Regjeringen gir 6,2 milliarder mer til sykehusene

RADIUMHOSPITALET (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) åpner lommeboka for sykehusene i revidert budsjett.

Det bekrefter regjeringen overfor VG.

Sykehusene vil som varslet allerede i februar få 2,5 milliarder kroner i varig økte bevilgninger.

I tillegg får de nå rundt 2,2 milliarder kroner ekstra for å kompensere for økt lønnsvekst og prisvekst. De får også 1,5 milliarder i økte lånerammer, som nå skal justeres etter hva byggematerialene koster.

Prisene på stål og en rekke andre materialer har økt etter Ukraina-krigen.

– Vi skal hegne om sykehusene, sier Støre.

Ingvild Kjerkol sier at pengene vil bli svært viktig for flere sykehusprosjekter, blant annet for sykehuset i Stavanger.

Hun trekker også frem Haukeland universitetssykehus, Ålesund sykehus, Kalnes og Ahus.

– Ikke minst betyr det mye for de store sykehusprosjektene i Oslo. De har Norges eldste sykehus. Det er ikke et adelsmerke, sier hun.

Totalt vil lånerammene økes med 5,4 miliarder kroner over flere år.

– Dette sikrer vår felles helsetjeneste, sier Kjerkol.