Bildene som skremmer Italia: − Et av de viktigste tegnene

Ved ferieperlen kan turistene vasse hvor de aldri har vasset, og ved Italias lengste elv Po ligger båtene på grunnen. Hvor er det blitt av vannet?

Bildene av de grunnstøtte båtene gikk verden rundt i fjor også. Men da var det sent på sommeren.

Nå er det bare starten av mai, og deler av elven er allerede tørket opp til en lang strekning med sand. Elven mangler 60–70 prosent vann, ifølge NTB.

– Verden blir varmere, og et av de desidert viktigste tegnene på klimaendringer er at Middelhavsområdet tørker opp, sier klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero senter for klimaforskning.

FN-sjef: – Menneskeheten er på tynn is

I Gardasjøen ved San Biagio vasser turistene ut i vannet med skoene i hendene. Vanligvis må de ta båt for å komme seg til den vesle øya.

Den vakre sjøen i den nordlige Lombardia-regionen er et yndet turistmål for ferierende fra hele verden, og er i tillegg et ferskvannsreservoar.

Ikke på 70 år har vannstanden vært så lav i Italias største innsjø.

15.000 døde i fjor

Fjorårets sommer satte en støkk i italienerne.

Det var uvanlig varmt og tørt, og innsjø etter innsjø nærmest forsvant. Bøndenes avlinger visnet hen og flere døde av dehydrering.

Med de menneskeskapte klimaendringene øker risikoen for intense og hyppige hetebølger, ifølge FNs klimapanel og en rekke internasjonale forskere.

Det opplevde store deler av Sør-Europa i fjor:

Tørken var den verste på 500 år, ifølge Carbon Brief.

Den skapte store problemer for jordbruket, bidro til økte matvarepriser og førte til flere og mer intense skogbranner.

Varmen tok livet av minst 15.000 mennesker i Europa.

ØY: Vannet rundt øya Simione i Garda-sjøen forsvant i fjor sommer.

Og nå er historien i ferd med å gjenta seg.

I år er det i tillegg varslet en rekordvarm sommer.

– Dramatisk

– Vi ser er en veldig markant endring i det gjennomsnittlige klimaet ved Middelhavet. Det er dramatisk for landbruket i området, vanntilgang for byer, for ferieturister og for samfunn og natur, sier Samset.

– Hva sier disse bildene om sommeren vi har i vente?

– Dette gir et varsel for sommeren. Vi kan forvente en varm og tørr sommer også i år i den delen av verden.

– Det kan også bli en fullstendig ekstrem sommer fordi temperaturen i havoverflaten akkurat nå det høyeste vi noen gang har målt. Når den er varm, påvirker det temperaturen på land. Havet er jordens radiator, sier Samset.

Må spare vann

Hovedårsaken til at det er så lite vann i Gardasjøen og flere av vannkildene i området, er at vinteren var rekordvarm med lite snø og dermed lite smeltevann nå på våren.

Nå er de under halvparten så fulle som de pleier å være, ifølge Lombardias regionale leder Attilio Fontana.

GÅR TUR: Turistene kan spasere på Garda-sjøen denne våren.

I vinter gikk myndighetene i Syd-Tirol ut og forbød produksjon av kunstsnø, i et forsøk på å spare på det lille av vann de hadde. Men det var ikke nok.

Innbyggere i flere områder i Italia oppfordres nå til å spare på vannet:

Dusje, ikke ta badekar.

Vente til maskinene med klær og oppvask er helt fulle før de kjøres.

Nabolandet Spania er også plaget av en rekordtidlig og varm sommer.

Her ble det satt varmerekorder i slutten av april, med temperaturer opp mot 40 grader.

Bildene fra den nordøstlige delen av Spania ser ut som de er tatt i et uttørket steppelandskap i sørlige Afrika.

– Ikke «El niño»

Værfenomenet El niño Værfenomenet El niño El niño («guttungen») oppstår naturlig med 2-7 års mellomrom når overflatevannet i deler av Stillehavet blir unormalt varmt. Det motsatte fenomenet, at deler av Stillehavet blir uvanlig kaldt, kalles La niña («jentungen»).er ikke årsaken til rekordvarmen vi ser i Europa, ifølge klimaforsker Samset.

– El niño kommer først mot slutten av året og neste år, så det som skjer nå er helt uten dette, sier Samset.

Neste vår og sommer vil dermed mest sannsynlig bli enda mer ekstrem – varmere og tørrere.

– Hva med Norge? Hvordan påvirkes vi?

– Nord-Europa blir våtere. Vi kan regne med at det blir ekstreme forhold ellers i Europa også.

Les mer: Slik rammes Norge av klimaendringene

