønn: 654.700.

Lektor: 42.000 kroner. Minstelønn: 709.600.

Lektor med tillegg: 43.000 kroner. Minstelønn: 741.000.